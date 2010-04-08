TAKI Forex Blade audusd smc choch

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - 이 전문가 어드바이저는 사용자를 위해 특별히 설계, 개발 및 최적화되었습니다.





H1 차트주기와 MT5 플랫폼에서 추세의 시작부터 끝까지 모든 단계에서 AUDUSD 심볼의 최고 및 최대 기회를 활용할 수 있는 강력한 EA(전문가 조언자)입니다.

지난 3년간 백테스트에서 인상적인 정확도, 성능 및 일관성을 보였습니다.

EA는 사냥꾼, 저격수처럼 가격 움직임, 강세 및 추세를 분석하고 인내심을 가지고 최고의 기회를 기다리며 매우 정확하게 작업을 수행합니다.

EA는 SMC CHANGE OF CHARACTER (CHoCH) 전략을 기반으로하며 많은 기본 및 독점 지표를 사용합니다.





LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242





주요 특징

이 EA는 가격 움직임을 지속적으로 분석하고 최적의 기회를 식별하면 단일 제한 주문을 전송하여 포지션을 개시합니다.

모든 포지션에는 처음부터 고정 목표가 및 고정 손절매가 설정되어 있습니다.

랏도 입력값에 따라 자동으로 계산되고 결정됩니다.

항상 보안: 이 EA는 매우 안전하며 그리드, 마틴 게일 또는 헤지 전략을 사용하지 않습니다. 모든 거래는 거래당 한 번만 진입할 수 있으며 하드 스톱로스로 보호됩니다.

이 EA는 영향력이 큰 뉴스(FOMC, FED, 급여, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA 또는 RBNZ) 또는 기타 급격한 가격 변동에 매우 탄력적입니다. EA가 알아서 보호하므로 사용자는 아무것도 할 필요가 없습니다.





세 가지 운영 모드:



고정 로트: 입력란에 원하는 고정 로트를 입력할 수 있습니다.

고정 수익: 입력란에 원하는 수익 금액(USD)을 입력할 수 있습니다. 이 금액은 고정되며, 로트는 자동으로 계산됩니다.

오토로트: 입력란에 목표 수익으로 사용될 잔고의 비율을 입력할 수 있습니다.





설치 방법:

이 EA를 다운로드합니다, 모든 쌍 (AUDUSD) 이 종합시세(Ctrl+M)에 있는지 확인합니다, (AUDUSD) 차트를 H1 주기로 설정합니다, 이 EA를 (AUDUSD) 차트에 놓습니다, 아래 그림과 같이 매개변수를 확인하고 조정합니다, 확인을 클릭하여 활성화합니다, 완료!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - 사용자 지정하려는 경우 다음 매개 변수가 있습니다:

[#01] 매직 넘버,

[#02] 운영 모드 (고정 로트 또는 고정 이익 또는 자동 로트),

--- [#02]가 고정 로트인 경우,

--- [#02]가 고정 수익 (USD)인 경우,

--- [#02]가 자동 로트인 경우,

[#06] 댓글,

[#07] 접미사,

[#08] 최대 포지션 수 (1 또는 2),

[#09] 전략 1번 (켜기 또는 끄기),

[#10] 전략 2번 (켜기 또는 끄기).





저는 여러분과 저에게 최상의 트레이딩 경험을 제공하기 위해 모든 EA를 지속적으로 최적화하고 개선하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 모든 업데이트는 무료로 제공되며 고객 제안에 따라 EA에 새로운 기능도 추가할 것입니다.





이 전문가의 주요 전략은 - SMC CHANGE OF CHARACTER (CHoCH) - 리처드 와이코프





SMC 구조 변화 기법은 금융 시장 분석, 특히 기관 투자자 행동과 가격 움직임의 구조적 변화를 연구하는 데 사용되는 고급 접근법입니다. 이 기법의 주요 초점은 시장 단계 간의 핵심 전환점을 식별하여 지배적인 수급 구조가 언제 변화하기 시작하는지 이해하는 데 도움을 주는 것입니다.





개념적 기초

SMC 구조 변화 기법의 기초는 현재 구조의 붕괴를 시사하는 가격과 거래량 동향을 관찰하는 데 있습니다. 이러한 변화는 매수자와 매도자 통제권 사이의 전환을 반영하며, 새로운 시장 주기의 시작을 알리는 결정적 지점을 표시합니다. 이 방법은 잠재적 반전 또는 추세 지속을 예측하기 위해 이러한 불균형을 정확히 탐지하는 것을 목표로 합니다.





식별 기준

구조 변화는 주요 고점 및 저점과 같은 이전 구조적 수준이 명확히 위반될 때 식별됩니다. 이 분석은 시장 맥락과 유동성 이동의 확인을 고려하여 움직임의 논리적 순서에 주의를 기울여야 합니다. 목표는 가격 움직임과 객관적이며 일관되게 기관 투자자 행동의 변화를 인식하는 것입니다.





적용 및 해석

실무에서 SMC 구조 변화 기법은 시장 구조 내 전략적 진입 및 퇴출 시점을 정교화하는 데 적용됩니다. 이는 추세의 맥락적 해석과 일시적 조정과 진정한 방향 전환을 구분하는 데 도움을 줍니다. 그 효과성은 분석가가 구조적 맥락을 해석하고 기술적 판독을 지배적인 시장 흐름과 일치시키는 능력에 달려 있습니다.





이 전문가는 또한 개발자가 독자적으로 개발 및 최적화한 독점 지표를 주축으로 한 지표 바스켓을 기반으로 활용합니다.



