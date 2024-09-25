Aura Neuron MT5

4.83
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de dinheiro, como martingale, grade ou scalping, tornando-o adequado para quaisquer condições de corretora. Aura Neuron é alimentado por uma rede neural multicamadas perceptron (MLP), utilizando-a para prever tendências e movimentos de mercado. MLPs são um tipo de rede neural artificial feedforward (ANN), frequentemente referida como redes neurais "vanilla", especialmente quando consistem em uma única camada oculta. Um MLP inclui três camadas essenciais: uma camada de entrada, uma camada oculta e uma camada de saída. Cada neurônio, exceto os nós de entrada, usa uma função de ativação não linear. A rede é treinada usando uma técnica de aprendizado supervisionado chamada backpropagation. As múltiplas camadas e a ativação não linear do MLP o distinguem de um perceptron linear, permitindo que ele reconheça padrões em dados que não são linearmente separáveis. Por meio de sua sofisticada inteligência NN, o Aura Neuron tem a capacidade de identificar padrões e se adaptar às condições de mercado em evolução, como mudanças nas taxas de câmbio ou no comportamento do trader. Sua capacidade de processar dados complexos permite que ele faça previsões mais precisas, melhorando o desempenho ao longo do tempo.  

Preço $1000 1/10 restantes, próximo preço $1250, preço final será $2.000

Confira os resultados ao vivo aqui:

ICMarkets Low Risk https://www.mql5.com/en/signals/2259480 

10k account https://www.mql5.com/en/signals/2345753

More signals in Profile >>>>>> Check my profile

Instalação (Como configurar)

O Aura Neuron   foi projetado para desempenho confiável e de longo prazo, alimentado por algoritmos de rede neural.   Seu design inovador garante que não haja estratégias arriscadas como martingale ou grid trading, tornando-o uma opção segura para trading automatizado.   

Informações:

  • Pares de negociação de trabalho  : XAUUSD, GOLD 
  • Período: H1
  • Depósito mínimo: $100
  • Alavancagem mínima 1:20 
  • Funciona com qualquer corretor, embora um corretor ECN seja recomendado

Características:

  • Sem martingale
  • Sem negociação de rede
  • Sem média
  • Nenhuma técnica perigosa de gestão de dinheiro
  • Stop loss rígido e take profit para cada negociação
  • Resultados estáveis ​​desde 1999 com cotações de qualidade de 99,9%
  • Não é sensível às condições do corretor
  • Fácil de instalar e usar
  • FTMO e Prop firmes prontos
  • Em conformidade com as regras FIFO (é necessário desabilitar o Hedging nas configurações do EA)

O que foi feito para evitar a superotimização

  • Otimização Walk-Forward: divida dados históricos em segmentos, otimizando uma parte e testando a outra para evitar overfitting.
  • Verificações de robustez: teste variações de parâmetros e aplique ruído aleatório para garantir a consistência da estratégia em diferentes cenários.
  • Fator de lucro mínimo/métricas de desempenho: defina limites para métricas de desempenho importantes para evitar selecionar parâmetros excessivamente otimizados.
  • Estabilidade dos parâmetros: garanta que os parâmetros otimizados permaneçam estáveis ​​em diferentes condições de mercado.
  • Controle de viés de espionagem de dados: randomize os períodos de teste e use vários conjuntos de dados para evitar a seleção de resultados favoráveis.
  • Testes entre mercados: teste a estratégia em vários instrumentos para garantir sua robustez em diferentes condições de mercado.
  • Limite nos ciclos de otimização: restrinja o número de execuções de otimização para evitar ajustes excessivos de curvas.
  • Adicione ruído aleatório aos dados: introduza ruído aleatório aos dados históricos durante a otimização para evitar memorizar movimentos de preços específicos.
  • Evite dados codificados: use variáveis ​​dinâmicas em vez de dados históricos estáticos para garantir flexibilidade na negociação em tempo real.
  • Otimização de algoritmo genético: use algoritmos genéticos para priorizar conjuntos de parâmetros promissores sem testar todas as combinações, reduzindo o risco de otimização excessiva.

Instalação (Como configurar)

Aviso de Risco  :  O desempenho passado não garante resultados futuros. Aura Neuron ainda pode carregar o risco de perda, como acontece com qualquer sistema de negociação.

