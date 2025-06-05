NOUX Forex Shield gbpjpy mt5 ict fgv

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Esse Expert Advisor foi projetado, desenvolvido e otimizado especialmente para seu próprio uso.





Trata-se de um poderoso Expert Advisor (EA) para aproveitar as melhores e maiores oportunidades no símbolo GBPJPY, em todas as fases da tendência, do início ao fim, no período de tempo H1 e na plataforma MT5.

Precisão, desempenho e consistência impressionantes nos backtests dos últimos 3 anos.

O EA funciona como um caçador, um franco-atirador, analisando o movimento do preço, sua força e tendência, aguardando pacientemente as melhores oportunidades para fazer seu trabalho com extrema precisão.

O EA se baseia nas estratégias ICT FVG FAIR VALUE GAP e também usa muitos indicadores nativos e proprietários.





Principais recursos:

Esse EA analisa continuamente o movimento do preço e, quando identifica as melhores oportunidades, envia uma única ordem limitada, abrindo assim uma posição.

Cada posição tem um alvo fixo e um stop loss fixo definidos desde o início.

O lote também é calculado e determinado automaticamente a partir das entradas.

Segurança sempre: Esse EA é muito SEGURO, pois NÃO usa estratégias de Grid, Martingale ou Hedge. Todas as negociações têm apenas uma entrada por negociação e são protegidas por um stop loss rígido.

Esse EA é extremamente RESILIENTE a NOTÍCIAS de alto impacto (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou a qualquer outro movimento abrupto de preços. Você não precisa fazer nada, o EA se protege sozinho.





Três modos de operação:



Lote fixo: você pode inserir o lote fixo desejado nas entradas.

Lucro fixo: você pode inserir o valor do lucro em dólares americanos desejado nas entradas. Esse valor será fixo e o lote será calculado automaticamente.

AutoLot: você pode inserir a porcentagem do saldo que será usada como lucro alvo nas entradas.





Como instalar:

Faça o download desse EA, Certifique-se de que todos os pares (GBPJPY) estejam no Market Watch (Ctrl+M), Tenha o gráfico (GBPJPY) no período H1, Coloque esse EA no gráfico (GBPJPY), Verifique e ajuste os parâmetros conforme mostrado abaixo, Clique em OK para ativar, Pronto!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Se você quiser personalizar, há estes parâmetros:

[#01] Número mágico,

[#02] Modo de operação (lote fixo ou lucro fixo ou AutoLot),

--- Se [#02] for Lote Fixo,

--- Se [#02] for Lucro Fixo (USD),

--- Se [#02] for Lote Automático,

[#06] Comentário,

[#07] Sufixo,

[#08] Quantidade máxima de posições (1 ou 2),

[#09] Estratégia nº 1 (ativada ou desativada),

[#10] Estratégia nº 2 (ativada ou desativada).





Tenho o compromisso de otimizar e aprimorar continuamente todos os meus EAs para proporcionar a você e a mim a melhor experiência de negociação possível. Você receberá todas as ATUALIZAÇÕES GRATUITAMENTE e eu também acrescentarei novos recursos ao EA com base nas sugestões dos clientes.





A principal estratégia deste especialista é - ICT FVG FAIR VALUE GAP - por Michael J. Huddleston





A técnica ICT FVG (Fair Value Gap), desenvolvida dentro da metodologia Inner Circle Trader (ICT), é uma abordagem amplamente utilizada na análise técnica para identificar oportunidades de entrada com base em desequilíbrios de liquidez nos mercados financeiros. O conceito de Fair Value Gap refere-se a áreas no gráfico onde há um deslocamento entre compradores e vendedores, normalmente após movimentos bruscos de preços, revelando zonas potenciais de interesse institucional e possíveis reversões ou continuações de tendências.





IDENTIFICANDO O FAIR VALUE GAP

O FVG é identificado quando, em uma sequência de três velas consecutivas, há uma “lacuna” entre a alta de uma vela e a baixa da seguinte, sem sobreposição. Essa lacuna indica um desequilíbrio de liquidez, em que o preço se moveu rapidamente sem trocas suficientes entre compradores e vendedores. Essas áreas são vistas como zonas onde grandes participantes, como instituições financeiras, podem retornar para buscar liquidez, tornando-as críticas para análise e entradas estratégicas.





PAPEL INSTITUCIONAL E REVERSÕES DE PREÇO

Um dos princípios fundamentais da técnica ICT é a ideia de que o mercado é impulsionado por instituições que visam áreas específicas de liquidez, como Fair Value Gaps. Após um movimento forte, o preço frequentemente retorna a essas lacunas antes de continuar seu caminho. Isso acontece porque as ordens institucionais podem não ter sido totalmente executadas durante o movimento inicial. O retorno ao FVG representa uma tentativa de “preencher” essas ordens, o que pode oferecer oportunidades de reversão ou continuação, dependendo do contexto do mercado.





CONFLUÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE ANÁLISE ICT

Para aumentar a precisão das entradas com base em FVGs, a técnica é frequentemente usada em confluência com outros conceitos ICT, como Liquidez, Blocos de Quebra, Blocos de Ordens e Estrutura de Mercado. A presença de um FVG dentro de uma zona de liquidez ou perto de um bloco de ordens aumenta significativamente a probabilidade de uma reação significativa dos preços. Além disso, a análise de múltiplos períodos de tempo (top-down) é essencial para validar a significância da lacuna, garantindo que a entrada esteja alinhada com a tendência predominante e as zonas de interesse institucionais.





Este especialista também usa uma cesta de indicadores como base, sendo o principal um indicador único e exclusivo, criado e otimizado pelo desenvolvedor.



