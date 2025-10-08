SignalsSections
Strategy No2 All BOTS
Damiem Marchand De Campos

Strategy No2 All BOTS

Damiem Marchand De Campos
0 reviews
Reliability
11 weeks
0 / 0 USD
999 USD per month
growth since 2025 18%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
305
Profit Trades:
254 (83.27%)
Loss Trades:
51 (16.72%)
Best trade:
7.50 USD
Worst trade:
-30.60 USD
Gross Profit:
1 315.05 USD (80 399 pips)
Gross Loss:
-1 171.51 USD (61 070 pips)
Maximum consecutive wins:
47 (235.23 USD)
Maximal consecutive profit:
235.23 USD (47)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading activity:
99.21%
Max deposit load:
109.69%
Latest trade:
14 hours ago
Trades per week:
21
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
0.59
Long Trades:
140 (45.90%)
Short Trades:
165 (54.10%)
Profit Factor:
1.12
Expected Payoff:
0.47 USD
Average Profit:
5.18 USD
Average Loss:
-22.97 USD
Maximum consecutive losses:
6 (-124.65 USD)
Maximal consecutive loss:
-124.65 USD (6)
Monthly growth:
-19.43%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.78 USD
Maximal:
242.38 USD (28.05%)
Relative drawdown:
By Balance:
39.49% (243.05 USD)
By Equity:
32.87% (168.92 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
NZDCHF 15
CADCHF 14
EURAUD 14
NZDJPY 14
GBPJPY 14
USDJPY 13
AUDCHF 13
NZDUSD 13
GBPNZD 13
AUDUSD 12
AUDJPY 12
GBPCHF 12
USDCHF 11
GBPAUD 11
EURNZD 11
EURUSD 10
CADJPY 10
AUDCAD 10
GBPUSD 9
EURJPY 9
EURCAD 8
GBPCAD 8
NZDCAD 8
USDCAD 8
CHFJPY 8
AUDNZD 8
EURGBP 7
USDSGD 5
EURCHF 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCHF -40
CADCHF -13
EURAUD 19
NZDJPY -5
GBPJPY 4
USDJPY 40
AUDCHF -18
NZDUSD 28
GBPNZD 9
AUDUSD 8
AUDJPY -22
GBPCHF -7
USDCHF 0
GBPAUD 11
EURNZD 33
EURUSD 27
CADJPY -32
AUDCAD 47
GBPUSD -43
EURJPY -10
EURCAD 45
GBPCAD 9
NZDCAD 9
USDCAD -11
CHFJPY 18
AUDNZD 12
EURGBP 10
USDSGD 20
EURCHF -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCHF -586
CADCHF -172
EURAUD 1.8K
NZDJPY -196
GBPJPY 2.1K
USDJPY 3.4K
AUDCHF -264
NZDUSD 1.1K
GBPNZD -1.1K
AUDUSD 414
AUDJPY -684
GBPCHF 542
USDCHF 206
GBPAUD 575
EURNZD 3.1K
EURUSD 1.4K
CADJPY -1.4K
AUDCAD 2.3K
GBPUSD -1.9K
EURJPY -440
EURCAD 3.3K
GBPCAD 1.5K
NZDCAD 600
USDCAD -679
CHFJPY 1.5K
AUDNZD 889
EURGBP 436
USDSGD 1.6K
EURCHF 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +7.50 USD
Worst trade: -31 USD
Maximum consecutive wins: 47
Maximum consecutive losses: 6
Maximal consecutive profit: +235.23 USD
Maximal consecutive loss: -124.65 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "CapitalPointTrading-MT5-4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
NEW Strategy All BOTS Alternative
No reviews
2025.12.19 07:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 04:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.10.29 04:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 04:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 02:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.24 02:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 08:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.12 21:23
Share of trading days is too low
2025.10.11 16:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.11 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.11 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 21:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 21:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 21:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 21:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 21:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.08 21:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Strategy No2 All BOTS
999 USD per month
18%
0
0
USD
394
USD
11
100%
305
83%
99%
1.12
0.47
USD
39%
1:500