Comentários 64
red77lion
101
red77lion 2025.12.10 19:08 
 

I’ve been using Aura Neuron for a little over two weeks now, and I have to say I’m really pleased with it so far. I bought it with some doubts at first, but the experience has been very positive. I ran into a configuration issue in the beginning, and the creator helped me right away—very patient, clear, and genuinely willing to assist. The support has been timely and friendly, which makes a big difference when you’re getting started with a new EA. Overall, I’m very satisfied with the performance and the level of service behind the product

FF37_FL_Exam
29
FF37_FL_Exam 2025.12.10 03:47 
 

I have bought this EA two weeks ago. There is 10 profit trade with zero loss. It is a great EA for XAUUSD. The user support is also wonderful and helpful. Stanislav always provide useful information for the EA setting and advise. I have back tested this EA for several CFD broker data from 2024-2025 and all of them have profit factor > 2.

Nicolás Droguett
53
Nicolás Droguett 2025.11.28 06:20 
 

I have been using Aura Neuron and I am very satisfied with its performance. The EA is well-designed, with a focus on consistent, low-risk growth rather than chasing high, unstable profits. It handles trades efficiently, and I appreciate the transparency and control it offers through its settings. The signal logic is solid, and when used with proper risk management, it generates steady returns month after month. I also value the ongoing support and updates from the developer, which show a real commitment to improving the product. For anyone looking for a reliable, long-term EA to grow their account safely, Aura Neuron is an excellent choice.

