EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - このExpert Advisorは、あなた自身の使用のために特別に設計、開発、最適化されています。





これは (AUDUSD) のシンボルで、トレンドのすべてのフェーズで、スタートからフィニッシュまで、H1タイムフレームで、MT5プラットフォーム上で最高かつ最大のチャンスを活用するための強力なエキスパートアドバイザー(EA)です。

過去3年間のバックテストにおいて、印象的な精度、パフォーマンス、一貫性。

このEAは、まるでハンター、スナイパーのように、価格の動き、強さ、トレンドを分析し、最高のチャンスを辛抱強く待ち、極めて正確に仕事をこなします。

このEAは SMC CHANGE OF CHARACTER (CHoCH) 戦略に基づいており、多くのネイティブおよび独自の指標も使用しています。





主な特徴

このEAは継続的に値動きを分析し、最良の機会を特定すると、単一の限定注文を送信し、ポジションを開きます。

すべてのポジションには固定ターゲットと固定ストップロスが最初から設定されています。

ロットも入力から自動的に計算され決定されます。

常に安全です： このEAは非常に安全で、グリッド、マーチンゲール、ヘッジ戦略は使用しません。すべての取引は1回のみエントリーされ、ハードストップロスによって保護されています。

このEAは、インパクトの強いニュース（FOMC、FED、Payroll、ECB、BOE、SNB、BOC、BOJ、RBA、RBNZ）やその他の突発的な値動きに対して非常に強い耐性を持っています。あなたは何もする必要はなく、EAが自動的に保護します。





3つのオペレーションモード:



固定ロット: 入力欄に希望の固定ロット数を入力できます。

固定利益: 入力欄に希望の利益額（USD）を入力できます。この金額は固定され、ロット数は自動的に計算されます。

オートロット: 入力欄に、ターゲット利益として使用する残高の割合を入力できます。





インストール方法

このEAをダウンロードしてください、 全てのペア (AUDUSD) がマーケットウォッチ(Ctrl+M)にあることを確認する、 (AUDUSD) チャートがH1タイムフレームであることを確認します、 このEAを (AUDUSD) チャート上に置きます、 以下のようにパラメータをチェックし、調整します、 OKをクリックしてアクティブにします、 完了です！





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - カスタマイズしたい場合は、以下のパラメータがあります：

[#01] マジックナンバー,

[#02] 取引モード（固定ロットまたは固定利益またはオートロット）,

--- [#02]が固定ロットの場合、

--- [#02]が固定利益（USD）の場合、

--- [#02]がオートロットの場合、

[#06] コメント、

[#07] サフィックス 、

[#08] 最大ポジション数 (1または2)、

[#09] 戦略1 (オンまたはオフ)、

[#10] 戦略2 (オンまたはオフ)。





私のEAは常に最適化され、改良され続けています。また、お客様からのご提案に基づいてEAに新機能を追加することもあります。





この専門家の主な戦略は - SMC CHANGE OF CHARACTER (CHoCH) - by Richard Wyckoff





SMC構造変化手法は、金融市場分析、特に機関投資家の行動や価格変動の構造変化を研究する際に用いられる高度なアプローチである。その主な焦点は、市場フェーズ間の重要な移行点を特定し、支配的な需給構造がいつ変化し始めるかを理解するのに役立つことにある。





概念的基盤

SMC構造変化手法の基盤は、現行構造の断絶を示す価格と出来高のダイナミクスを観察することにある。この変化は買い手と売り手の支配権の移行を反映し、新たな市場サイクルの開始を示す決定的なポイントとなる。本手法はこうした不均衡を正確に検知し、潜在的な反転またはトレンド継続を予測することを目的とする。





識別基準

構造変化は、過去の高値・安値といった構造レベルが明確に破られた時点で識別される。この分析には、市場の文脈を考慮し流動性シフトの確認を行うとともに、動きの論理的順序への注意が必要である。目的は、価格行動と客観的かつ一貫して整合する形で、機関投資家の行動変化を認識することにある。





適用と解釈

実践において、SMC構造変化手法は市場構造内での戦略的エントリー・エグジットポイントの精緻化に適用される。トレンドの文脈的読解を支援し、一時的な調整と真の方向転換を区別するのに役立つ。その有効性は、構造的文脈を解釈し、テクニカル分析を支配的な市場の流れに整合させるアナリストの能力に依存する。





本専門家は複数の指標群を基盤としており、その中核となるのは開発者が独自に創出し最適化した独自の指標である。



