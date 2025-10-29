TAKI Forex Blade audusd smc choch

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Questo Expert Advisor è stato progettato, sviluppato e ottimizzato appositamente per il vostro utilizzo.





Questo è un potente Expert Advisor (EA) per sfruttare le migliori e più grandi opportunità nel simbolo AUDUSD, in tutte le fasi del trend, dall'inizio alla fine, sul timeframe H1 e sulla piattaforma MT5.

Precisione, performance e coerenza impressionanti nei backtest degli ultimi 3 anni.

L'EA lavora come un cacciatore, un cecchino, analizzando il movimento del prezzo, la sua forza e la sua tendenza, aspettando pazientemente le migliori opportunità per fare il suo lavoro con estrema precisione.

L'EA si basa sulle strategie SMC CHANGE OF CHARACTER (CHoCH) e utilizza anche molti indicatori nativi e proprietari.





Caratteristiche principali:

Questo EA analizza continuamente il movimento dei prezzi e quando identifica le migliori opportunità, invia un singolo ordine limitato, aprendo così una posizione.

Ogni posizione ha un Target fisso e uno Stop Loss fisso impostato fin dall'inizio.

Anche il lotto viene calcolato e determinato automaticamente in base agli input.

Sicurezza sempre: Questo EA è molto sicuro, NON utilizza strategie Grid, Martingale o Hedge. Tutte le operazioni hanno una sola entrata per operazione e sono protette da un rigido stop loss.

Questo EA è molto resistente alle notizie ad alto impatto (FOMC, FED, Payroll, BCE, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA o RBNZ) o a qualsiasi altro movimento brusco dei prezzi. Non è necessario fare nulla, l'EA si protegge da solo.





Tre modalità operative:



Lotto fisso: è possibile inserire il lotto fisso desiderato nei campi di immissione dati.

Profitto fisso: è possibile inserire l'importo di profitto in USD desiderato nei campi di immissione dati. Tale importo sarà fisso e il lotto verrà calcolato automaticamente.

AutoLot: è possibile inserire la percentuale del saldo che verrà utilizzata come profitto target nei campi di immissione dati.





Come si installa:

Scaricate questo EA, Assicurarsi che tutte le coppie (AUDUSD) siano nel Market Watch (Ctrl+M), Avere il grafico (AUDUSD) sul timeframe H1, Posizionare questo EA sul grafico (AUDUSD), Controllare e regolare i parametri come mostrato di seguito, Fare clic su OK per attivare, Fatto!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Se volete personalizzare, ci sono questi parametri:

[#01] Numero magico,

[#02] Modalità operativa (Lotto fisso o Profitto fisso o Lotto automatico),

--- Se [#02] è Lotto fisso,

--- Se [#02] è Profitto fisso (USD),

--- Se [#02] è Lotto automatico,

[#06] Commento,

[#07] Suffisso,

[#08] Numero massimo di posizioni (1 o 2),

[#09] Strategia n. 1 (Attiva o Disattiva),

[#10] Strategia n. 2 (Attiva o Disattiva).





Mi impegno a ottimizzare e migliorare continuamente tutti i miei EA per offrire a voi e a me la migliore esperienza di trading possibile. Riceverete tutti gli AGGIORNAMENTI GRATUITI e aggiungerò nuove funzionalità all'EA in base ai suggerimenti dei clienti.





La strategia principale di questo esperto è - SMC CHANGE OF CHARACTER (CHoCH) - di Richard Wyckoff





La tecnica SMC Change of Character è un approccio avanzato utilizzato nell'analisi dei mercati finanziari, in particolare nello studio del comportamento istituzionale e dei cambiamenti strutturali nell'andamento dei prezzi. Il suo obiettivo principale è identificare le transizioni chiave tra le fasi di mercato, aiutando a capire quando la struttura dominante della domanda e dell'offerta inizia a cambiare.





FONDAMENTI CONCETTUALI

Il fondamento della tecnica SMC Change of Character risiede nell'osservazione delle dinamiche di prezzo e volume che indicano una rottura nella struttura attuale. Questo cambiamento riflette la transizione tra il controllo degli acquirenti e quello dei venditori, segnando un punto decisivo per l'inizio di un nuovo ciclo di mercato. Il metodo mira a rilevare questi squilibri con precisione per anticipare potenziali inversioni o continuazioni di tendenza.





CRITERI DI IDENTIFICAZIONE

Un cambiamento di struttura viene identificato quando vi è una chiara violazione dei livelli strutturali precedenti, come massimi e minimi significativi. Questa analisi richiede attenzione alla sequenza logica dei movimenti, considerando il contesto di mercato e la conferma dello spostamento della liquidità. L'obiettivo è riconoscere l'alterazione del comportamento istituzionale in modo obiettivo e coerente con l'andamento dei prezzi.





APPLICAZIONE E INTERPRETAZIONE

In pratica, la tecnica SMC Change of Character viene applicata per affinare i punti strategici di ingresso e di uscita all'interno di una struttura di mercato. Aiuta nella lettura contestuale delle tendenze e nella distinzione tra correzioni temporanee e cambiamenti direzionali reali. La sua efficacia dipende dalla capacità dell'analista di interpretare il contesto strutturale e di allineare la lettura tecnica con il flusso di mercato prevalente.





Questo esperto utilizza anche un paniere di indicatori come base, il principale dei quali è un indicatore unico ed esclusivo, creato e ottimizzato dallo sviluppatore.