Produtos recomendados
Uranus STO
Encho Enev
Experts
Uranus STO expert is developed on the basis of a deep mathematical analysis, using the popular indicators: Stochastic, WPR, ATR, RSI. The Expert is optimized for EURUSD trading . The expert analyzes past periods, comparing them to the current period. According to the degree of probability and market behavior, the expert places orders at levels calculated for the best result. The strategy also features a permeability tool: Impact Bar. It works as a probability filter. The range of the Band is fro
TerminatorCrash
Profxtwins (Pty) LTD
Experts
The Terminator Crash Robot is a fully automated trading robot. It is specially designed for trading the Boom and Crash Indexes. The Robot Only Opens buy trades. It buys the Crash. It Buys the Boom index. The best timeframe to use the robot is the 1m. The user can put from 1 up to n trades at a time, you can decide the amount of pips you are willing to risk in the settings. The  expert advisor runs on deriv only. You are advised to risk only the amout you want are willing to risk,as trading is hi
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experts
Bem-vindo ao Indicement! PROP FIRM READY! -> baixe os arquivos do conjunto   aqui PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS A INDICEMENT     traz meus 15 anos de experiência na criação de algoritmos de negociação profissionais para os m
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - concebido para abrir negociações! Este é um robô comercial que utiliza algoritmos especiais inovadores e avançados para calcular os seus valores, o seu assistente no mundo dos mercados financeiros. Utilize o nosso conjunto de indicadores da série SolarTrade Suite para escolher melhor o momento de lançamento deste robô. Veja os nossos outros produtos da série SolarTrade Suite na parte inferior da descrição. Quer navegar com confiança
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Experts
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Aura Superstar    é um EA totalmente automatizado projetado para negociar    moedas durante o tempo de rollover   .    Ele é baseado em análise de cluster de aprendizado de máquina e    algoritmos de scalping genético. O primeiro scalper multimoeda usando mecanismo de aprendizado de máquina profundo, um perceptron multinível e um filtro neuro adaptativo combinados com indicadores clássicos. O especialista mostrou resultados estáveis ​​desde o ano de 2003. Nenhum método perigoso de gerenciamento
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Experts
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
Gravity
Alexandr Balasyan
Experts
The Gravity EA is a multifunctional tool for automatic and semi-automatic implementation of Pairs Trading strategies. If you do not know what Pairs Trading is, look it up on the Internet to avoid misunderstandings. The EA comprises: the ability to enable/disable the manual trading mode. You can open and close positions yourselves, based on the indicator values, or it can happen automatically. automatic money management automatic calculation of the optimum delta, the ability to manually specify
The Viper EA MT5
Profalgo Limited
3.9 (10)
Experts
Promoção atual: Apenas 1 restante a 349 $ Preço final: 999$ Certifique-se de verificar nosso "   Pacote combo Ultimate EA   " em nosso   blog promocional   !   Baixo risco ao vivo   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 O Viper EA usa entradas de "reversão à média" nítidas e eficazes durante o período de variação dos pregões (entre 23h e 1h GMT+2, horário de verão dos EUA).    Essas negociações já têm uma taxa de sucesso muito alta, mas se o mercado virar contra a posição, o EA inicial
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
Experts
REAL BACKTEST / LONG TERM PROFITIBILITY Introducing ComplexEuro Edge PRO , an advanced Expert Advisor, meticulously designed 'EURUSD' trading system that specializes in executing high-precision trades by implementing a unique set of strict conditions and technical criteria.  ComplexEuro is unlike other EAs that rely on generic algorithms , martingale/grid or other 'AI' gimmicks that do not work long term. Minimum Deposit : $100 TimeFrame : M1 Pair : EURUSD VPS is recommended Auto Close at weeke
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Golden AI Magic Sphere
Jian Jie
Experts
Golden AI Magic Sphere – The Ultimate Gold Trading Strategy After four years of extensive backtesting and optimization, the Golden AI Magic Sphere strategy has demonstrated unparalleled performance in the gold market. This cutting-edge trading system combines state-of-the-art AI technology with expert-level market knowledge to create a truly unique and powerful solution for automated gold trading. Whether navigating volatile price swings or identifying breakout patterns, Golden AI Magic Sphere c
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Universal MT5 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
Robô de negociação no indicador MACD Esta é uma versão simplificada do robô de negociação, usa apenas uma estratégia de entrada (a versão avançada possui mais de 10 estratégias) Benefícios do especialista: Escalpelamento, Martingale, negociação em rede. Você pode configurar a negociação com apenas um pedido ou uma grade de pedidos. Uma grade de ordens altamente personalizável com uma etapa dinâmica, fixa ou multiplicadora e lote de negociação permitirá que você adapte o Expert Advisor a pra
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Experts
At first, I got my teeth into  Phoenix  Ultra   Expert Advisor. This   Expert Advisor  will support automatic close order if the direction is correct and perform recovery if the direction is wrong. If you enter an order: 1. The price goes in the right direction and hits the   Min Profit Point ,   trailing stop 20% of the current profit. 2. The price goes in the opposite direction, the Expert Advisor will place the order with the volume is   Recovery Volume Percent  at the input, the distance to
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experts
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
MOVING 5 best expert advisor For all symbols
Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
Experts
No need for strategies or thinking, just hire him for $300 or purchase him. I see that this expert is good in Forex in 2026! Tips: Note: These settings apply to the arrows; you can change the settings. Watch the video more than once, as you will encounter new information each time. You won't understand or benefit from it if you don't watch the entire video due to the overwhelming amount of information. Real-life experience with this expert: Earn from $3,000 to $227,272 per month and $2,500,000
TrendScalp King
Tichaona Mahuni
Experts
TrendScalp_King – Elite Trend-Following & Scalping EA for MT5 Limited Launch Pricing (Only 35 Licenses Available) Tier Price First 10 Licenses/Purchases $799 Next 25 Licenses/Purchases $1,099 Final Price (After 35 Sold) $1,599 Price increases automatically after each tier sells out. Secure your copy now! Overview TrendScalp_King is a professional-grade, multi-strategy Expert Advisor that combines: AI-optimized RSI + Bollinger Bands Real-time news filtering (MT5 Calendar + Forex Factory JSON fall
