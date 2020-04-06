TAKI Forex Blade audusd smc choch

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Этот советник был спроектирован, разработан и оптимизирован специально для вашего собственного использования.


Это мощный советник (EA) для использования лучших и самых больших возможностей в инструменте AUDUSD, во всех фазах тренда, от начала до конца, на таймфрейме H1 и на платформе MT5.

Впечатляющая точность, производительность и последовательность в бэктестах за последние 3 года.

Советник работает как охотник, снайпер, анализируя движение цены, ее силу и тренд, терпеливо ожидая лучших возможностей, чтобы выполнить свою работу с предельной точностью.

Советник основан на стратегии SMC CHANGE OF CHARACTER (CHoCH) и использует множество собственных и запатентованных индикаторов.


LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247

LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242


Ключевые особенности:

Этот советник постоянно анализирует движение цены и, когда определяет наилучшие возможности, отправляет один ограниченный ордер, тем самым открывая позицию.

Каждая позиция имеет фиксированную цель и фиксированный стоп-лосс, установленные с самого начала.

Лот также рассчитывается и определяется автоматически на основе входных данных.

Безопасность всегда: Этот советник очень безопасен, он НЕ использует стратегии Grid, Martingale или Hedge. Все сделки имеют только один вход на сделку и защищены жестким стоп-лоссом.

Этот советник очень устойчив к влиятельным новостям (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA или RBNZ) или любым другим резким движениям цены. Вам не нужно ничего делать, советник защищает себя сам.


Три режима работы:

Фиксированный лот: вы можете ввести желаемый фиксированный лот в поля ввода.

Фиксированная прибыль: вы можете ввести желаемую сумму прибыли в долларах США в поля ввода. Эта сумма будет фиксированной, а лот будет рассчитываться автоматически.

AutoLot: вы можете ввести процент от баланса, который будет использоваться в качестве целевой прибыли, в поля ввода.


Как установить:

  1. Скачайте данный советник,
  2. Убедитесь, что все пары (AUDUSD) находятся в Market Watch (Ctrl+M),
  3. Расположите график (AUDUSD) на таймфрейме H1,
  4. Поместите этот советник на график (AUDUSD),
  5. Проверьте и настройте параметры, как показано ниже,
  6. Нажмите OK для активации,
  7. Готово!


    INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Если вы хотите настроить, есть следующие параметры:

    • [#01] Магическое число,
    • [#02] Режим работы (Фиксированный лот или Фиксированная прибыль или Автолот),
    •   ---   Если [#02] — фиксированный лот,
    •   ---   Если [#02] — фиксированная прибыль (USD),
    •   ---   Если [#02] — AutoLot,
    • [#06] Комментарий,
    • [#07] Суффикс,
    • [#08] Максимальное количество позиций (1 или 2),
    • [#09] Стратегия № 1 (включено или выключено),
    • [#10] Стратегия № 2 (включено или выключено).


    Я постоянно оптимизирую и улучшаю все свои советники, чтобы предоставить вам и мне наилучший возможный торговый опыт. Вы будете получать все обновления БЕСПЛАТНО, а также я буду добавлять новые функции в советник на основе предложений клиентов.


    Основная стратегия этого эксперта — SMC CHANGE OF CHARACTER (CHoCH) — Ричард Уайкофф


    Техника SMC Change of Character — это передовой подход, используемый в анализе финансовых рынков, особенно при изучении поведения институциональных инвесторов и структурных изменений в ценовом движении. Ее основная цель — выявление ключевых переходов между фазами рынка, что помогает понять, когда начинает меняться доминирующая структура спроса и предложения.


    КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ

    Основа техники SMC Change of Character заключается в наблюдении за динамикой цен и объемов, которые указывают на нарушение текущей структуры. Это изменение отражает переход между контролем покупателей и продавцов, отмечая решающий момент для начала нового рыночного цикла. Метод направлен на точное выявление этих дисбалансов, чтобы предвидеть потенциальные развороты или продолжение тренда.


    КРИТЕРИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ

    Изменение структуры идентифицируется при явном нарушении предыдущих структурных уровней, таких как значительные максимумы и минимумы. Этот анализ требует внимания к логической последовательности движений с учетом контекста рынка и подтверждения смещения ликвидности. Цель состоит в том, чтобы объективно и последовательно распознавать изменения в поведении институциональных инвесторов с учетом ценового движения.


    ПРИМЕНЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

    На практике техника SMC Change of Character применяется для уточнения стратегических точек входа и выхода в рамках рыночной структуры. Она помогает в контекстуальном чтении трендов и в различении временных коррекций и подлинных изменений направления. Ее эффективность зависит от способности аналитика интерпретировать структурный контекст и согласовывать техническое чтение с преобладающим рыночным потоком.


    Этот эксперт также использует в качестве основы набор индикаторов, главным из которых является уникальный и эксклюзивный индикатор, созданный и оптимизированный разработчиком.


