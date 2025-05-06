ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones

5

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Esse Expert Advisor foi projetado, desenvolvido e otimizado especialmente para seu próprio uso.


Trata-se de um poderoso Expert Advisor (EA) para aproveitar as melhores e maiores oportunidades no símbolo EURJPY, em todas as fases da tendência, do início ao fim, no período de tempo H1 e na plataforma MT5.

Precisão, desempenho e consistência impressionantes nos backtests dos últimos 3 anos.

O EA funciona como um caçador, um franco-atirador, analisando o movimento do preço, sua força e tendência, aguardando pacientemente as melhores oportunidades para fazer seu trabalho com extrema precisão.

O EA se baseia nas estratégias ICT KILLZONES e também usa muitos indicadores nativos e proprietários.


LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247

LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242


Principais recursos:

Esse EA analisa continuamente o movimento do preço e, quando identifica as melhores oportunidades, envia uma única ordem limitada, abrindo assim uma posição.

Cada posição tem um Take Profit (TP) fixo e um Stop Loss (SL) fixo definidos desde o início.

O lote também é calculado e determinado automaticamente a partir das entradas.

Segurança sempre: Esse EA é muito SEGURO, pois NÃO usa estratégias de Grid, Martingale ou Hedge. Todas as negociações têm apenas uma entrada por negociação e são protegidas por um stop loss rígido.

Esse EA é extremamente RESILIENTE a NOTÍCIAS de alto impacto (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou a qualquer outro movimento abrupto de preços. Você não precisa fazer nada, o EA se protege sozinho.


Três modos de operação:

Lote fixo: você pode inserir o lote fixo desejado nas entradas.

Lucro fixo: você pode inserir o valor do lucro em dólares americanos desejado nas entradas. Esse valor será fixo e o lote será calculado automaticamente.

AutoLot: você pode inserir a porcentagem do saldo que será usada como lucro alvo nas entradas.


Como instalar:

  1. Faça o download desse EA,
  2. Certifique-se de que todos os pares (EURJPY) estejam no Market Watch (Ctrl+M),
  3. Tenha o gráfico (EURJPY) no período H1,
  4. Coloque esse EA no gráfico (EURJPY),
  5. Verifique e ajuste os parâmetros conforme mostrado abaixo,
  6. Clique em OK para ativar,
  7. Pronto!


    INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Se você quiser personalizar, há estes parâmetros:

    • [#01] Número mágico,
    • [#02] Modo de operação (lote fixo ou lucro fixo ou AutoLot),
    •   --- Se [#02] for Lote Fixo,
    •   --- Se [#02] for Lucro Fixo (USD),
    •   --- Se [#02] for Lote Automático,
    • [#06] Comentário,
    • [#07] Sufixo,
    • [#08] Quantidade máxima de posições (1 ou 2),
    • [#09] Estratégia nº 1 (ativada ou desativada),
    • [#10] Estratégia nº 2 (ativada ou desativada).


    Tenho o compromisso de otimizar e aprimorar continuamente todos os meus EAs para proporcionar a você e a mim a melhor experiência de negociação possível. Você receberá todas as ATUALIZAÇÕES GRATUITAMENTE e eu também acrescentarei novos recursos ao EA com base nas sugestões dos clientes.


    A principal estratégia desse especialista é - ICT (KILLZONES) - por Michael J. Huddleston


    No mundo acelerado da negociação forex, o momento certo é tudo. Embora o mercado cambial opere 24 horas por dia, nem todas as horas oferecem as mesmas oportunidades de negociação. É aí que as ICT Kill Zones Times entram em ação. As kill zones de Forex são o momento em que se forma uma configuração de negociação de alta probabilidade.

    Esses períodos de tempo estratégicos podem abrir um mundo de possibilidades para os traders que sabem como aproveitá-los. Nesta postagem do blog, exploraremos o conceito dos horários das ICT Kill Zones e como eles podem levar a configurações de negociação de alta probabilidade e lucros potenciais.


    A ICT ASIAN (KILLZONE)

    A Asian Kill Zone é o primeiro dos períodos estratégicos do mercado cambial. Ela é particularmente relevante para os traders que negociam com os pares dólar australiano, dólar neozelandês e iene japonês, pois esses mercados são mais ativos durante esse período.

    O que torna a Asian Kill Zone especial é sua volatilidade, impulsionada pelos comunicados de notícias econômicas que ocorrem durante essa sessão. Os traders que ficarem atentos a esses comunicados de imprensa e ao seu impacto no mercado podem aproveitar ao máximo esse período.

    A Asian Kill Zone do ICT ocorre entre 1:00 e 3:00 GMT.


    A ICT LONDRES (KILLZONE)

    A Kill Zone da ICT Londres ocupa o centro do palco durante o pregão de Londres, testemunhando o maior volume de execução de ordens em comparação com outras sessões. É um momento oportuno para quem negocia os pares EUR e GBP. Notavelmente, o London Open geralmente apresenta oportunidades para os operadores entrarem em posições com potencial para ganhos que variam de 25 a 50 pips.

    Uma característica distintiva da London Kill Zone é sua tendência de criar a baixa do dia em mercados de alta e a alta do dia em mercados de baixa.

    A London Kill Zone do ICT ocorre entre 7:00 e 10:00 GMT (verão) ou 8:00 e 11:00 GMT (inverno).


    NEW YORK (KILLZONE)

    Para os negociadores que lidam com os principais pares associados ao índice do dólar, a Kill Zone de Nova York é um período de tempo essencial a ser observado.

    Semelhante a outras Kill Zones, esse período geralmente estabelece padrões ideais de entrada de negociações, proporcionando ganhos potenciais de 20 a 30 pips para negociações de couro cabeludo. Esse horário é favorável para os principais pares e se beneficia da sobreposição com a sessão de Londres, o que o torna uma oportunidade de ouro para os traders.

    A London Kill Zone of ICT ocorre entre 12:00 e 15:00 GMT (verão) ou 13:00 e 16:00 GMT (inverno).


    Esse especialista também usa uma cesta de indicadores como base, sendo o principal deles um indicador único e exclusivo, criado e otimizado pelo desenvolvedor.