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
SuperGrid EA
Hamid Jalili Nejad
Experts
Grid trading Strategy A very safe and profitable strategy based on dividing the chart to horizontal grids and based on market direction (Bullish/Bearish) open buy or sell when the price touches each grid line. Grid distance will be calculated based on percentage of price. That way this EA can be used for any type of market. trade a list of given pairs at the same time on a single account and apply risk management rule for all of them
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experts
O Round Lock é um consultor inteligente com bloqueio dinâmico de posições. O Round Lock é um consultor inteligente com a função de bloqueio dinâmico de posições, um consultor de negociação avançado que implementa uma estratégia de bloqueio de ordens bidirecional com crescimento gradual de posições e adaptação dinâmica ao mercado . Vantagens da fechadura redonda: Controle de risco por meio de bloqueio de posição, Crescimento dinâmico de volumes em áreas de tendência do mercado, Configurações de
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Nova DCA Trader
Anita Monus
Experts
Nova DCA Trader is an Expert Advisor designed to manage trades using the Dollar-Cost Averaging (DCA) strategy, allowing for controlled position scaling during trending or volatile markets. By averaging into positions at predefined levels, this EA aims to improve entry price and maximize profit potential while managing risk carefully. Unlike reckless grid or martingale systems, Nova DCA Trader employs strict rules for scaling and exit management, ensuring that each additional position aligns with
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
Experts
Raja Trading PRO - The Smart BEP Recovery Grid Product Description  Are you tired of ordinary Grid EAs that get stuck in drawdown for days, chasing unrealistic profit targets? Raja Trading PRO takes the original concept to a much higher level, offering professional-grade features that are far superior to the standard version. This EA is designed with a completely different philosophy: Fast Recovery. This is not a passive EA. It is an aggressive grid system paired with the smartest exit strategy
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Iron Trader MT5
Volodymyr Hrybachov
Experts
Conselheiro universal. Funciona como um scalper e uma grade de ordem dinâmica. Aplica níveis para definir ordens de stop, stop loss, take profit e trailing stop que são invisíveis para o corretor. Os valores dos níveis podem ser definidos em pips ou como uma porcentagem da volatilidade média do preço (ATR). Pode funcionar em um horário determinado, tem proteção contra deslizamento e alargamento de propagação. O gráfico exibe informações sobre a qualidade da execução do pedido, o lucro recebido
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experts
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
SEXTA-FEIRA NEGRA 50% DE DESCONTO - NANO MACHINE GPT Preço regular: $997 até Sexta-feira Negra: $498.50 (O preço com desconto será refletido durante a promoção.) Início da venda: 27 de novembro de 2025 - evento de Sexta-feira Negra por tempo limitado. Sorteio da Sexta-feira Negra: Todos os compradores do Nano Machine GPT durante o evento da Sexta-feira Negra podem participar de um sorteio aleatório para ganhar: 1 x ativação do Syna 1 x ativação do AiQ 1 x ativação do Mean Machine GPT Como part
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 A versão mais avançada do nosso EA até agora, totalmente reconstruída com tomada de decisão baseada em IA , votação multi-IA e lógica de negociação dinâmica . Agora não está mais limitado apenas ao XAUUSD (Ouro) no M1, mas também suporta BTCUSD e ETHUSD , com entradas de alta frequência, gestão de risco inteligente e total adaptabilidade. Este EA combina modelos de IA gratuitos conectados via OpenRouter com filtros avançados para negociação de precisão em qualquer co
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Não existe nada impossível, é só uma questão de descobrir como fazer! Entre no futuro do trading   de Bitcoin   com   Quantum Bitcoin EA   , a mais recente obra-prima de um dos principais vendedores de MQL5. Projetado para traders que exigem desempenho, precisão e estabilidade, Quantum Bitcoin redefine o que é possível no mundo volátil da criptomoeda. IMPORTANTE!   Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de config
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizagem + Modelo de Aprendizagem XGBoost +112 IAs Pagos e Gratuitos + Sistema de Votação + Prompts Externos e Editáveis) Enquanto a maioria dos EAs no mercado afirma usar "IA" ou "redes neurais" mas na realidade executam apenas scripts básicos, o Aria Connector EA V4 redefine o que significa trading verdadeiramente alimentado por IA. Isto não é teoria, não é exagero de marketing, é uma conexão direta e verificável entre sua plataforma MetaTrader 5 e 112
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ Versão 5.0 - Inteligência Autônoma Através de Arquitetura Institucional A evolução da automação baseada em regras para inteligência autônoma genuína representa a progressão natural do trading algorítmico. O que as mesas quantitativas institucionais começaram a explorar há mais de uma década amadureceu em implementação prática. AIQ Versão 5.0 incorpora essa maturação: análise sofisticada de IA multi-modelo, arquitetura de validação independente e sistemas de aprendizado contínuo refinados at
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA é baseado na estratégia de posição pendente (PPS) e um algoritmo de negociação secreta muito avançado. A estratégia da Bonnitta EA é uma combinação de um indicador personalizado secreto, linhas de tendência, níveis de suporte e resistência (ação de preço) e o algoritmo de negociação secreta mais importante mencionado acima. NÃO COMPRE UM EA SEM QUALQUER TESTE COM DINHEIRO REAL DE MAIS DE 3 MESES, DEMOREI MAIS DE 100 SEMANAS (MAIS DE 2 ANOS) PARA TESTAR BONNITTA EA COM DINHEIRO REAL
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experts
Mean Machine GPT Versão 11.0 - Português Mean Machine GPT Versão 11.0 - Onde a Inteligência Institucional Encontra o Trading Especializado Desde a pioneira integração genuína de IA no trading algorítmico, refinamos esta abordagem através de múltiplos ciclos de mercado, regimes econômicos e evoluções tecnológicas. O que começou como nossa convicção de que o aprendizado de máquina adaptativo representa a progressão natural do trading quantitativo tornou-se uma direção da indústria. A Versão 11.0 m
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experts
