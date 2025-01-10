Spartan Forex Sword expert mt5 gbpusd

O EA se baseia nas estratégias ICT INNER CIRCLE TRADING e também usa muitos indicadores nativos e proprietários.

O EA funciona como um caçador, um franco-atirador, analisando o movimento do preço, sua força e tendência, aguardando pacientemente as melhores oportunidades para fazer seu trabalho com extrema precisão.

Trata-se de um poderoso Expert Advisor (EA) para aproveitar as melhores e maiores oportunidades no símbolo GBPUSD, em todas as fases da tendência, do início ao fim, no período de tempo H1 e na plataforma MT5.

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Esse Expert Advisor foi projetado, desenvolvido e otimizado especialmente para seu próprio uso.

Tenho o compromisso de otimizar e aprimorar continuamente todos os meus EAs para proporcionar a você e a mim a melhor experiência de negociação possível. Você receberá todas as ATUALIZAÇÕES GRATUITAMENTE e eu também acrescentarei novos recursos ao EA com base nas sugestões dos clientes.

AutoLot: você pode inserir a porcentagem do saldo que será usada como lucro alvo nas entradas.

Lucro fixo: você pode inserir o valor do lucro em dólares americanos desejado nas entradas. Esse valor será fixo e o lote será calculado automaticamente.

Esse EA é extremamente RESILIENTE a NOTÍCIAS de alto impacto (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou a qualquer outro movimento abrupto de preços. Você não precisa fazer nada, o EA se protege sozinho.

Segurança sempre: Esse EA é muito SEGURO, pois NÃO usa estratégias de Grid, Martingale ou Hedge. Todas as negociações têm apenas uma entrada por negociação e são protegidas por um stop loss rígido.

O lote também é calculado e determinado automaticamente a partir das entradas.

Cada posição tem um Take Profit (TP) fixo e um Stop Loss (SL) fixo definidos desde o início.

Esse EA analisa continuamente o movimento do preço e, quando identifica as melhores oportunidades, envia uma única ordem limitada, abrindo assim uma posição.

A principal estratégia desse especialista é - ICT INNER CIRCLE TRADING - de Michael J. Huddleston





A estratégia ICT é um método estruturado de negociação forex que reúne análise técnica e ênfase no comportamento do mercado. Com essa estratégia, o especialista procurará os principais níveis e padrões de preços que sinalizam oportunidades potenciais de negociação. A estratégia também incorpora o conhecimento dos movimentos comerciais institucionais, o que ajuda os traders a prever onde os principais participantes provavelmente se posicionarão.

A ICT é uma abordagem sofisticada de negociação forex que representa as ações de grandes participantes institucionais no mercado e permite que os traders de varejo avaliem os movimentos do mercado aprendendo e imitando as estratégias de negociação forex usadas por essas instituições.

As estratégias de TIC incluem vários componentes necessários para identificar possíveis configurações de negociação e projetar o comportamento do mercado. Esses componentes representam coletivamente várias estruturas para os traders, incluindo blocos de ordens, lacunas de valor justo, pools de liquidez e muito mais.

A estratégia de negociação ICT abrange vários conceitos: estrutura de mercado, pontos de entrada de negociação ideais e a importância de várias sessões de negociação.





FGV GAP DE VALOR JUSTO

O gap de valor justo (FVG), também conhecido como desequilíbrio, é fundamental para a estratégia de negociação forex do ICT. O termo se refere a uma lacuna de preço criada por um desequilíbrio na compra ou venda, muitas vezes levando a um movimento robusto do preço para longe de seu valor justo. Esses gaps normalmente são preenchidos à medida que o mercado busca um equilíbrio e oferece aos traders possíveis estratégias de entrada e saída.





ENTRADA IDEAL DE NEGOCIAÇÕES

A entrada ideal na negociação é outro componente crucial da estratégia de TIC. Esse conceito envolve a identificação da faixa de preço equilibrada - uma zona que o mercado testará novamente antes de retomar sua tendência. Esses níveis são significativos, pois são importantes para os participantes institucionais. Por exemplo, a impulsão do preço em um determinado nível sugere que uma grande negociação foi executada ou que tipos significativos de ordens stop-loss ou take-profit foram acionados. Os preços geralmente retornam a esses pontos de impulso, o que os torna pontos de entrada ideais.





BLOCOS DE ORDENS

Os blocos de ordens são zonas de oferta e demanda onde os participantes do mercado institucional e os traders de varejo colocam grandes ordens. Como uma ordem de grande porte pode causar uma grande mudança de preço, ela é dividida em blocos de ordens menores executados à medida que as ordens contrárias acumulam liquidez. Essas etapas permitem que os operadores institucionais executem totalmente uma ordem grande sem afetar significativamente o preço.





ZONA DE MORTE

As kill zones representam um período específico do dia em que o mercado tem uma probabilidade especial de demonstrar determinados movimentos previsíveis. Esses períodos incluem a sessão asiática, a abertura de Londres e a abertura de Nova York.

O intervalo da sessão asiática, das 3h00 às 12h00 (GMT+3), é um período muito importante na estratégia de TIC porque geralmente mostra uma consolidação do mercado, o que cria oportunidades de negociação em potencial para as sessões mais voláteis de Londres e Nova York.

O Aberto de Londres é bem conhecido por sua alta volatilidade e movimentos significativos de preços, especialmente durante a zona de matança aberta de Londres, das 09h00 às 12h00 (GMT +3).

Do ponto de vista da análise de volume, a zona de interrupção de Nova York, das 13:00 às 16:00 GMT no inverno e das 12:00 às 15:00 GMT no verão, é crucial para as moedas pareadas com o dólar e quase todos os mercados.





Esse especialista também usa uma cesta de indicadores como base, sendo o principal deles um indicador único e exclusivo, criado e otimizado pelo desenvolvedor.