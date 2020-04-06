TAKI Forex Blade audusd smc choch

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso.





Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo AUDUSD, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5.

Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años.

El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando el movimiento del precio, su fuerza y tendencia, esperando pacientemente las mejores oportunidades para hacer su trabajo con extrema precisión.

El EA se basa en las estrategias SMC CHANGE OF CHARACTER (CHoCH) y utiliza también muchos indicadores nativos y propios.





Características principales:

Este EA analiza continuamente el movimiento del precio y cuando identifica las mejores oportunidades, envía una única orden limitada, abriendo así una posición.

Cada posición tiene un Objetivo fijo y un Stop Loss fijo establecidos desde el principio.

El lote también se calcula y determina automáticamente a partir de las entradas.

Seguridad Siempre: Este EA es muy SEGURO, NO utiliza estrategias Grid, Martingale o Hedge. Todas las operaciones tienen una sola entrada por operación y están protegidas por un stop loss duro.

Este EA es muy RESILIENTE a NOTICIAS de alto impacto (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA o RBNZ) o cualquier otro movimiento brusco de precios. No necesita hacer nada, el EA se protege solo.





Tres modos de operación:



Lote fijo: puede introducir el lote fijo que desee en los campos de entrada.

Beneficio fijo: puede introducir la cantidad de beneficio en USD que desee en los campos de entrada. Esta cantidad será fija y el lote se calculará automáticamente.

AutoLot: puede introducir el porcentaje del saldo que se utilizará como beneficio objetivo en los campos de entrada.





Cómo instalarlo:

Descargue este EA, Asegúrese de que todos los pares (AUDUSD) están en el Market Watch (Ctrl+M), Tenga el gráfico (AUDUSD) en el marco de tiempo H1, Coloque este EA en el gráfico (AUDUSD), Compruebe y ajuste los parámetros como se muestra a continuación, Haga clic en OK para activar, Listo.





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Si desea personalizar, hay estos parámetros:

[#01] Número mágico,

[#02] Modo de operación (lote fijo, beneficio fijo o lote automático),

--- Si [#02] es Lote fijo,

--- Si [#02] es Beneficio fijo (USD),

--- Si [#02] es Lote automático,

[#06] Comentario,

[#07] Sufijo,

[#08] Cantidad máxima de posiciones (1 o 2),

[#09] Estrategia n.º 1 (activada o desactivada),

[#10] Estrategia n.º 2 (activada o desactivada).





Estoy comprometido a optimizar y mejorar continuamente todos mis EAs para darle a usted y a mí la mejor experiencia de trading posible. Recibirá todas las ACTUALIZACIONES de forma GRATUITA y también añadiré nuevas funciones al EA basándome en las sugerencias de los clientes.





La estrategia principal de este experto es el - SMC CHANGE OF CHARACTER (CHoCH) - de Richard Wyckoff.





La técnica del SMC cambio de caracter es un enfoque avanzado que se utiliza en el análisis de los mercados financieros, especialmente en el estudio del comportamiento institucional y los cambios estructurales en la evolución de los precios. Su objetivo principal es identificar las transiciones clave entre las fases del mercado, lo que ayuda a comprender cuándo comienza a cambiar la estructura dominante de la oferta y la demanda.





FUNDAMENTOS CONCEPTUALES

La base de la técnica del SMC cambio de caracter SMC reside en la observación de la dinámica de los precios y los volúmenes que indican una ruptura en la estructura actual. Este cambio refleja la transición entre el control de los compradores y el de los vendedores, lo que marca un punto decisivo para el inicio de un nuevo ciclo de mercado. El método tiene como objetivo detectar estos desequilibrios con precisión para anticipar posibles reversiones o continuaciones de la tendencia.





CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN

Se identifica un SMC cambio de caracter cuando se produce una clara violación de los niveles estructurales anteriores, como máximos y mínimos significativos. Este análisis requiere prestar atención a la secuencia lógica de los movimientos, teniendo en cuenta el contexto del mercado y la confirmación del desplazamiento de la liquidez. El objetivo es reconocer la alteración en el comportamiento institucional de forma objetiva y coherente con la acción del precio.





APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN

En la práctica, la técnica SMC cambio de caracter se aplica para refinar los puntos estratégicos de entrada y salida dentro de una estructura de mercado. Ayuda a la lectura contextual de las tendencias y a distinguir entre correcciones temporales y cambios direccionales genuinos. Su eficacia depende de la capacidad del analista para interpretar el contexto estructural y alinear la lectura técnica con el flujo predominante del mercado.





Este experto también utiliza una cesta de indicadores como base, siendo el principal un indicador único y exclusivo, creado y optimizado por el desarrollador.