O KT Gold Nexus EA é um sistema de trading profissional projetado para o mercado spot de ouro (XAUUSD). Desenvolvido com base em dados históricos de alta precisão, ele passou por rigorosos testes de estresse e verificações de robustez em diferentes regimes e ciclos de mercado. Utilizando técnicas algorítmicas avançadas, incluindo otimizações baseadas em aprendizado de máquina, este EA foi projetado para ser viável a longo prazo. Ele opera exclusivamente na direção de compra. O trading é uma jorn
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Video Posts:   https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions My Expert Advisors: ht
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experts
NEXUS – grade quantitativa adaptativa que evolui com o mercado NEXUS é um sistema 100% automático que constrói combinações de regras em tempo real, valida essas combinações out-of-sample e só entra em operação quando detecta uma vantagem estatística em um contexto de mercado válido. Especificações rápidas Tipo de sistema: grade adaptativa com validação OOS (out-of-sample) e filtros de ambiente (notícias, volatilidade, sessão/dia e áreas de valor de volume opcionais). Instrumentos: pares principa
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Experts
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Precision trading for XAUUSD Live Signal Avalut X1 is a professional Expert Advisor for automated trading on XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. The system combines four complementary strategies in a single EA to handle varying market regimes. It is self-contained for MT5 and requires no external DLLs or third-party installers. Key features Four strategies in one EA: coordinated strategies that complement each other to address trend, range, and volatil
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experts
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experts
OrionXAU é um robô de trading algorítmico desenvolvido para operar nos mercados XAUUSD (Ouro) e US100 / Nasdaq . Ele combina duas abordagens estratégicas (Scalping e Swing Trading) dentro de uma estrutura disciplinada de gestão de risco, voltada para estabilidade de longo prazo. Mercados Principais Compatíveis • XAUUSD (Ouro) • US100 / Nasdaq Arquitetura de Dupla Estratégia 1. Scalping • Operações intradiárias • Baixa exposição ao mercado • Optimizado para micro movimentos • Gestão de risco rig
Trend DCA
Pham Khanh Duy
5 (3)
Experts
Dollar Cost Averaging é um algoritmo de negociação muito básico e antigo, porém muito útil desde o passado até agora. (Observação. Todos os usuários que alugam e compram DCA Pro Trend AI devem me enviar uma mensagem para obter o Guia do usuário e obter a configuração recomendada antes da negociação) Sou trader, comecei a negociar em 2009 e hoje o comércio é a minha vida. Codifiquei este EA com base em todo o meu conhecimento, toda a minha experiência em negociação, experiência em gestão de fun
Quant Fleet MT5
Timo Roth
Experts
Apresentando: Quant Fleet MT5 2.0! O Quant Fleet opera no par USDJPY utilizando cinco estratégias independentes para uma ampla diversificação. A diferença para o Quant Fleet MT5 1.0 é que agora há seis subestratégias adicionais que reforçam o desempenho. Promoção de Lançamento: O preço aumentará após as primeiras 20 cópias serem vendidas. Grupo público:   Join Documentação e predefinidos:   click here Sinal:   click here Principais características: Instalação fácil:   Pronto em poucos pas
Gold Trend X
Thang Chu
5 (2)
Experts
Gold Trend X  Live Signal  (trading 1.5% Balance Risk) Nexus EA mql5 public channel:   Nexus Community Public Chat This EA is part of   Nexus Portfolio  - a combination of the b est long term EAs I created for my personal trading as well as private fund management Looking for a fully diversified portfolio solution across multiple assets and timeframes ? Check out   Nexus Portfolio   for the best long term diversified portfolio. This portfolio runs 90+ strategies across 20+ assets and 7+ timefra
Mais do autor
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
One Gold MT5
Stanislav Tomilov
4.76 (34)
Experts
Apresentando o One Gold EA, um sofisticado robô de negociação para ouro na plataforma Meta Trader, desenvolvido para auxiliar os traders com análises avançadas de mercado. Nossa tecnologia proprietária alavanca redes neurais e algoritmos baseados em dados para analisar dados históricos e em tempo real do mercado de ouro, fornecendo insights que podem auxiliar na tomada de decisões. Ao contrário das estratégias manuais tradicionais, o One Gold EA opera com intervenção mínima, agilizando o process
Oracle MT5
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Oracle: O Futuro da Negociação O Oracle Trading Expert para Meta Trader foi criado para oferecer desempenho confiável nos mercados GBPUSD e Ouro, aproveitando as mais recentes técnicas de programação e ferramentas de aprendizado de máquina. Com algoritmos proprietários e uma rede neural integrada, a Oracle analisa dados de forma eficaz, ajudando os usuários a tomar decisões de negociação informadas. O design da Oracle também enfatiza a estabilidade: suas estratégias são elaboradas para evitar ot
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (37)
Experts
Aura Bitcoin Hash EA é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, o Aura BTC oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar o par de moedas BTCUSD (Bitcoin). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 2017 a 2025. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento
Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Aura Superstar    é um EA totalmente automatizado projetado para negociar    moedas durante o tempo de rollover   .    Ele é baseado em análise de cluster de aprendizado de máquina e    algoritmos de scalping genético. O primeiro scalper multimoeda usando mecanismo de aprendizado de máquina profundo, um perceptron multinível e um filtro neuro adaptativo combinados com indicadores clássicos. O especialista mostrou resultados estáveis ​​desde o ano de 2003. Nenhum método perigoso de gerenciamento
Aura Superstar MT4
Stanislav Tomilov
4.78 (9)
Experts
Aura Superstar  is a fully automated EA designed to trade  currencies during rollover time .  It is based on machine learning cluster analysis and genetic scalping  algorithms. The first multi-currency scalper using deep machine learning mechanism, a multi-level perceptron and an adaptive neuro filter combined with classic indicators. Expert showed stable results since 2003 year. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, or hedge. Suitable for any good ECN broker.  I
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experts
Apresentando o One Gold EA, um sofisticado robô de negociação para ouro na plataforma Meta Trader, desenvolvido para auxiliar os traders com análises avançadas de mercado. Nossa tecnologia proprietária alavanca redes neurais e algoritmos baseados em dados para analisar dados históricos e em tempo real do mercado de ouro, fornecendo insights que podem auxiliar na tomada de decisões. Ao contrário das estratégias manuais tradicionais, o One Gold EA opera com intervenção mínima, agilizando o process
Filtro:
red77lion
101
red77lion 2025.12.10 19:08 
 

