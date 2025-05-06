ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
- Experts
- Damiem Marchand De Campos
- Versão: 7.0
- Atualizado: 12 dezembro 2025
- Ativações: 10
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Esse Expert Advisor foi projetado, desenvolvido e otimizado especialmente para seu próprio uso.
Trata-se de um poderoso Expert Advisor (EA) para aproveitar as melhores e maiores oportunidades no símbolo EURJPY, em todas as fases da tendência, do início ao fim, no período de tempo H1 e na plataforma MT5.
Precisão, desempenho e consistência impressionantes nos backtests dos últimos 3 anos.
O EA funciona como um caçador, um franco-atirador, analisando o movimento do preço, sua força e tendência, aguardando pacientemente as melhores oportunidades para fazer seu trabalho com extrema precisão.
O EA se baseia nas estratégias ICT KILLZONES e também usa muitos indicadores nativos e proprietários.
Principais recursos:
Esse EA analisa continuamente o movimento do preço e, quando identifica as melhores oportunidades, envia uma única ordem limitada, abrindo assim uma posição.
Cada posição tem um Take Profit (TP) fixo e um Stop Loss (SL) fixo definidos desde o início.
O lote também é calculado e determinado automaticamente a partir das entradas.
Segurança sempre: Esse EA é muito SEGURO, pois NÃO usa estratégias de Grid, Martingale ou Hedge. Todas as negociações têm apenas uma entrada por negociação e são protegidas por um stop loss rígido.
Esse EA é extremamente RESILIENTE a NOTÍCIAS de alto impacto (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou a qualquer outro movimento abrupto de preços. Você não precisa fazer nada, o EA se protege sozinho.
Três modos de operação:
Lote fixo: você pode inserir o lote fixo desejado nas entradas.
Lucro fixo: você pode inserir o valor do lucro em dólares americanos desejado nas entradas. Esse valor será fixo e o lote será calculado automaticamente.
AutoLot: você pode inserir a porcentagem do saldo que será usada como lucro alvo nas entradas.
Como instalar:
- Faça o download desse EA,
- Certifique-se de que todos os pares (EURJPY) estejam no Market Watch (Ctrl+M),
- Tenha o gráfico (EURJPY) no período H1,
- Coloque esse EA no gráfico (EURJPY),
- Verifique e ajuste os parâmetros conforme mostrado abaixo,
- Clique em OK para ativar,
- Pronto!
INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Se você quiser personalizar, há estes parâmetros:
- [#01] Número mágico,
- [#02] Modo de operação (lote fixo ou lucro fixo ou AutoLot),
- --- Se [#02] for Lote Fixo,
- --- Se [#02] for Lucro Fixo (USD),
- --- Se [#02] for Lote Automático,
- [#06] Comentário,
- [#07] Sufixo,
- [#08] Quantidade máxima de posições (1 ou 2),
- [#09] Estratégia nº 1 (ativada ou desativada),
- [#10] Estratégia nº 2 (ativada ou desativada).
Tenho o compromisso de otimizar e aprimorar continuamente todos os meus EAs para proporcionar a você e a mim a melhor experiência de negociação possível. Você receberá todas as ATUALIZAÇÕES GRATUITAMENTE e eu também acrescentarei novos recursos ao EA com base nas sugestões dos clientes.
A principal estratégia desse especialista é - ICT (KILLZONES) - por Michael J. Huddleston
No mundo acelerado da negociação forex, o momento certo é tudo. Embora o mercado cambial opere 24 horas por dia, nem todas as horas oferecem as mesmas oportunidades de negociação. É aí que as ICT Kill Zones Times entram em ação. As kill zones de Forex são o momento em que se forma uma configuração de negociação de alta probabilidade.
Esses períodos de tempo estratégicos podem abrir um mundo de possibilidades para os traders que sabem como aproveitá-los. Nesta postagem do blog, exploraremos o conceito dos horários das ICT Kill Zones e como eles podem levar a configurações de negociação de alta probabilidade e lucros potenciais.
A ICT ASIAN (KILLZONE)
A Asian Kill Zone é o primeiro dos períodos estratégicos do mercado cambial. Ela é particularmente relevante para os traders que negociam com os pares dólar australiano, dólar neozelandês e iene japonês, pois esses mercados são mais ativos durante esse período.
O que torna a Asian Kill Zone especial é sua volatilidade, impulsionada pelos comunicados de notícias econômicas que ocorrem durante essa sessão. Os traders que ficarem atentos a esses comunicados de imprensa e ao seu impacto no mercado podem aproveitar ao máximo esse período.
A Asian Kill Zone do ICT ocorre entre 1:00 e 3:00 GMT.
A ICT LONDRES (KILLZONE)
A Kill Zone da ICT Londres ocupa o centro do palco durante o pregão de Londres, testemunhando o maior volume de execução de ordens em comparação com outras sessões. É um momento oportuno para quem negocia os pares EUR e GBP. Notavelmente, o London Open geralmente apresenta oportunidades para os operadores entrarem em posições com potencial para ganhos que variam de 25 a 50 pips.
Uma característica distintiva da London Kill Zone é sua tendência de criar a baixa do dia em mercados de alta e a alta do dia em mercados de baixa.
A London Kill Zone do ICT ocorre entre 7:00 e 10:00 GMT (verão) ou 8:00 e 11:00 GMT (inverno).
NEW YORK (KILLZONE)
Para os negociadores que lidam com os principais pares associados ao índice do dólar, a Kill Zone de Nova York é um período de tempo essencial a ser observado.
Semelhante a outras Kill Zones, esse período geralmente estabelece padrões ideais de entrada de negociações, proporcionando ganhos potenciais de 20 a 30 pips para negociações de couro cabeludo. Esse horário é favorável para os principais pares e se beneficia da sobreposição com a sessão de Londres, o que o torna uma oportunidade de ouro para os traders.
A London Kill Zone of ICT ocorre entre 12:00 e 15:00 GMT (verão) ou 13:00 e 16:00 GMT (inverno).
Esse especialista também usa uma cesta de indicadores como base, sendo o principal deles um indicador único e exclusivo, criado e otimizado pelo desenvolvedor.
