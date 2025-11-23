META i9

META i9 – Motor Quântico de Trading Adaptativo Referência Técnica

META i9 é um Expert Advisor totalmente autônomo baseado em uma arquitetura de três camadas:
Quantum-State Pattern Analysis (QSPA)
Neuro-Fractal Engine (NFE)
 Self-Correcting Trade Memory (SCTM)

Ao comprar o META i9, você recebe o META i7 gratuitamente! (Oferta por tempo limitado de uma semana)

Enquanto o META i7 utiliza duas redes neurais cooperativas, o META i9 vai além:
Suas arquiteturas neurais foram significativamente ampliadas e otimizadas, permitindo um reconhecimento de padrões muito mais profundo e um número maior de decisões por segundo.
Além do sistema de redes neurais aprimorado, o META i9 modela fractais de mercado, ciclos de preço, fluxos de liquidez e forças ocultas do mercado em tempo real para gerar decisões de trading altamente precisas.
META i9 não apenas produz previsões — ele interpreta a estrutura subjacente do mercado em um nível cognitivo superior e adapta suas estratégias dinamicamente às condições em constante evolução.

O sistema de aprendizagem SCTM foi totalmente reformulado e otimizado tecnicamente.
Agora armazena um conjunto de dados muito maior, permitindo que o EA capture microestruturas do mercado e extraia informações mais granulares para seus algoritmos de decisão.
Assim como no META i7, o EA continua aprendendo com cada operação executada. No entanto, a nova arquitetura de aprendizagem permite um reconhecimento de padrões significativamente mais preciso,
uma adaptação do modelo muito mais rápida e uma mitigação mais eficiente de erros identificados anteriormente.
Isso resulta em um comportamento de trading mais robusto, baseado em dados e com maior estabilidade no longo prazo.

Por que não aparecem perdas nos backtests:

META i9 utiliza um sistema de aprendizagem altamente avançado baseado em análises extensivas de big data e conjuntos históricos de desempenho de operações.
Cada transação é avaliada quantitativamente em tempo real, classificada de acordo com eficiência e parâmetros contextuais e registrada no banco de experiências interno.
Se ocorre um lucro ou perda no trading real, o modelo de decisão correspondente é automaticamente recalibrado e substituído por um padrão de comportamento otimizado, aprimorando continuamente os mecanismos adaptativos de autoaprendizagem.

Isso significa:
O sistema contém um mecanismo de memória adaptativa que aprende com erros passados e impede que eles se repitam.
Padrões históricos e estruturas de decisão são analisados e integrados à memória contextual interna para otimizar decisões futuras.
Isso faz com que o desempenho melhore continuamente e leve a um comportamento de mercado cada vez mais estável e preciso.

Com META i9 você obtém um EA que não apenas reage — ele pensa à frente, age e evolui continuamente. Você sentirá essa evolução.

Preço = com base nas compras
Ativo = XAUUSD
Timeframe = H1
Depósito mínimo = 150$
Todos os corretores = Sim
Sinal = METAi9
METAi9 XT
Ref. Técnica = Blog
+ Aprende automaticamente com erros
+ Arquitetura de IA em múltiplas camadas
+ Supervisão GPT-5
+ Lógica QSPA, NFE, STCM (expandida)

+ Redes neurais ampliadas
Com a compra do META i9 você recebe META i7 gratuitamente!
(Oferta limitada por uma semana)


Além disso, o EA combina diversos conceitos comprovados em um único sistema inteligente:  META i9 é a próxima etapa evolutiva do trading inteligente.
 META i9 integra três módulos principais, especialmente desenvolvidos e interligados, que só atingem seu potencial máximo quando trabalham juntos:

    (1) Quantum-State Pattern Analysis (QSPA)

    Este módulo identifica estruturas profundas do mercado ocultas para indicadores tradicionais.
    Ele analisa reações de preço, microvariações de liquidez, clusters de volatilidade e pressão implícita de oferta/demanda.
    Com esses dados, o QSPA detecta formações de tendência, zonas de breakout e pontos de reversão muito antes de se tornarem visíveis.