I’ve been using Aura Neuron for a little over two weeks now, and I have to say I’m really pleased with it so far. I bought it with some doubts at first, but the experience has been very positive. I ran into a configuration issue in the beginning, and the creator helped me right away—very patient, clear, and genuinely willing to assist. The support has been timely and friendly, which makes a big difference when you’re getting started with a new EA. Overall, I’m very satisfied with the performance and the level of service behind the product

FF37_FL_Exam
29
FF37_FL_Exam 2025.12.10 03:47 
 

I have bought this EA two weeks ago. There is 10 profit trade with zero loss. It is a great EA for XAUUSD. The user support is also wonderful and helpful. Stanislav always provide useful information for the EA setting and advise. I have back tested this EA for several CFD broker data from 2024-2025 and all of them have profit factor > 2.

Nicolás Droguett
53
Nicolás Droguett 2025.11.28 06:20 
 

I have been using Aura Neuron and I am very satisfied with its performance. The EA is well-designed, with a focus on consistent, low-risk growth rather than chasing high, unstable profits. It handles trades efficiently, and I appreciate the transparency and control it offers through its settings. The signal logic is solid, and when used with proper risk management, it generates steady returns month after month. I also value the ongoing support and updates from the developer, which show a real commitment to improving the product. For anyone looking for a reliable, long-term EA to grow their account safely, Aura Neuron is an excellent choice.

Michael Ariz
29
Michael Ariz 2025.11.27 14:51 
 

Been using this EA for about 2 days now and it's working very well, salute to Stan man, his very supportive and will guide you through your journey. Hoping for a positive outcome and i'll be back here to update.

