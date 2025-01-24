Trojan Forex Hero mt5 nzdusd candlestick patterns
- Experts
- Damiem Marchand De Campos
- Versão: 10.0
- Atualizado: 12 dezembro 2025
- Ativações: 10
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Esse Expert Advisor foi projetado, desenvolvido e otimizado especialmente para seu próprio uso.
Trata-se de um poderoso Expert Advisor (EA) para aproveitar as melhores e maiores oportunidades no símbolo NZDUSD, em todas as fases da tendência, do início ao fim, no período de tempo H1 e na plataforma MT5.
Precisão, desempenho e consistência impressionantes nos backtests dos últimos 3 anos.
O EA funciona como um caçador, um franco-atirador, analisando o movimento do preço, sua força e tendência, aguardando pacientemente as melhores oportunidades para fazer seu trabalho com extrema precisão.
O EA se baseia nas estratégias CANDLESTICK PATTERNS e também usa muitos indicadores nativos e proprietários.
LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247
LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242
Principais recursos:
Esse EA analisa continuamente o movimento do preço e, quando identifica as melhores oportunidades, envia uma única ordem limitada, abrindo assim uma posição.
Cada posição tem um Take Profit (TP) fixo e um Stop Loss (SL) fixo definidos desde o início.
O lote também é calculado e determinado automaticamente a partir das entradas.
Segurança sempre: Esse EA é muito SEGURO, pois NÃO usa estratégias de Grid, Martingale ou Hedge. Todas as negociações têm apenas uma entrada por negociação e são protegidas por um stop loss rígido.
Esse EA é extremamente RESILIENTE a NOTÍCIAS de alto impacto (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou a qualquer outro movimento abrupto de preços. Você não precisa fazer nada, o EA se protege sozinho.
Três modos de operação:
Lote fixo: você pode inserir o lote fixo desejado nas entradas.
Lucro fixo: você pode inserir o valor do lucro em dólares americanos desejado nas entradas. Esse valor será fixo e o lote será calculado automaticamente.
AutoLot: você pode inserir a porcentagem do saldo que será usada como lucro alvo nas entradas.
Como instalar:
- Faça o download desse EA,
- Certifique-se de que todos os pares (NZDUSD) estejam no Market Watch (Ctrl+M),
- Tenha o gráfico (NZDUSD) no período H1,
- Coloque esse EA no gráfico (NZDUSD),
- Verifique e ajuste os parâmetros conforme mostrado abaixo,
- Clique em OK para ativar,
- Pronto!
INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Se você quiser personalizar, há estes parâmetros:
- [#01] Número mágico,
- [#02] Modo de operação (lote fixo ou lucro fixo ou AutoLot),
- --- Se [#02] for Lote Fixo,
- --- Se [#02] for Lucro Fixo (USD),
- --- Se [#02] for Lote Automático,
- [#06] Comentário,
- [#07] Sufixo,
- [#08] Quantidade máxima de posições (1 ou 2),
- [#09] Estratégia nº 1 (ativada ou desativada),
- [#10] Estratégia nº 2 (ativada ou desativada).
Tenho o compromisso de otimizar e aprimorar continuamente todos os meus EAs para proporcionar a você e a mim a melhor experiência de negociação possível. Você receberá todas as ATUALIZAÇÕES GRATUITAMENTE e eu também acrescentarei novos recursos ao EA com base nas sugestões dos clientes.
A principal estratégia desse especialista é - CANDLESTICK PATTERNS - por Steve Nison
Os gráficos de velas são usados com mais frequência na análise técnica de padrões de preços de ações e moedas. Eles são usados por traders e especialistas para determinar possíveis movimentos de preços com base em padrões passados e que usam o preço de abertura, o preço de fechamento, a máxima e a mínima desse período de tempo.
A área entre a abertura e o fechamento é chamada de corpo real, as excursões de preço acima e abaixo do corpo real são sombras. A faixa de preço é a distância entre a parte superior da sombra superior e a parte inferior da sombra inferior movida durante o período de tempo do candlestick. A faixa é calculada subtraindo-se o preço baixo do preço alto.
Um padrão de candlestick é uma sequência específica de candlesticks em um gráfico de candlestick, que é usado principalmente para identificar tendências. O reconhecimento do padrão é subjetivo e os especialistas usados para fazer gráficos têm de se basear em regras predefinidas para corresponder ao padrão. Há 42 padrões reconhecidos que podem ser divididos em padrões simples e complexos.
ENGOLFO
Os padrões engulfing fornecem uma abordagem para os traders entrarem no mercado em antecipação a uma possível reversão de tendência. Um padrão engulfing é um padrão de candlestick de reversão que pode ser de baixa ou de alta, dependendo do fato de aparecer no final de uma tendência de alta ou de baixa. A formação do padrão consiste em duas velas. O primeiro candle é caracterizado por um corpo pequeno, seguido por um candle mais alto cujo corpo envolve completamente o corpo do candle anterior.
O padrão Bullish Engulfing fornece o sinal mais forte quando aparece na parte inferior de uma tendência de baixa e indica um aumento na pressão de compra. O padrão Bearish Engulfing é simplesmente o oposto do padrão Bearish Engulfing.
HAMMER
O Hammer é um padrão de candlestick japonês único. É um candlestick preto ou branco que consiste em um corpo pequeno perto da máxima com pouca ou nenhuma sombra superior e uma longa sombra inferior (ou cauda). A vela Martelo é considerada um padrão de alta quando formada durante uma tendência de baixa. Em resumo, o candelabro Hammer aparece durante uma tendência de baixa, exibe uma longa sombra inferior com um pequeno corpo real no topo da faixa. O preço pode estar desenvolvendo um fundo e deve sofrer uma reversão para cima.
HOMEM PENDURADO
Um Hanging Man é um candlestick japonês descrito como tendo um corpo pequeno, pouca ou nenhuma sombra superior (ou pavio) e uma sombra inferior. Para que a vela Hanging Man seja válida, a sombra inferior deve ter pelo menos o dobro do tamanho do corpo da vela. E o corpo do candle deve estar na extremidade superior da faixa de negociação. Em resumo, o Hanging Man aparece durante uma tendência de alta, exibindo uma longa sombra inferior com um pequeno corpo real no topo da faixa. O preço pode ter atingido o pico e estar propenso a uma reversão para o lado negativo.
TRÊS MÉTODOS
O padrão Three Methods consiste em pelo menos cinco candlesticks, mas pode incluir mais. O padrão Three Methods é um padrão de continuação de tendência que pode aparecer em uma tendência de alta ou de baixa. Em uma tendência de alta, ele é chamado de padrão Três Métodos Ascendente. Em uma tendência de baixa, é chamado de padrão de queda dos três métodos.
Esse especialista também usa uma cesta de indicadores como base, sendo o principal deles um indicador único e exclusivo, criado e otimizado pelo desenvolvedor.
This is a great EA. A full recovery can happen in 4 trades from a loss is a great ratio in my opinion. Developer is very responsive.