    Objetivo:
    QSPA trabalha com estados de mercado quantizados e gera probabilidades de movimentos futuros, em vez de sinais rígidos.

    (2) Neuro-Fractal Engine (NFE)

    O Neuro-Fractal Engine combina redes neurais com análise fractal do mercado.
    Ele detecta padrões recorrentes em múltiplos timeframes, identifica estabilidade fractal e diferencia tendência real de ruído aleatório.
    Isso permite ao META i9 distinguir com precisão tendências, ranges e fases de transição.

    Objetivo:
    NFE fornece base sólida para lógica de breakout em tendências e lógica de reversão à média em mercados laterais.

    (3) Self-Correcting Trade Memory (SCTM)

    Cada operação é armazenada temporariamente com todos os dados relevantes (tempo, volatilidade, spread, comportamento do preço e contexto de notícias) e posteriormente reavaliada.
    Se uma decisão resultar em perda, o sistema automaticamente marca o erro e reduz o peso de padrões semelhantes.
    Graças aos algoritmos de análise e ponderação aprimorados, esse processo agora funciona ainda mais rápido,
    permitindo que o sistema se corrija e tome decisões progressivamente melhores.

    Por que funciona:
    O sistema elimina gradualmente caminhos ineficientes de decisão.
    É por isso que perdas “desaparecem” nos backtests — o EA realmente aprende com elas e corrige a causa imediatamente.

Camada Integrada de Controle Quântico GPT-5

META i9 possui uma instância integrada do GPT-5 que atua como módulo supervisor e de otimização.
Ele monitora os sinais de QSPA, NFE e SCTM, detecta anomalias contextuais e corrige decisões potencialmente erradas.
GPT-5 funciona como um supervisor inteligente que apoia os módulos neurais e aumenta a estabilidade da estratégia.

Essa camada adicional reduz interpretações incorretas, melhora a precisão e aumenta significativamente a estabilidade da curva de capital.
GPT-5 não é um sistema de trading independente, mas uma camada de decisão sensível ao contexto que valida e otimiza a saída dos módulos internos.

Conceito Geral:

META i9 combina reconhecimento fractal de padrões com otimização de IA quântica sequencial.
Cada decisão é baseada em análises anteriores, nas condições atuais do mercado e em projeções geradas pela IA,
para evitar erros e otimizar decisões.
O resultado é um sistema que fica mais inteligente a cada operação, proporcionando trading preciso, adaptativo e progressivo.

Comentários 7
V4UK
105
V4UK 2026.01.02 05:30 
 

I installed Meta i9 about a month ago, and it has been performing very well. Running it on a low-risk setting and a low-leverage account, it has already paid for itself. The installation was straightforward—essentially plug-and-play. The developer has been responsive, answering my questions promptly and always to the point. Thank you, Sophie!

fxministry1
849
fxministry1 2025.12.29 21:34 
 

This EA has exceeded my expectations. I had a few weeks of inaction; no trades were being triggered. But a few have been initiated and were all profitable. The EA appears to have a recovery mechanism for higher-risk settings, which I have on a demo account. However, I use default settings and the lowest risk level on real money. One tip >> you need to allow access to these links https://investinglive.com/ https://www.fxstreet.com/ https://api.openai.com https://worldtimeserver.com/

Matias Hernan Nulman
540
Matias Hernan Nulman 2025.12.09 05:06 
 

Just installed the EA yesterday. There are no trades yet, but it seems promising. I will update this review in a few months.

Mais do autor
META i7
Meta Sophie Agapova
5 (3)
Experts
META i7 – Evolução do Trading Inteligente -  Referência técnica META i7 é um Expert Advisor totalmente automatizado, baseado em duas poderosas redes neurais cooperativas. Elas trabalham em tempo real para gerar, avaliar e otimizar continuamente as decisões de negociação. As duas redes neurais são processadas e analisadas através da camada interna META Layer. Trata-se de uma interface totalmente integrada ao EA, que combina, analisa e transforma os resultados em uma decisão de negociação coerent
Aditya Parwito
198
Aditya Parwito 2026.01.14 02:27 
 

I have purchased a total of 12 different Expert Advisors, and among all of them, Meta i9 is one of the most profitable EAs I’ve used so far. What I appreciate most about Meta i9 is its consistency and risk management. The trading logic is not aggressive, yet it manages to deliver solid results over time. The EA handles market conditions well and avoids unnecessary overtrading, which is something many other EAs fail to do.