Bybora2025
81
Bybora2025 2025.11.19 15:21 
 

Hej Community. Just starting my journey today 19.11.2025...looking frw to sharing after using for some time. SO far great guidance from Stanislav.

update 20.11: over the night when i was sleeping in my warm bed Auro Neuron made my first 30usd with a sell position in live account... :) i will continue sharing the results

update 03.12: Auro Neuron reached a 4% net as of today. very consistent results, stay tuned ;)

Update: 07.12: Auro Neuron reached 7% net profit...to be continued

Update: 16.12 : I added more funds and Auro Neron profits reached over 406usd net :) this is almost half of reduced price ...in comments i will paste screen shot of profits

Daniel Chait
207
Daniel Chait 2025.11.14 10:52 
 

The Aura Neuron EA is really surprised me, I have been using it for 6 months and I am really satisfied, this bot makes clean and profitable trades on the chart, and so far there have been no losses... I recommend using this bot, good luck to everyone!

alary
114
alary 2025.10.23 14:56 
 

Прекрасный советник! Задрав риск до максимально возможного, получилось за 1 месяц разогнать депо от 500 до 3,5к. Теперь риск консервативный, потихоньку движемся вперед. Поддержка на высоте, ни один вопрос, даже самый дурацкий, не остался без обстоятельного ответа, так что даже такой чайник, как я, все поняла и еще чему-то научилась! Станислав в этом отношении огромный молодец, благодарю его! И порадовало, что настройки очень простые, не надо быть профессором программирования и трейдинга, чтобы все понять и настроить под себя) Одним словом, советую и робота, и разработчика!

Juan_Soacha
21
Juan_Soacha 2025.10.12 20:32 
 

He estado utilizando Aura Neuron durante un tiempo y estoy satisfecho con su rendimiento y estabilidad. Me da una gran tranquilidad saber que Aura Neuron evita técnicas de gestión de dinero peligrosas como martingala o grid y que no abre una cantidad excesiva de órdenes. Además, me encanta que me permita configurar parámetros clave como el nivel de riesgo, y el tamaño del lotaje dándome un control total sobre mi operativa, su rendimiento en la práctica es tan bueno como se ve en el backtesting. Otro punto fuerte es su flexibilidad. Tiene varias opciones configurables, como el filtro de noticias, que es fundamental para evitar la volatilidad en momentos de alto impacto. Poder ajustar estos detalles me permite adaptar el EA a mi propio estilo de trading. En definitiva, recomiendo totalmente Aura Neuron. Es un Asesor Experto inteligente, seguro, configurable y con un potencial de rendimiento excelente. ¡Una gran adición a mi portafolio de trading!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I have been using Aura Neuron for a while and I am pleased with its performance and stability. It gives me great peace of mind to know that Aura Neuron avoids dangerous money management techniques like martingale or grid and that it doesn't open an excessive number of orders. Additionally, I love that it allows me to configure key parameters such as the risk level and the lot size, giving me total control over my trading. Its performance in practice is as good as it looks in the backtesting. Another strong point is its flexibility. It has several configurable options, like the news filter, which is essential for avoiding volatility during high-impact moments. Being able to adjust these details allows me to adapt the EA to my own trading style. In short, I fully recommend Aura Neuron. It is an intelligent, safe, configurable Expert Advisor with excellent performance potential. A great addition to my trading portfolio!

Siu Cheung Colin Tsui
438
Siu Cheung Colin Tsui 2025.09.30 06:45 
 

With proper risk setting, i believe this EA can last for a very long time and provide growth. according to my backtest, with 5% risk setting, monthly return is expected at 3%. which compounds nicely over the long run with minimal stress. Thank you, and i'm very happy with the results so far.

Update after two weeks of use:

This is exactly the kind of EA I always wanted to buy, lucky i found it. I have been trading myself manually in the very similar style of this EA, this is a breakout system which is much more robust than mean reversal systems, with fast trailing and adequate stop loss it will generate very high winning rate and very nice compound over time, however when i trade by myself even in the same style, it is extremely stressful and many human error can decay the system, with the use of EA it is completely human error and emotion free which is a big big plus.

firewood753
211
firewood753 2025.09.22 08:59 
 

Absolutely delighted with Aura Neuron so far. I particularly like the "Moderate" trading option, which trades less frequently but offers reduced risk. Perfect for avoiding losses! Stanislav is extremely helpful and demonstrates very high integrity. This is the most expensive robot I have purchased and so far the best too.

Oniel Lorenzo Vento
197
Oniel Lorenzo Vento 2025.09.17 14:43 
 

Acabo de comprar y en las pruebas todo pinta muy bien, quiero probarlo específicamente en cuentas prop firm, próximamente contaré los resultados, el vendedor atento hasta el momento.

happy07220911
44
happy07220911 2025.09.15 17:46 
 

I’ve been using Aura Neuron MT5 for a while now, and overall the experience has been positive. The installation and setup process was simple, and I didn’t run into any problems getting it started. Once running, the EA works smoothly in the background without needing much attention. The performance has been consistent with what was described. Trades are executed reliably, and the system keeps things stable even during active market hours. I also appreciate that it doesn’t require complicated settings—everything is straightforward, which makes it beginner-friendly but still useful for more experienced traders. So far, results have been steady and the EA does what it promises. For anyone looking for a stable and easy-to-use tool on MT5, Aura Neuron is a reliable choice.

