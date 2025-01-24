Trojan Forex Hero mt5 nzdusd candlestick patterns

O EA funciona como um caçador, um franco-atirador, analisando o movimento do preço, sua força e tendência, aguardando pacientemente as melhores oportunidades para fazer seu trabalho com extrema precisão.

Trata-se de um poderoso Expert Advisor (EA) para aproveitar as melhores e maiores oportunidades no símbolo NZDUSD, em todas as fases da tendência, do início ao fim, no período de tempo H1 e na plataforma MT5.

Tenho o compromisso de otimizar e aprimorar continuamente todos os meus EAs para proporcionar a você e a mim a melhor experiência de negociação possível. Você receberá todas as ATUALIZAÇÕES GRATUITAMENTE e eu também acrescentarei novos recursos ao EA com base nas sugestões dos clientes.

Lucro fixo: você pode inserir o valor do lucro em dólares americanos desejado nas entradas. Esse valor será fixo e o lote será calculado automaticamente.

Esse EA é extremamente RESILIENTE a NOTÍCIAS de alto impacto (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou a qualquer outro movimento abrupto de preços. Você não precisa fazer nada, o EA se protege sozinho.

Segurança sempre: Esse EA é muito SEGURO, pois NÃO usa estratégias de Grid, Martingale ou Hedge. Todas as negociações têm apenas uma entrada por negociação e são protegidas por um stop loss rígido.

Esse EA analisa continuamente o movimento do preço e, quando identifica as melhores oportunidades, envia uma única ordem limitada, abrindo assim uma posição.





A principal estratégia desse especialista é - CANDLESTICK PATTERNS - por Steve Nison





Os gráficos de velas são usados com mais frequência na análise técnica de padrões de preços de ações e moedas. Eles são usados por traders e especialistas para determinar possíveis movimentos de preços com base em padrões passados e que usam o preço de abertura, o preço de fechamento, a máxima e a mínima desse período de tempo.

A área entre a abertura e o fechamento é chamada de corpo real, as excursões de preço acima e abaixo do corpo real são sombras. A faixa de preço é a distância entre a parte superior da sombra superior e a parte inferior da sombra inferior movida durante o período de tempo do candlestick. A faixa é calculada subtraindo-se o preço baixo do preço alto.

Um padrão de candlestick é uma sequência específica de candlesticks em um gráfico de candlestick, que é usado principalmente para identificar tendências. O reconhecimento do padrão é subjetivo e os especialistas usados para fazer gráficos têm de se basear em regras predefinidas para corresponder ao padrão. Há 42 padrões reconhecidos que podem ser divididos em padrões simples e complexos.





ENGOLFO

Os padrões engulfing fornecem uma abordagem para os traders entrarem no mercado em antecipação a uma possível reversão de tendência. Um padrão engulfing é um padrão de candlestick de reversão que pode ser de baixa ou de alta, dependendo do fato de aparecer no final de uma tendência de alta ou de baixa. A formação do padrão consiste em duas velas. O primeiro candle é caracterizado por um corpo pequeno, seguido por um candle mais alto cujo corpo envolve completamente o corpo do candle anterior.

O padrão Bullish Engulfing fornece o sinal mais forte quando aparece na parte inferior de uma tendência de baixa e indica um aumento na pressão de compra. O padrão Bearish Engulfing é simplesmente o oposto do padrão Bearish Engulfing.





HAMMER

O Hammer é um padrão de candlestick japonês único. É um candlestick preto ou branco que consiste em um corpo pequeno perto da máxima com pouca ou nenhuma sombra superior e uma longa sombra inferior (ou cauda). A vela Martelo é considerada um padrão de alta quando formada durante uma tendência de baixa. Em resumo, o candelabro Hammer aparece durante uma tendência de baixa, exibe uma longa sombra inferior com um pequeno corpo real no topo da faixa. O preço pode estar desenvolvendo um fundo e deve sofrer uma reversão para cima.





HOMEM PENDURADO

Um Hanging Man é um candlestick japonês descrito como tendo um corpo pequeno, pouca ou nenhuma sombra superior (ou pavio) e uma sombra inferior. Para que a vela Hanging Man seja válida, a sombra inferior deve ter pelo menos o dobro do tamanho do corpo da vela. E o corpo do candle deve estar na extremidade superior da faixa de negociação. Em resumo, o Hanging Man aparece durante uma tendência de alta, exibindo uma longa sombra inferior com um pequeno corpo real no topo da faixa. O preço pode ter atingido o pico e estar propenso a uma reversão para o lado negativo.





TRÊS MÉTODOS

O padrão Three Methods consiste em pelo menos cinco candlesticks, mas pode incluir mais. O padrão Three Methods é um padrão de continuação de tendência que pode aparecer em uma tendência de alta ou de baixa. Em uma tendência de alta, ele é chamado de padrão Três Métodos Ascendente. Em uma tendência de baixa, é chamado de padrão de queda dos três métodos.





Esse especialista também usa uma cesta de indicadores como base, sendo o principal deles um indicador único e exclusivo, criado e otimizado pelo desenvolvedor.