Meta Sophie Agapova
514
Resposta do desenvolvedor Meta Sophie Agapova 2026.01.14 10:59
Hi, thank you for your great feedback. I’m very pleased to hear that META i9 stands out among your EAs for profitability, consistency, and risk control. Your comments about disciplined trading and avoiding overtrading mean a lot. I appreciate your support.
V4UK
105
V4UK 2026.01.02 05:30 
 

I installed Meta i9 about a month ago, and it has been performing very well. Running it on a low-risk setting and a low-leverage account, it has already paid for itself. The installation was straightforward—essentially plug-and-play. The developer has been responsive, answering my questions promptly and always to the point. Thank you, Sophie!

Meta Sophie Agapova
514
Resposta do desenvolvedor Meta Sophie Agapova 2026.01.14 10:58
Hi there, thank you very much for your kind feedback. I’m glad to hear META i9 is performing well for you and that the setup was smooth. I appreciate your trust and wish you continued success.
fxministry1
849
fxministry1 2025.12.29 21:34 
 

This EA has exceeded my expectations. I had a few weeks of inaction; no trades were being triggered. But a few have been initiated and were all profitable. The EA appears to have a recovery mechanism for higher-risk settings, which I have on a demo account. However, I use default settings and the lowest risk level on real money. One tip >> you need to allow access to these links https://investinglive.com/ https://www.fxstreet.com/ https://api.openai.com https://worldtimeserver.com/

Meta Sophie Agapova
514
Resposta do desenvolvedor Meta Sophie Agapova 2026.01.14 10:57
Hi there and thank you very much for your detailed and honest review. Periods without trades are normal, as the EA waits for high-quality setups. I’m glad to hear the recent trades were profitable. Your tip about allowing the external links is also correct and very helpful for other users. I appreciate your support.
Matias Hernan Nulman
540
Matias Hernan Nulman 2025.12.09 05:06 
 

Just installed the EA yesterday. There are no trades yet, but it seems promising. I will update this review in a few months.

Meta Sophie Agapova
514
Resposta do desenvolvedor Meta Sophie Agapova 2025.12.09 10:29
Hi there, thank you for your feedback.
It’s normal if the first trades take a bit of time.
Feel free to reach out if you need anything, and I appreciate your future update.
Mippie
546
Mippie 2025.12.07 16:53 
 

Good EA. Easy to install, works as described, and the developer provides excellent support. Happy with the results so far.

Meta Sophie Agapova
514
Resposta do desenvolvedor Meta Sophie Agapova 2025.12.09 10:30
Hi there, thank you for the kind words and your support.
I’m glad to hear everything works smoothly and that you’re happy with the results so far.
If you ever need assistance, I’m always here to help.
Szabolcs Kerekes
77
Szabolcs Kerekes 2025.12.01 01:32 
 

I just bought the EA, currently running on a live account. We'll be back in a short time to update.

Meta Sophie Agapova
514
Resposta do desenvolvedor Meta Sophie Agapova 2025.12.01 10:16
Hi there, thank you for your purchase.
I’m glad to hear you’re already running it on a live account.
Feel free to share your results, I’m here if you need any support.
Ping Kuen Ho
176
Ping Kuen Ho 2025.11.28 01:43 
 

I have just brought this ea and applied it to my real account. I feel that this ea trades safely and make reasonable profit after backtesting. I will update the result later.

Meta Sophie Agapova
514
Resposta do desenvolvedor Meta Sophie Agapova 2025.12.01 10:14
Hi there, thank you for your purchase and your positive first impression.
Glad to hear the EA performed well.
If you need anything, I’m here to help.
I look forward to your results.