George Kiarie Magiri
241
George Kiarie Magiri 2025.08.26 11:16 
 

I've been using this EA for more than 3 months. One of the top 5 best in MQL5.

John Villaizan
78
John Villaizan 2025.08.13 16:26 
 

After two weeks of testing, Aura Neuron MT5 has performed excellently on a real account through Tickmill (RAW Spread) with a VPS in London. It makes few trades per week, approximately 1 to 3 trades, being very accurate and generating profits on all of them (so far). I have tested other brokers on Demo accounts, including IC Markets Global and Fusion Markets, and their behavior is almost identical compared to the real account, with trades executed at the same times across each broker.

On the other hand, a week ago I started trading with FTMO on a $10k Challenge, using the 4% risk set. It has only made two trades: one with a small profit and the second with a loss (Full SL). It is clear that the broker does affect behavior. With FTMO, you don’t get the same quotes, and therefore it doesn’t place the same orders as “normal” brokers like Tickmill, ICM, Fusion, etc. Even so, I will continue testing it on this funded account.

Regarding Stanilav, his support is very good; he responds very quickly to any questions you may have about the EA.

Gui Sutton
24
Gui Sutton 2025.08.11 09:21 
 

Great EA!!! I set it up wrong the first week of purchase because of my VPS. I spoke with Stanislav and he was extremely helpful. Stayed in contact with me and walked me through everything. The very next week it was up and running. Its been very accurate on trades. I havent taken a loss yet. Highly recommended!

Bryan Timotius Kangter
121
Bryan Timotius Kangter 2025.08.09 11:40 
 

after using this EA for 2 month, i would like to say this EA good but with note that u must adjust the SL and TP wisely and set the risk to ur profile, otherside Stan is really helpful support when u need him

smp1990
449
smp1990 2025.07.30 14:41 
 

I have been using the Aura Neuron for one week already and so far it had a positive outcome. I have used it in accounts in 2 different brokers and also with XAUUSD and EURUSD pairs. During that week I saw 13 trades, 11 of them positive. The negative trades have been important but the consistency of the positive trades compensated for that. Note that the negative trades happened only in one of the brokers. These have been due to the volatility in the EURUSD after the USA/EU trade deal that happened during last weekend, out of market hours. Despite having the news filter on, the trades were placed, maybe because markets opened too many hours after the news itself, EA still placed the orders... I'm looking at keeping to use the EA and have many profits :D. I will update this message accordingly.

Maksim Plotnikov
493
Maksim Plotnikov 2025.07.22 14:20 
 

Приобрели торговый сигнал почти три месяца назад, и он полностью оправдал наши ожидания. Советник демонстрирует стабильную и эффективную работу, все функции работают корректно и без сбоев. Отдельно хочется отметить качественное сопровождение после покупки — Станислав оперативно отвечает на вопросы и оказывает поддержку, что очень помогает в использовании. Рекомендую данный продукт всем, кто ищет надежный торговый сигнал!

Lee Wai Chong
2403
Lee Wai Chong 2025.07.21 04:32 
 

The EA backtest is manipulated (by removing loss trades). It will never be the same when you trade in live. Don't buy and don't lose your money. Lastly, BEWARE OF MANY FAKE REVIEWS HERE. P/S: When you bought an EA and discovered it is not working as it promised, be brave enough to write the real review so other potential buyers won't fall into the same trap.

Stanislav Tomilov
29548
Resposta do desenvolvedor Stanislav Tomilov 2025.12.05 13:25
⛔️This false review has been reported to MQL5, this user working with another seller. The results from the robot are available and transparent with at least 3 real signals! Hundreds of satisfied users are using it every day⛔️
No trades are ever removed, modified, or selectively presented in our backtests!! So, this review was written solely to blackmail me into transferring him money for the purchase! I gathered evidence and sent it to Service Desk The EA was purchased on July 14th, and on July 16th the buyer demanded a full refund and threatened to leave a negative review!
lengsengvila
19
lengsengvila 2025.07.09 02:49 
 

This EA is very easy to set up and operate. For long investment very important and very good.

1234
Responder ao comentário