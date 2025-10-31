Bem-vindo(a) ao O GoldSKY EA é um programa de negociação intraday de alto desempenho para XAUUSD (ouro). Desenvolvido por nossa equipe, ele foi projetado para… Contas correntes, contas comerciais financiadas e chamadas comerciais!

O GoldSky utiliza gráficos com intervalo de um minuto. Os resultados dos testes de 5 e 10 anos estão disponíveis na seção de comentários. O sistema tem funcionado corretamente com a mesma configuração por um longo período, demonstrando sua confiabilidade e estabilidade.

Este sistema de negociação automatizado opera desde o início da sessão europeia até o final da sessão americana. Ele não mantém posições abertas para o dia seguinte; todas as posições são fechadas ao final do pregão. Apenas duas negociações podem estar abertas simultaneamente.

esse Jintian Essa estratégia de negociação incorpora diversos indicadores técnicos para entrada no mercado, incluindo padrões de velas japonesas, filtros de médias móveis, o indicador ADX e o Índice de Força Relativa (RSI). Ela permite mais de 10 negociações por dia e tem se mostrado eficaz em mercados voláteis recentes, como o mercado de ouro.

A GoldSky utiliza uma função de stop-loss que aumenta a posição de negociação caso a operação anterior resulte em prejuízo. Os clientes podem optar por utilizar ou não essa função, visto que o sistema é bastante estável mesmo sem ela (resultados de backtests sem stop-loss estão disponíveis na seção de comentários). Trata-se de uma questão de preferência pessoal. Contudo, considerando a taxa de sucesso superior a 90%, ativar o stop-loss geralmente melhora o desempenho. Os clientes podem desativar o stop-loss definindo o parâmetro "Aumentar o tamanho da posição após uma perda" para 1.0, o que lhes permite realizar backtests com o mesmo número de lotes.

esse Jin Tian Um Expert Advisor (EA) é uma solução de negociação abrangente, projetada especificamente para atender às necessidades rigorosas de empresas de negociação privadas, garantindo ao mesmo tempo a estabilidade das contas para usuários regulares. Seu sistema inteligente é otimizado para resolver rapidamente diversos problemas, mas seu verdadeiro valor reside na estabilidade e no desempenho a longo prazo da conta de negociação, graças à impecável conformidade regulatória e à gestão rigorosa de riscos. Jintian Definitivamente não se trata de um robô de negociação de alta frequência (HFT) e não viola as regras de sobrenegociação, sendo, portanto, compatível com quase todas as principais empresas de negociação proprietária.

Cada operação é protegida por uma ordem de stop-loss obrigatória, e o sistema evita rigorosamente métodos proibidos, como grid trading ou estratégias de martingale. É importante ressaltar que todas as posições são fechadas automaticamente antes do fim de semana para eliminar o risco de gaps de mercado e garantir a conformidade com as regulamentações. Essa abordagem confiável e em conformidade com as normas permite... Jin Tian Contanto que você negocie regularmente com o spread do XAU, poderá negociar com sucesso e de forma sustentável por um período ilimitado em uma conta com saldo.

Além do uso institucional, o EA também oferece suporte a negociações avançadas, ajudando pequenos investidores com um capital inicial de apenas US$ 50 a iniciar suas operações. Jintian Essa ferramenta excepcional proporciona eficiência, segurança e escalabilidade em toda a extensão das operações comerciais.

Jintian Funciona melhor com fontes de dados ECN ou RAW e é mais eficaz com corretoras de acesso direto ao mercado que oferecem spreads baixos e slippage mínimo.

A GoldSky privilegia a negociação proprietária porque os instrumentos de ouro são baratos e, como todas as boas empresas de negociação proprietária, oferece negociação baseada no risco (percentagem de risco por negociação) ou negociação em lotes fixos, permitindo que os clientes escolham entre esses modelos.

Instrumento de negociação: Ouro

Depósito mínimo: $50

Tempo: 1 minuto

Recomendação de corretora: Qualquer corretora de boa reputação que ofereça boas condições para compra e venda de ouro.

Tipo de conta: Conta com spread baixo (RAW/RAZOR/ECN).

Importante: É melhor escolher um spread menor; o spread ideal deve estar em torno de 10 a 20 centavos. (por exemplo, 2043,50/2043,60)

É melhor escolher um spread menor; o spread ideal deve estar em torno de 10 a 20 centavos. Tipo de conta: RAW/ECN

São realizadas aproximadamente 75 ou mais transações por mês.

O ponto de entrada é o novo preço de abertura em um gráfico de velas de 1 minuto.

Métodos de saída: saída utilizando stop-loss ou saída utilizando trailing stop-profit.

O limite de stop-loss para cada operação é de US$ 20,00 (Movimentação do preço do ouro: preço de abertura de US$ 2040,00, preço de stop-loss de US$ 2020,00).

Janela diária de negociação para o euro e o dólar americano

Não são permitidas mudanças de posição, nem durante o dia nem à noite.

Recomendamos o uso de um VPS de alta qualidade.

Instalação fácil em 5 minutos. Depois de instalado, você não precisa se preocupar com mais nada.

Tamanho de lote fixo ou risco percentual nas negociações.

Configure o EA para ser executado por padrão para realizar backtesting no gráfico de corretagem de 1 minuto GMT2/3.

Os usuários da Exness devem configurar seu perfil nos comentários. As corretoras devem alterar seus horários de negociação (GMT0).

Para usuários de corretoras que utilizam alavancagem de 30:1, o risco inicial deve ser reduzido de 2% para 0,75% e o risco máximo de 8% para 3%, caso contrário a margem disponível será insuficiente.