DUO Gold BitCoin ict optimal

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Esse Expert Advisor foi projetado, desenvolvido e otimizado especialmente para seu próprio uso.





Trata-se de um poderoso Expert Advisor (EA) para aproveitar as melhores e maiores oportunidades no símbolo GOLD or BITCOIN, em todas as fases da tendência, do início ao fim, no período de tempo H1 e na plataforma MT5.

Precisão, desempenho e consistência impressionantes nos backtests dos últimos 3 anos.

O EA funciona como um caçador, um franco-atirador, analisando o movimento do preço, sua força e tendência, aguardando pacientemente as melhores oportunidades para fazer seu trabalho com extrema precisão.

O EA se baseia nas estratégias ICT OPTIMAL TRADING ENTRY e também usa muitos indicadores nativos e proprietários.





Principais recursos:

Esse EA analisa continuamente o movimento do preço e, quando identifica as melhores oportunidades, envia uma única ordem limitada, abrindo assim uma posição.

Cada posição tem um Take Profit (TP) fixo e um Stop Loss (SL) fixo definidos desde o início.

O lote também é calculado e determinado automaticamente a partir das entradas.

Segurança sempre: Esse EA é muito SEGURO, pois NÃO usa estratégias de Grid, Martingale ou Hedge. Todas as negociações têm apenas uma entrada por negociação e são protegidas por um stop loss rígido.

Esse EA é extremamente RESILIENTE a NOTÍCIAS de alto impacto (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou a qualquer outro movimento abrupto de preços. Você não precisa fazer nada, o EA se protege sozinho.





Três modos de operação:



Lote fixo: você pode inserir o lote fixo desejado nas entradas.

Lucro fixo: você pode inserir o valor do lucro em dólares americanos desejado nas entradas. Esse valor será fixo e o lote será calculado automaticamente.

AutoLot: você pode inserir a porcentagem do saldo que será usada como lucro alvo nas entradas.





Como instalar:

Faça o download desse EA, Certifique-se de que todos os pares (GOLD or BITCOIN) estejam no Market Watch (Ctrl+M), Tenha o gráfico (GOLD or BITCOIN) no período H1, Coloque esse EA no gráfico (GOLD or BITCOIN), Verifique e ajuste os parâmetros conforme mostrado abaixo, Clique em OK para ativar, Pronto!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Se você quiser personalizar, há estes parâmetros:

[#01] Número mágico,

[#02] Modo de operação (lote fixo ou lucro fixo ou AutoLot),

--- Se [#02] for Lote Fixo,

--- Se [#02] for Lucro Fixo (USD),

--- Se [#02] for Lote Automático,

[#06] Comentário,

[#07] Sufixo.





Tenho o compromisso de otimizar e aprimorar continuamente todos os meus EAs para proporcionar a você e a mim a melhor experiência de negociação possível. Você receberá todas as ATUALIZAÇÕES GRATUITAMENTE e eu também acrescentarei novos recursos ao EA com base nas sugestões dos clientes.





A principal estratégia deste especialista é - ICT Optimal Trading Entry (OTE) - by Michael J. Huddleston





A técnica Optimal Trading Entry (OTE), desenvolvida pela ICT (Inner Circle Trader), é um método de entrada concebido para identificar pontos de reversão altamente prováveis dentro de uma estrutura de preços já estabelecida. Baseia-se principalmente no uso preciso das retrações de Fibonacci, combinadas com conceitos como deslocamento de preço, liquidez e mitigação, oferecendo aos traders uma maneira objetiva de encontrar entradas eficientes com excelentes relações risco-recompensa.





ESTRUTURA DE RETRAÇÃO IDEAL

A OTE baseia-se na ideia de que, após um movimento direcional significativo, o preço tende a recuar para áreas específicas antes de continuar em sua trajetória predominante. A zona entre os níveis de retração de Fibonacci de 62% e 79% é considerada o ponto de entrada ideal, pois concentra áreas comuns de liquidez e mitigação deixadas para trás por participantes institucionais. Essa janela oferece um equilíbrio entre segurança e eficiência, permitindo que os traders operem com stops apertados e metas amplas.





LIQUIDEZ E DESEQUILÍBRIO NO CONTEXTO DO OTE

Para que o OTE seja validado, a ICT enfatiza a importância de analisar o fluxo de liquidez. O preço muitas vezes busca varrer máximas ou mínimas anteriores antes de reverter na zona OTE, criando um ambiente favorável para entradas. Além disso, os traders devem observar desequilíbrios ou lacunas de valor justo, que tendem a ser revisitados durante a retração, servindo como confirmação adicional de que o preço está se reposicionando para retomar sua tendência primária.





CONFIRMAÇÃO E EXECUÇÃO DA ENTRADA

A execução de um OTE não depende apenas da retração; também requer confirmações de preço que indiquem uma reversão iminente. A ICT sugere observar quebras internas da estrutura (iBOS), rejeições claras e comportamento das velas na zona de interesse. Uma vez confirmada, a entrada pode ser feita com um stop colocado abaixo ou acima do nível crítico de retração e metas baseadas na liquidez futura, permitindo negociações estruturadas alinhadas com o comportamento do mercado institucional.





Este especialista também usa uma cesta de indicadores como base, sendo o principal um indicador único e exclusivo, criado e otimizado pelo desenvolvedor.