Signals / MetaTrader 5 / Strategy No1 All BOTS
Damiem Marchand De Campos

Strategy No1 All BOTS

Damiem Marchand De Campos
0 reviews
Reliability
12 weeks
0 / 0 USD
Copy for 999 USD per month
growth since 2025 59%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
302
Profit Trades:
257 (85.09%)
Loss Trades:
45 (14.90%)
Best trade:
19.61 USD
Worst trade:
-28.45 USD
Gross Profit:
1 329.91 USD (85 980 pips)
Gross Loss:
-1 049.83 USD (57 107 pips)
Maximum consecutive wins:
30 (146.53 USD)
Maximal consecutive profit:
146.53 USD (30)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
90.34%
Latest trade:
4 hours ago
Trades per week:
34
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
1.22
Long Trades:
144 (47.68%)
Short Trades:
158 (52.32%)
Profit Factor:
1.27
Expected Payoff:
0.93 USD
Average Profit:
5.17 USD
Average Loss:
-23.33 USD
Maximum consecutive losses:
4 (-90.63 USD)
Maximal consecutive loss:
-90.63 USD (4)
Monthly growth:
15.74%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
1.13 USD
Maximal:
230.26 USD (28.41%)
Relative drawdown:
By Balance:
28.31% (229.49 USD)
By Equity:
27.58% (177.24 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
USDJPY 15
CADJPY 15
NZDJPY 14
EURJPY 14
AUDJPY 14
EURNZD 14
GBPNZD 14
AUDCHF 13
GBPCAD 12
EURCAD 12
GBPJPY 12
USDCHF 12
GBPUSD 11
GBPCHF 11
EURAUD 11
CADCHF 11
NZDUSD 10
EURUSD 10
CHFJPY 9
AUDUSD 9
GBPAUD 9
NZDCHF 8
NZDCAD 8
USDCAD 8
EURGBP 7
AUDCAD 7
AUDNZD 6
EURCHF 4
USDSGD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 46
CADJPY 22
NZDJPY 17
EURJPY -9
AUDJPY 33
EURNZD 51
GBPNZD 12
AUDCHF 34
GBPCAD 15
EURCAD 67
GBPJPY -35
USDCHF -25
GBPUSD -11
GBPCHF 18
EURAUD 62
CADCHF -86
NZDUSD -29
EURUSD 55
CHFJPY -9
AUDUSD 16
GBPAUD -19
NZDCHF 38
NZDCAD 15
USDCAD -12
EURGBP 9
AUDCAD 33
AUDNZD 3
EURCHF -10
USDSGD -20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 4K
CADJPY 1.4K
NZDJPY 1.1K
EURJPY -505
AUDJPY 1.9K
EURNZD 4.7K
GBPNZD 2.4K
AUDCHF 1.1K
GBPCAD 1K
EURCAD 4.9K
GBPJPY -1.4K
USDCHF -537
GBPUSD 323
GBPCHF 1.6K
EURAUD 5K
CADCHF -2.1K
NZDUSD -722
EURUSD 2.9K
CHFJPY -514
AUDUSD 656
GBPAUD -499
NZDCHF 1K
NZDCAD 872
USDCAD -675
EURGBP 442
AUDCAD 1.6K
AUDNZD 299
EURCHF -247
USDSGD -967
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +19.61 USD
Worst trade: -28 USD
Maximum consecutive wins: 30
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +146.53 USD
Maximal consecutive loss: -90.63 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "CapitalPointTrading-MT5-4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
NEW Strategy All BOTS
No reviews
2025.12.10 18:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 02:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.11.14 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 00:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 08:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 20:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 14:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 14:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 19:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 06:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.21 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 15:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 22:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 22:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Strategy No1 All BOTS
999 USD per month
59%
0
0
USD
530
USD
12
100%
302
85%
100%
1.26
0.93
USD
28%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.