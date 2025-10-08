- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
305
Profit Trades:
254 (83.27%)
Loss Trades:
51 (16.72%)
Best trade:
7.50 USD
Worst trade:
-30.60 USD
Gross Profit:
1 315.05 USD (80 399 pips)
Gross Loss:
-1 171.51 USD (61 070 pips)
Maximum consecutive wins:
47 (235.23 USD)
Maximal consecutive profit:
235.23 USD (47)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading activity:
99.21%
Max deposit load:
109.69%
Latest trade:
14 hours ago
Trades per week:
21
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
0.59
Long Trades:
140 (45.90%)
Short Trades:
165 (54.10%)
Profit Factor:
1.12
Expected Payoff:
0.47 USD
Average Profit:
5.18 USD
Average Loss:
-22.97 USD
Maximum consecutive losses:
6 (-124.65 USD)
Maximal consecutive loss:
-124.65 USD (6)
Monthly growth:
-19.43%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.78 USD
Maximal:
242.38 USD (28.05%)
Relative drawdown:
By Balance:
39.49% (243.05 USD)
By Equity:
32.87% (168.92 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|NZDCHF
|15
|CADCHF
|14
|EURAUD
|14
|NZDJPY
|14
|GBPJPY
|14
|USDJPY
|13
|AUDCHF
|13
|NZDUSD
|13
|GBPNZD
|13
|AUDUSD
|12
|AUDJPY
|12
|GBPCHF
|12
|USDCHF
|11
|GBPAUD
|11
|EURNZD
|11
|EURUSD
|10
|CADJPY
|10
|AUDCAD
|10
|GBPUSD
|9
|EURJPY
|9
|EURCAD
|8
|GBPCAD
|8
|NZDCAD
|8
|USDCAD
|8
|CHFJPY
|8
|AUDNZD
|8
|EURGBP
|7
|USDSGD
|5
|EURCHF
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDCHF
|-40
|CADCHF
|-13
|EURAUD
|19
|NZDJPY
|-5
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|40
|AUDCHF
|-18
|NZDUSD
|28
|GBPNZD
|9
|AUDUSD
|8
|AUDJPY
|-22
|GBPCHF
|-7
|USDCHF
|0
|GBPAUD
|11
|EURNZD
|33
|EURUSD
|27
|CADJPY
|-32
|AUDCAD
|47
|GBPUSD
|-43
|EURJPY
|-10
|EURCAD
|45
|GBPCAD
|9
|NZDCAD
|9
|USDCAD
|-11
|CHFJPY
|18
|AUDNZD
|12
|EURGBP
|10
|USDSGD
|20
|EURCHF
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDCHF
|-586
|CADCHF
|-172
|EURAUD
|1.8K
|NZDJPY
|-196
|GBPJPY
|2.1K
|USDJPY
|3.4K
|AUDCHF
|-264
|NZDUSD
|1.1K
|GBPNZD
|-1.1K
|AUDUSD
|414
|AUDJPY
|-684
|GBPCHF
|542
|USDCHF
|206
|GBPAUD
|575
|EURNZD
|3.1K
|EURUSD
|1.4K
|CADJPY
|-1.4K
|AUDCAD
|2.3K
|GBPUSD
|-1.9K
|EURJPY
|-440
|EURCAD
|3.3K
|GBPCAD
|1.5K
|NZDCAD
|600
|USDCAD
|-679
|CHFJPY
|1.5K
|AUDNZD
|889
|EURGBP
|436
|USDSGD
|1.6K
|EURCHF
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +7.50 USD
Worst trade: -31 USD
Maximum consecutive wins: 47
Maximum consecutive losses: 6
Maximal consecutive profit: +235.23 USD
Maximal consecutive loss: -124.65 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "CapitalPointTrading-MT5-4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
NEW Strategy All BOTS Alternative
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
999 USD per month
18%
0
0
USD
USD
394
USD
USD
11
100%
305
83%
99%
1.12
0.47
USD
USD
39%
1:500