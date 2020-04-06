TAKI Forex Blade audusd smc choch

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - 本智能交易系统专为您的使用而设计、开发和优化。





这是一款功能强大的智能交易系统 (EA)，可在 H1 时间框架和 MT5 平台上，在美元兑加元 (AUDUSD) 符号的所有趋势阶段，自始至终利用最佳和最大的机会。

在过去 3 年的回溯测试中，其准确性、性能和一致性令人印象深刻。

该 EA 就像一个猎人、一个狙击手，分析价格走势、力度和趋势，耐心等待最佳时机，极其精准地完成任务。

该 EA 以 SMC CHANGE OF CHARACTER (CHoCH) 策略为基础，还使用了许多本地专有指标。





LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242





主要特点

该 EA 会持续分析价格走势，一旦发现最佳机会，就会发送一个有限订单，从而建立头寸。

每个仓位从一开始就设定了固定目标和固定止损。

手数也是根据输入自动计算和确定的。

始终安全： 该 EA 非常安全，不使用网格、马丁格尔或对冲策略。每笔交易只有一次进场机会，并有严格的止损保护。

该 EA 对影响较大的新闻（FOMC、FED、Payroll、ECB、BOE、SNB、BOC、BOJ、RBA 或 RBNZ）或任何其他突然的价格变动具有很强的抵御能力。你不需要做任何事情，EA 会自我保护。





三种操作模式：



固定仓位：您可以在输入框中输入所需的固定仓位。

固定利润：您可以在输入框中输入所需的利润金额（以美元为单位）。该金额将保持固定，仓位将自动计算。

自动仓位：您可以在输入框中输入作为目标利润使用的账户余额百分比。





如何安装

下载此 EA、 确保所有货币对（AUDUSD）都在 Market Watch（Ctrl+M）中、 将 (AUDUSD) 图表设置为 H1 时间框架、 将此 EA 放置在 (AUDUSD) 图表上、 检查并调整参数，如下图所示、 单击 “确定 ”激活、 完成！





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - 如果您想自定义，可以使用以下参数：

[#01] 魔法数字，

[#02] 操作模式（固定仓位或固定利润或自动仓位），

--- 如果 [#02] 为固定仓位，

--- 如果 [#02] 为固定利润（美元），

--- 如果 [#02] 为自动仓位，

[#06] 评论，

[#07] 后缀 ，

[#08] 最大持仓数量（1或2），

[#09] 策略1（开启或关闭），

[#10] 策略2（开启或关闭）。





我致力于不断优化和改进我的所有 EA，为您和我提供最好的交易体验。您将免费收到所有更新，我还会根据客户建议为 EA 添加新功能。





该专家的主要策略是 - SMC CHANGE OF CHARACTER (CHoCH) - by Richard Wyckoff





SMC结构转换技术是金融市场分析中的高级方法，尤其适用于研究机构行为与价格走势的结构性变化。其核心在于识别市场阶段的关键转折点，帮助理解主导供需结构何时开始转变。





概念基础

该技术的基础在于观察价格与成交量动态，从中捕捉当前结构破裂的信号。这种变化反映了买卖双方控制权的转换，标志着新市场周期的关键起点。该方法旨在精准识别这种失衡状态，从而预判潜在的趋势反转或延续。





识别标准

当价格明显突破前期结构性关口（如重要高低点）时，即判定结构发生转变。此分析需关注价格运动的逻辑序列，结合市场背景并确认流动性转移现象。核心目标是以客观方式识别机构行为的改变，并确保其与价格走势保持一致性。





应用与解读

实践中，SMC 结构转换技术用于优化市场结构内的战略进出点位。它协助解读趋势背景，区分暂时性回调与真实方向性转变。其有效性取决于分析师解读结构背景的能力，以及将技术解读与主流市场动能相协调的水平。





该专家还以一组指标为基础，其中核心指标为开发者自主研发并优化的独家专属指标。



