DUO Gold EurUsd ict killzones

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Esse Expert Advisor foi projetado, desenvolvido e otimizado especialmente para seu próprio uso.





Trata-se de um poderoso Expert Advisor (EA) para aproveitar as melhores e maiores oportunidades no símbolo GOLD or EURUSD, em todas as fases da tendência, do início ao fim, no período de tempo H1 e na plataforma MT5.

Precisão, desempenho e consistência impressionantes nos backtests dos últimos 3 anos.

O EA funciona como um caçador, um franco-atirador, analisando o movimento do preço, sua força e tendência, aguardando pacientemente as melhores oportunidades para fazer seu trabalho com extrema precisão.

O EA se baseia nas estratégias ICT KILLZONES e também usa muitos indicadores nativos e proprietários.





Principais recursos:

Esse EA analisa continuamente o movimento do preço e, quando identifica as melhores oportunidades, envia uma única ordem limitada, abrindo assim uma posição.

Cada posição tem um Take Profit (TP) fixo e um Stop Loss (SL) fixo definidos desde o início.

O lote também é calculado e determinado automaticamente a partir das entradas.

Segurança sempre: Esse EA é muito SEGURO, pois NÃO usa estratégias de Grid, Martingale ou Hedge. Todas as negociações têm apenas uma entrada por negociação e são protegidas por um stop loss rígido.

Esse EA é extremamente RESILIENTE a NOTÍCIAS de alto impacto (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou a qualquer outro movimento abrupto de preços. Você não precisa fazer nada, o EA se protege sozinho.





Três modos de operação:



Lote fixo: você pode inserir o lote fixo desejado nas entradas.

Lucro fixo: você pode inserir o valor do lucro em dólares americanos desejado nas entradas. Esse valor será fixo e o lote será calculado automaticamente.

AutoLot: você pode inserir a porcentagem do saldo que será usada como lucro alvo nas entradas.





Como instalar:

Como instalar:

Faça o download desse EA, Certifique-se de que todos os pares (GOLD or EURUSD) estejam no Market Watch (Ctrl+M), Tenha o gráfico (GOLD or EURUSD) no período H1, Coloque esse EA no gráfico (GOLD or EURUSD), Verifique e ajuste os parâmetros conforme mostrado abaixo, Clique em OK para ativar, Pronto!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Se você quiser personalizar, há estes parâmetros:

[#01] Número mágico,

[#02] Modo de operação (lote fixo ou lucro fixo ou AutoLot),

--- Se [#02] for Lote Fixo,

--- Se [#02] for Lucro Fixo (USD),

--- Se [#02] for Lote Automático,

[#06] Comentário,

[#07] Sufixo.





Tenho o compromisso de otimizar e aprimorar continuamente todos os meus EAs para proporcionar a você e a mim a melhor experiência de negociação possível. Você receberá todas as ATUALIZAÇÕES GRATUITAMENTE e eu também acrescentarei novos recursos ao EA com base nas sugestões dos clientes.





A principal estratégia deste especialista é - ICT (KILLZONES) - por Michael J. Huddleston





A técnica Killzones, desenvolvida dentro dos ensinamentos da Inner Circle Trading (ICT), refere-se à identificação de janelas de tempo específicas no mercado onde a liquidez, a volatilidade e a eficiência nos movimentos de preços tendem a se intensificar. Essas zonas são usadas pelos traders para encontrar momentos estatisticamente favoráveis para configurações, varreduras de liquidez e deslocamento institucional de preços. A ideia central é que os principais participantes do mercado concentram suas operações durante esses períodos, criando condições mais adequadas para estratégias baseadas na manipulação da liquidez e movimentos direcionais.





ESTRUTURA E TIMING DAS KILLZONES

As Killzones são definidas por intervalos de tempo associados às aberturas e sobreposições das principais sessões de negociação globais, como Londres e Nova York. Entre as mais observadas estão a Killzone de Londres (geralmente antes e logo após a abertura de Londres), a Killzone de Nova York (incluindo a abertura de Nova York e o período pré-NY) e a Faixa Asiática, que precede movimentos mais fortes no início da sessão europeia. Cada janela tem suas próprias características de volatilidade e comportamento institucional, influenciando a forma como o preço forma altas, baixas e pools de liquidez.





LIQUIDEZ, MANIPULAÇÃO E DESLOCAMENTO

Dentro das Killzones, o mercado tende a realizar caças à liquidez com mais frequência, visando stop-losses, máximas, mínimas e desequilíbrios criados anteriormente. Esse comportamento está ligado às ações de grandes participantes que precisam acessar a liquidez antes de impulsionar o preço em direção a uma meta institucional. Para o trader, identificar essas varreduras e entender como elas precedem um deslocamento eficiente é essencial para interpretar o fluxo institucional de acordo com a estrutura ICT.





APLICAÇÃO ESTRATÉGICA PRÁTICA

O uso prático das Killzones envolve alinhar o contexto diário — como viés direcional, níveis-chave e estrutura de preços — com as janelas de tempo de maior probabilidade operacional. Em vez de negociar a qualquer momento, o trader concentra sua atenção nesses períodos, buscando confirmações como quebras na estrutura, engolfamentos institucionais, lacunas de valor justo e mudanças de caráter. Essa abordagem aumenta a seletividade e reduz a exposição desnecessária, favorecendo configurações mais consistentes alinhadas com o comportamento programado dos preços de acordo com a metodologia ICT.





Este especialista também usa uma cesta de indicadores como base, sendo o principal deles um indicador único e exclusivo, criado e otimizado pelo desenvolvedor.