Spartan Forex Sword expert mt5 gbpusd
- Experts
- Damiem Marchand De Campos
- Versão: 10.0
- Atualizado: 12 dezembro 2025
- Ativações: 10
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Esse Expert Advisor foi projetado, desenvolvido e otimizado especialmente para seu próprio uso.
Trata-se de um poderoso Expert Advisor (EA) para aproveitar as melhores e maiores oportunidades no símbolo GBPUSD, em todas as fases da tendência, do início ao fim, no período de tempo H1 e na plataforma MT5.
Precisão, desempenho e consistência impressionantes nos backtests dos últimos 3 anos.
O EA funciona como um caçador, um franco-atirador, analisando o movimento do preço, sua força e tendência, aguardando pacientemente as melhores oportunidades para fazer seu trabalho com extrema precisão.
O EA se baseia nas estratégias ICT INNER CIRCLE TRADING e também usa muitos indicadores nativos e proprietários.
Principais recursos:
Esse EA analisa continuamente o movimento do preço e, quando identifica as melhores oportunidades, envia uma única ordem limitada, abrindo assim uma posição.
Cada posição tem um Take Profit (TP) fixo e um Stop Loss (SL) fixo definidos desde o início.
O lote também é calculado e determinado automaticamente a partir das entradas.
Segurança sempre: Esse EA é muito SEGURO, pois NÃO usa estratégias de Grid, Martingale ou Hedge. Todas as negociações têm apenas uma entrada por negociação e são protegidas por um stop loss rígido.
Esse EA é extremamente RESILIENTE a NOTÍCIAS de alto impacto (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou a qualquer outro movimento abrupto de preços. Você não precisa fazer nada, o EA se protege sozinho.
Três modos de operação:
Lote fixo: você pode inserir o lote fixo desejado nas entradas.
Lucro fixo: você pode inserir o valor do lucro em dólares americanos desejado nas entradas. Esse valor será fixo e o lote será calculado automaticamente.
AutoLot: você pode inserir a porcentagem do saldo que será usada como lucro alvo nas entradas.
Como instalar:
- Faça o download desse EA,
- Certifique-se de que todos os pares (GBPUSD) estejam no Market Watch (Ctrl+M),
- Tenha o gráfico (GBPUSD) no período H1,
- Coloque esse EA no gráfico (GBPUSD),
- Verifique e ajuste os parâmetros conforme mostrado abaixo,
- Clique em OK para ativar,
- Pronto!
INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Se você quiser personalizar, há estes parâmetros:
- [#01] Número mágico,
- [#02] Modo de operação (lote fixo ou lucro fixo ou AutoLot),
- --- Se [#02] for Lote Fixo,
- --- Se [#02] for Lucro Fixo (USD),
- --- Se [#02] for Lote Automático,
- [#06] Comentário,
- [#07] Sufixo,
- [#08] Quantidade máxima de posições (1 ou 2),
- [#09] Estratégia nº 1 (ativada ou desativada),
- [#10] Estratégia nº 2 (ativada ou desativada).
Tenho o compromisso de otimizar e aprimorar continuamente todos os meus EAs para proporcionar a você e a mim a melhor experiência de negociação possível. Você receberá todas as ATUALIZAÇÕES GRATUITAMENTE e eu também acrescentarei novos recursos ao EA com base nas sugestões dos clientes.
A principal estratégia desse especialista é - ICT INNER CIRCLE TRADING - de Michael J. Huddleston
A estratégia ICT é um método estruturado de negociação forex que reúne análise técnica e ênfase no comportamento do mercado. Com essa estratégia, o especialista procurará os principais níveis e padrões de preços que sinalizam oportunidades potenciais de negociação. A estratégia também incorpora o conhecimento dos movimentos comerciais institucionais, o que ajuda os traders a prever onde os principais participantes provavelmente se posicionarão.
A ICT é uma abordagem sofisticada de negociação forex que representa as ações de grandes participantes institucionais no mercado e permite que os traders de varejo avaliem os movimentos do mercado aprendendo e imitando as estratégias de negociação forex usadas por essas instituições.
As estratégias de TIC incluem vários componentes necessários para identificar possíveis configurações de negociação e projetar o comportamento do mercado. Esses componentes representam coletivamente várias estruturas para os traders, incluindo blocos de ordens, lacunas de valor justo, pools de liquidez e muito mais.
A estratégia de negociação ICT abrange vários conceitos: estrutura de mercado, pontos de entrada de negociação ideais e a importância de várias sessões de negociação.
FGV GAP DE VALOR JUSTO
O gap de valor justo (FVG), também conhecido como desequilíbrio, é fundamental para a estratégia de negociação forex do ICT. O termo se refere a uma lacuna de preço criada por um desequilíbrio na compra ou venda, muitas vezes levando a um movimento robusto do preço para longe de seu valor justo. Esses gaps normalmente são preenchidos à medida que o mercado busca um equilíbrio e oferece aos traders possíveis estratégias de entrada e saída.
ENTRADA IDEAL DE NEGOCIAÇÕES
A entrada ideal na negociação é outro componente crucial da estratégia de TIC. Esse conceito envolve a identificação da faixa de preço equilibrada - uma zona que o mercado testará novamente antes de retomar sua tendência. Esses níveis são significativos, pois são importantes para os participantes institucionais. Por exemplo, a impulsão do preço em um determinado nível sugere que uma grande negociação foi executada ou que tipos significativos de ordens stop-loss ou take-profit foram acionados. Os preços geralmente retornam a esses pontos de impulso, o que os torna pontos de entrada ideais.
BLOCOS DE ORDENS
Os blocos de ordens são zonas de oferta e demanda onde os participantes do mercado institucional e os traders de varejo colocam grandes ordens. Como uma ordem de grande porte pode causar uma grande mudança de preço, ela é dividida em blocos de ordens menores executados à medida que as ordens contrárias acumulam liquidez. Essas etapas permitem que os operadores institucionais executem totalmente uma ordem grande sem afetar significativamente o preço.
ZONA DE MORTE
As kill zones representam um período específico do dia em que o mercado tem uma probabilidade especial de demonstrar determinados movimentos previsíveis. Esses períodos incluem a sessão asiática, a abertura de Londres e a abertura de Nova York.
O intervalo da sessão asiática, das 3h00 às 12h00 (GMT+3), é um período muito importante na estratégia de TIC porque geralmente mostra uma consolidação do mercado, o que cria oportunidades de negociação em potencial para as sessões mais voláteis de Londres e Nova York.
O Aberto de Londres é bem conhecido por sua alta volatilidade e movimentos significativos de preços, especialmente durante a zona de matança aberta de Londres, das 09h00 às 12h00 (GMT +3).
Do ponto de vista da análise de volume, a zona de interrupção de Nova York, das 13:00 às 16:00 GMT no inverno e das 12:00 às 15:00 GMT no verão, é crucial para as moedas pareadas com o dólar e quase todos os mercados.
Esse especialista também usa uma cesta de indicadores como base, sendo o principal deles um indicador único e exclusivo, criado e otimizado pelo desenvolvedor.
Great EA. Adding autolot of balance to this EA would make it even better.