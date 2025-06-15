ZYRO Forex Spear cadjpy ict ob order blocks

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Esse Expert Advisor foi projetado, desenvolvido e otimizado especialmente para seu próprio uso.





Trata-se de um poderoso Expert Advisor (EA) para aproveitar as melhores e maiores oportunidades no símbolo CADJPY, em todas as fases da tendência, do início ao fim, no período de tempo H1 e na plataforma MT5.

Precisão, desempenho e consistência impressionantes nos backtests dos últimos 3 anos.

O EA funciona como um caçador, um franco-atirador, analisando o movimento do preço, sua força e tendência, aguardando pacientemente as melhores oportunidades para fazer seu trabalho com extrema precisão.

O EA se baseia nas estratégias ICT OB ORDER BLOCKS e também usa muitos indicadores nativos e proprietários.





LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242





Principais recursos:

Esse EA analisa continuamente o movimento do preço e, quando identifica as melhores oportunidades, envia uma única ordem limitada, abrindo assim uma posição.

Cada posição tem um alvo fixo e um stop loss fixo definidos desde o início.

O lote também é calculado e determinado automaticamente a partir das entradas.

Segurança sempre: Esse EA é muito SEGURO, pois NÃO usa estratégias de Grid, Martingale ou Hedge. Todas as negociações têm apenas uma entrada por negociação e são protegidas por um stop loss rígido.

Esse EA é extremamente RESILIENTE a NOTÍCIAS de alto impacto (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou a qualquer outro movimento abrupto de preços. Você não precisa fazer nada, o EA se protege sozinho.





Três modos de operação:



Lote fixo: você pode inserir o lote fixo desejado nas entradas.

Lucro fixo: você pode inserir o valor do lucro em dólares americanos desejado nas entradas. Esse valor será fixo e o lote será calculado automaticamente.

AutoLot: você pode inserir a porcentagem do saldo que será usada como lucro alvo nas entradas.





Como instalar:

Faça o download desse EA, Certifique-se de que todos os pares (CADJPY) estejam no Market Watch (Ctrl+M), Tenha o gráfico (CADJPY) no período H1, Coloque esse EA no gráfico (CADJPY), Verifique e ajuste os parâmetros conforme mostrado abaixo, Clique em OK para ativar, Pronto!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Se você quiser personalizar, há estes parâmetros:

[#01] Número mágico,

[#02] Modo de operação (lote fixo ou lucro fixo ou AutoLot),

--- Se [#02] for Lote Fixo,

--- Se [#02] for Lucro Fixo (USD),

--- Se [#02] for Lote Automático,

[#06] Comentário,

[#07] Sufixo,

[#08] Quantidade máxima de posições (1 ou 2),

[#09] Estratégia nº 1 (ativada ou desativada),

[#10] Estratégia nº 2 (ativada ou desativada).





Tenho o compromisso de otimizar e aprimorar continuamente todos os meus EAs para proporcionar a você e a mim a melhor experiência de negociação possível. Você receberá todas as ATUALIZAÇÕES GRATUITAMENTE e eu também acrescentarei novos recursos ao EA com base nas sugestões dos clientes.





A principal estratégia deste especialista é - ICT OB ORDER BLOCKS - por Michael J. Huddleston





A técnica Order Block (OB), desenvolvida pela Inner Circle Trading (ICT), identifica áreas onde os principais participantes do mercado (como bancos e instituições) acumularam ou distribuíram ordens, criando blocos de liquidez que influenciam os movimentos futuros dos preços. Essas zonas são cruciais para antecipar reversões ou continuações de tendências e são amplamente utilizadas em estratégias de smart money.





IDENTIFICANDO BLOCOS DE ORDENS

Os Blocos de Ordens se formam em velas significativas de alta ou baixa, normalmente antes de um movimento importante de preço. Um OB de alta aparece como uma vela forte de alta antes de uma alta, enquanto um OB de baixa se forma como uma vela forte de baixa antes de uma queda. A confirmação ocorre quando o preço retesta essas áreas como suporte ou resistência.





CONTEXTO DE MERCADO

A eficácia de um OB depende do contexto do mercado. Ele deve estar alinhado com a estrutura da tendência (tendência de alta ou de baixa) e níveis-chave, como retrações de Fibonacci, pools de liquidez (altas/baixas oscilantes) ou zonas de oferta/demanda. A ação do preço perto de um OB em um nível significativo aumenta a probabilidade de uma reação forte.





APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE RISCO

Ao negociar OBs, é essencial esperar pela confirmação, como quebras na estrutura do mercado ou padrões de reversão (por exemplo, velas engolfantes). As ordens de stop loss são colocadas além do OB para evitar sinais falsos, enquanto as metas de lucro podem ser definidas em zonas de liquidez próximas. A técnica é frequentemente combinada com outros conceitos de ICT, como o Silver Bullet ou o Market Maker Move.





Este especialista também usa uma cesta de indicadores como base, sendo o principal um indicador único e exclusivo, criado e otimizado pelo desenvolvedor.



