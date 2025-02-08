Maximus Forex Gladius usdcad divergence patterns
- Damiem Marchand De Campos
- Versão: 10.0
- Atualizado: 12 dezembro 2025
- Ativações: 10
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Esse Expert Advisor foi projetado, desenvolvido e otimizado especialmente para seu próprio uso.
Trata-se de um poderoso Expert Advisor (EA) para aproveitar as melhores e maiores oportunidades no símbolo USDCAD, em todas as fases da tendência, do início ao fim, no período de tempo H1 e na plataforma MT5.
Precisão, desempenho e consistência impressionantes nos backtests dos últimos 3 anos.
O EA funciona como um caçador, um franco-atirador, analisando o movimento do preço, sua força e tendência, aguardando pacientemente as melhores oportunidades para fazer seu trabalho com extrema precisão.
O EA se baseia nas estratégias DIVERGENCE PATTERNS e também usa muitos indicadores nativos e proprietários.
Principais recursos:
Esse EA analisa continuamente o movimento do preço e, quando identifica as melhores oportunidades, envia uma única ordem limitada, abrindo assim uma posição.
Cada posição tem um Take Profit (TP) fixo e um Stop Loss (SL) fixo definidos desde o início.
O lote também é calculado e determinado automaticamente a partir das entradas.
Segurança sempre: Esse EA é muito SEGURO, pois NÃO usa estratégias de Grid, Martingale ou Hedge. Todas as negociações têm apenas uma entrada por negociação e são protegidas por um stop loss rígido.
Esse EA é extremamente RESILIENTE a NOTÍCIAS de alto impacto (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou a qualquer outro movimento abrupto de preços. Você não precisa fazer nada, o EA se protege sozinho.
Três modos de operação:
Lote fixo: você pode inserir o lote fixo desejado nas entradas.
Lucro fixo: você pode inserir o valor do lucro em dólares americanos desejado nas entradas. Esse valor será fixo e o lote será calculado automaticamente.
AutoLot: você pode inserir a porcentagem do saldo que será usada como lucro alvo nas entradas.
Como instalar:
- Faça o download desse EA,
- Certifique-se de que todos os pares (USDCAD) estejam no Market Watch (Ctrl+M),
- Tenha o gráfico (USDCAD) no período H1,
- Coloque esse EA no gráfico (USDCAD),
- Verifique e ajuste os parâmetros conforme mostrado abaixo,
- Clique em OK para ativar,
- Pronto!
INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Se você quiser personalizar, há estes parâmetros:
- [#01] Número mágico,
- [#02] Modo de operação (lote fixo ou lucro fixo ou AutoLot),
- --- Se [#02] for Lote Fixo,
- --- Se [#02] for Lucro Fixo (USD),
- --- Se [#02] for Lote Automático,
- [#06] Comentário,
- [#07] Sufixo.
Tenho o compromisso de otimizar e aprimorar continuamente todos os meus EAs para proporcionar a você e a mim a melhor experiência de negociação possível. Você receberá todas as ATUALIZAÇÕES GRATUITAMENTE e eu também acrescentarei novos recursos ao EA com base nas sugestões dos clientes.
A principal estratégia desse especialista é - DIVERGENCE PATTERNS - de Charles Dow
A divergência ocorre quando o preço de um ativo se move em uma direção, mas um indicador, como RSI ou MACD, se move na direção oposta. Essa diferença entre o preço e o indicador pode sinalizar que a tendência atual pode mudar em breve. Os especialistas usam padrões de divergência para identificar possíveis reversões ou continuações no mercado.
Por exemplo:
- Em uma divergência de alta, o preço faz mínimos mais baixos, mas o indicador faz mínimos mais altos. Isso significa que, embora o preço esteja caindo, a pressão de venda está ficando mais fraca, e um movimento de alta pode estar chegando.
- Em uma divergência de baixa, o preço atinge máximas mais altas, mas o indicador atinge máximas mais baixas. Isso sugere que a força de compra está diminuindo e o preço pode cair em breve.
- Em mercados de tendência: Os padrões de divergência oculta ajudam a confirmar que a tendência continuará. Por exemplo, em uma tendência de alta, uma divergência de alta pode indicar que a tendência ainda é forte.
- Em mercados laterais: A divergência regular é útil para detectar reversões quando o preço está se movendo dentro de uma faixa sem uma direção clara.
DIVERGÊNCIA REGULAR DE ALTA
A formação de mínimos mais baixos no preço e mínimos mais altos no oscilador é chamada de divergência de alta. Esse tipo de divergência do oscilador reverterá o preço de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. A divergência de alta é uma indicação de uma reversão de tendência.
DIVERGÊNCIA REGULAR DE BAIXA
A formação de máximas mais altas no preço e máximas mais baixas no oscilador é chamada de divergência de baixa. Isso significa que os compradores estão enfraquecendo e os vendedores estão se preparando para entrar no mercado. Isso fará com que o preço reverta a tendência de alta para baixa. A divergência de baixa é um sinal de reversão da tendência.
DIVERGÊNCIA DE ALTA OCULTA
Se o oscilador formar uma mínima mais baixa, mas o preço formar uma mínima mais alta no gráfico, esse tipo de divergência é chamado de divergência de alta oculta. Ela indica que os compradores estão se tornando mais fortes e que a tendência de alta anterior continuará. A divergência oculta de alta é um sinal de continuação da tendência.
DIVERGÊNCIA OCULTA DE BAIXA
Se o oscilador formar uma alta mais alta e o preço formar uma alta mais baixa, esse tipo de divergência é chamado de divergência oculta de baixa. Ela fará com que a tendência de baixa continue devido ao retorno de mais vendedores ao mercado. A divergência de baixa oculta é uma indicação de continuação da tendência.
Esse especialista também usa uma cesta de indicadores como base, sendo o principal deles um indicador único e exclusivo, criado e otimizado pelo desenvolvedor.
Damian is an excellent developer who provides fast and efficient support. He is always willing to help and answer all your questions. I have added his EAs to my portfolio and will be testing them on a live account over the coming months. So far, no issues at all. In backtests, the results are excellent with a relatively low drawdown.