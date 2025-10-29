TAKI Forex Blade audusd smc choch

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Bu Uzman Danışman, özellikle kendi kullanımınız için tasarlanmış, geliştirilmiş ve optimize edilmiştir.





Bu, AUDUSD sembolündeki en iyi ve en büyük fırsatlardan, trendin tüm aşamalarında, baştan sona, H1 zaman diliminde ve MT5 platformunda yararlanmak için güçlü bir Uzman Danışmandır (EA).

Son 3 yıldaki geriye dönük testlerde etkileyici doğruluk, performans ve tutarlılık.

EA bir avcı, bir keskin nişancı gibi çalışır, fiyat hareketini, gücünü ve trendini analiz eder, sabırla işini son derece hassas bir şekilde yapmak için en iyi fırsatları bekler.

EA, SMC CHANGE OF CHARACTER (CHoCH) stratejilerine dayanır ve birçok yerel ve tescilli göstergeyi de kullanır.





Temel özellikler:

Bu EA, fiyat hareketini sürekli olarak analiz eder ve en iyi fırsatları belirlediğinde, tek bir sınırlı emir gönderir, böylece bir pozisyon açar.

Her pozisyonun sabit bir Hedefi ve başlangıçtan itibaren belirlenmiş sabit bir Zararı Durdurma hedefi vardır.

Lot ayrıca girdilerden otomatik olarak hesaplanır ve belirlenir.

Her Zaman Güvenlik: Bu EA çok GÜVENLİDİR, Izgara, Martingale veya Hedge stratejilerini KULLANMAZ. Tüm işlemlerin işlem başına yalnızca bir girişi vardır ve sert bir stop loss ile korunur.

Bu EA, yüksek etkili HABERLERE (FOMC, FED, Bordro, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA veya RBNZ) veya diğer ani fiyat hareketlerine karşı çok güçlü DİRENÇLİDİR. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok, EA kendini korur.





Üç Çalışma Modu:



Sabit Lot: Giriş alanlarına istediğiniz sabit lotu girebilirsiniz.

Sabit Kar: Giriş alanlarına istediğiniz kar tutarını USD cinsinden girebilirsiniz. Bu tutar sabit olacak ve lot otomatik olarak hesaplanacaktır.

Otomatik Lot: Giriş alanlarına Hedef Kar olarak kullanılacak bakiyenin yüzdesini girebilirsiniz.





Nasıl kurulur:

Bu EA'yı indirin, Tüm çiftlerin (AUDUSD) Piyasa İzleme'de olduğundan emin olun (Ctrl+M), H1 zaman diliminde (AUDUSD) grafiğine sahip olun, Bu EA'yı (AUDUSD) grafiğine yerleştirin, Parametreleri aşağıda gösterildiği gibi kontrol edin ve ayarlayın, Etkinleştirmek için Tamam'a tıklayın, Bitti!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Özelleştirmek isterseniz, bu parametreler vardır:

[#01] Sihirli Sayı,

[#02] Çalışma Modu (Sabit Lot veya Sabit Kar veya Otomatik Lot),

--- [#02] Sabit Lot ise,

--- [#02] Sabit Kar (USD) ise,

--- [#02] Otomatik Lot ise,

[#06] Yorum,

[#07] Sonek,

[#08] Maksimum Pozisyon Sayısı (1 veya 2),

[#09] Strateji No.1 (Açık veya Kapalı),

[#10] Strateji No.2 (Açık veya Kapalı).





Size ve bana mümkün olan en iyi ticaret deneyimini sunmak için tüm EA'larımı sürekli olarak optimize etmeye ve geliştirmeye kararlıyım. Tüm GÜNCELLEMELERİ ÜCRETSİZ olarak alacaksınız ve ayrıca müşteri önerilerine göre EA'ya yeni özellikler ekleyeceğim.





Bu uzmanın ana stratejisi - SMC CHANGE OF CHARACTER (CHoCH) - Richard Wyckoff





SMC Yapı Değişimi tekniği, finansal piyasa analizinde, özellikle kurumsal davranışları ve fiyat hareketlerindeki yapısal değişiklikleri incelemek için kullanılan gelişmiş bir yaklaşımdır. Ana odak noktası, piyasa aşamaları arasındaki önemli geçişleri belirlemek ve baskın arz-talep yapısının ne zaman değişmeye başladığını anlamaya yardımcı olmaktır.





KAVRAMSAL TEMELLER

SMC Yapı Değişimi tekniğinin temeli, mevcut yapıda bir kırılmaya işaret eden fiyat ve hacim dinamiklerini gözlemlemeye dayanır. Bu değişiklik, alıcı ve satıcı kontrolü arasındaki geçişi yansıtır ve yeni bir piyasa döngüsünün başlangıcı için belirleyici bir noktayı işaret eder. Yöntem, potansiyel tersine dönüşleri veya trend devamlılıklarını önceden tahmin etmek için bu dengesizlikleri kesin olarak tespit etmeyi amaçlamaktadır.





TANIMLAMA KRİTERLERİ

Yapı değişikliği, önemli yüksek ve düşük seviyeler gibi önceki yapısal seviyelerin açıkça ihlal edildiği durumlarda tespit edilir. Bu analiz, piyasa bağlamını ve likidite yer değiştirmesinin teyidini dikkate alarak hareketlerin mantıksal sırasına dikkat edilmesini gerektirir. Amaç, kurumsal davranıştaki değişikliği fiyat hareketleriyle objektif ve tutarlı bir şekilde tanımaktır.





UYGULAMA VE YORUMLAMA

Uygulamada, SMC Yapı Değişimi tekniği, bir piyasa yapısı içindeki stratejik giriş ve çıkış noktalarını iyileştirmek için uygulanır. Trendlerin bağlamsal olarak okunmasına ve geçici düzeltmeler ile gerçek yön değişikliklerinin ayırt edilmesine yardımcı olur. Etkinliği, analistin yapısal bağlamı yorumlama ve teknik okumayı hakim piyasa akışıyla uyumlu hale getirme becerisine bağlıdır.





Bu uzman ayrıca, temel olarak bir dizi gösterge kullanır; bunların başında, geliştirici tarafından oluşturulan ve optimize edilen benzersiz ve özel bir gösterge gelir.



