AXEL Forex Ultra Security audjpy mt5 ict optimal

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Esse Expert Advisor foi projetado, desenvolvido e otimizado especialmente para seu próprio uso.





Trata-se de um poderoso Expert Advisor (EA) para aproveitar as melhores e maiores oportunidades no símbolo AUDJPY, em todas as fases da tendência, do início ao fim, no período de tempo H1 e na plataforma MT5.

Precisão, desempenho e consistência impressionantes nos backtests dos últimos 3 anos.

O EA funciona como um caçador, um franco-atirador, analisando o movimento do preço, sua força e tendência, aguardando pacientemente as melhores oportunidades para fazer seu trabalho com extrema precisão.

O EA se baseia nas estratégias ICT OTE OPTIMAL TRADE ENTRY e também usa muitos indicadores nativos e proprietários.





Principais recursos:

Esse EA analisa continuamente o movimento do preço e, quando identifica as melhores oportunidades, envia uma única ordem limitada, abrindo assim uma posição.

Cada posição tem um alvo fixo e um stop loss fixo definidos desde o início.

O lote também é calculado e determinado automaticamente a partir das entradas.

Segurança sempre: Esse EA é muito SEGURO, pois NÃO usa estratégias de Grid, Martingale ou Hedge. Todas as negociações têm apenas uma entrada por negociação e são protegidas por um stop loss rígido.

Esse EA é extremamente RESILIENTE a NOTÍCIAS de alto impacto (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou a qualquer outro movimento abrupto de preços. Você não precisa fazer nada, o EA se protege sozinho.





Três modos de operação:



Lote fixo: você pode inserir o lote fixo desejado nas entradas.

Lucro fixo: você pode inserir o valor do lucro em dólares americanos desejado nas entradas. Esse valor será fixo e o lote será calculado automaticamente.

AutoLot: você pode inserir a porcentagem do saldo que será usada como lucro alvo nas entradas.





Como instalar:

Como instalar:

Faça o download desse EA, Certifique-se de que todos os pares (AUDJPY) estejam no Market Watch (Ctrl+M), Tenha o gráfico (AUDJPY) no período H1, Coloque esse EA no gráfico (AUDJPY), Verifique e ajuste os parâmetros conforme mostrado abaixo, Clique em OK para ativar, Pronto!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Se você quiser personalizar, há estes parâmetros:

[#01] Número mágico,

[#02] Modo de operação (lote fixo ou lucro fixo ou AutoLot),

--- Se [#02] for Lote Fixo,

--- Se [#02] for Lucro Fixo (USD),

--- Se [#02] for Lote Automático,

[#06] Comentário,

[#07] Sufixo,

[#08] Quantidade máxima de posições (1 ou 2),

[#09] Estratégia nº 1 (ativada ou desativada),

[#10] Estratégia nº 2 (ativada ou desativada).





Tenho o compromisso de otimizar e aprimorar continuamente todos os meus EAs para proporcionar a você e a mim a melhor experiência de negociação possível. Você receberá todas as ATUALIZAÇÕES GRATUITAMENTE e eu também acrescentarei novos recursos ao EA com base nas sugestões dos clientes.





A principal estratégia desse especialista é - ICT OTE OPTIMAL TRADE ENTRY - de Michael J. Huddleston





Ela faz parte de um conjunto mais amplo de estratégias de análise técnica que visa identificar os pontos de entrada ideais para compra ou venda nos mercados financeiros. A OTE baseia-se principalmente na retração de Fibonacci e no conceito de desequilíbrio de preços e liquidez, buscando maximizar a relação risco-recompensa ao entrar em negociações em zonas estrategicamente definidas e favorecidas pela atividade institucional.

A técnica ICT OTE, ou Optimal Trade Entry, é uma abordagem de análise técnica usada para identificar os melhores momentos para entrar em uma operação de compra ou venda no mercado financeiro. Desenvolvida para ajudar os traders a tomar decisões informadas, essa técnica combina elementos de análise técnica e matemática para fornecer sinais precisos de entrada.





FUNDAMENTOS DA TÉCNICA

A OTE baseia-se na ideia de que, após um movimento significativo de preço, o mercado tende a se recuperar antes de continuar na direção da tendência predominante. A técnica se concentra em níveis específicos de Fibonacci, especialmente na área entre 61,8% e 79%, chamada de “zona ótima”, onde as instituições provavelmente entrarão no mercado. Essa abordagem visa a sincronizar a entrada do trader com a atividade institucional, aproveitando os pontos em que a continuação da tendência é mais provável.

A técnica ICT OTE baseia-se na ideia de que os mercados financeiros seguem padrões identificáveis. Ao analisar esses padrões, é possível identificar momentos de alta probabilidade de reversão ou continuação da tendência. A técnica usa uma combinação de indicadores técnicos, como médias móveis, índices de força relativa e osciladores, para gerar sinais de entrada.





CONTEXTO INSTITUCIONAL E LIQUIDEZ

A técnica também considera o comportamento das instituições financeiras, que geralmente operam com base em desequilíbrios de liquidez e preço. O ICT OTE se encaixa nesse contexto ao identificar áreas em que as ordens institucionais provavelmente se acumularão, geralmente perto de zonas de liquidez remanescente. Uma compreensão precisa dessas áreas ajuda os traders a evitar entradas prematuras e a alinhar suas negociações com um fluxo significativo de ordens.





CONDIÇÕES PARA UMA ENTRADA DE OTE VÁLIDA

Para que uma entrada baseada na técnica de OTE seja válida, certos critérios técnicos devem ser atendidos, como a formação de uma estrutura de mercado favorável (altas ou baixas significativas, por exemplo), a confirmação da direção da tendência e a confluência com outras ferramentas analíticas, como suporte, resistência ou níveis de desequilíbrio anteriores. A combinação desses elementos aumenta a confiabilidade da entrada e aumenta a probabilidade de uma negociação bem-sucedida.





Esse especialista também usa uma cesta de indicadores como base, sendo o principal deles um indicador único e exclusivo, criado e otimizado pelo desenvolvedor.




