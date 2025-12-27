CalendárioSeções

China - Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Industrial Caixin (Caixin China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

País:
China
CNY, Yuan chinês
Fonte:
S&P Global
Setor:
Negócio
Moderada 49.9 50.1
50.6
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
50.1
49.9
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Industrial Caixin (Caixin Manufacturing PMI) é um indicador do estado do setor industrial da China. Ele é calculado com base numa sondagem com gerentes de compras de mais de 500 empresas de produção no país. A amostra de empresas é organizada de acordo com a contribuição da empresa para o PIB chinês e com o classificador padrão da indústria.

O indicador diz respeito à família de índices do PMI que são calculados pela agência internacional Markit. Na China, ele coopera com a empresa de informação e analítica Caixin.

O indicador é um índice composto por cinco subíndices individuais com os seguintes pesos:

  • índice de novos pedidos - 0,3;
  • volume de produção - 0,25;
  • emprego - 0,2;
  • tempo de recebimento de mercadorias de fornecedores - 0,15;
  • estoques - 0,1.

No questionário, os participantes da sondagem avaliam como mudaram indicadores de negócios no mês anterior em suas empresas: melhoraram, pioraram ou não mudaram. O questionário para o setor manufatureiro contém perguntas sobre o volume de produção, novas encomendas (para o mercado interno e para exportação), pedidos diferidos, preços de insumos e produtos, velocidade de entrega de pedidos, estoque de bens finais, estoque de bens adquiridos, emprego e estimativas de intensidade de produção para o futuro próximo.

Com base nos resultados das respostas a estas questões, são formados índices difusos separados, dos quais só o PMI industrial é calculado de acordo com os pesos acima.

Os sub-índices difusos individuais têm a característica dos indicadores principais: os gerentes de compras das empresas sentem as mudanças associadas a entregas, pedidos e outros parâmetros econômicos importantes, antes de todo o mundo. Portanto, sua avaliação do estado do mercado um passo à frente dos demais indicadores estatísticos, calculados após os fatos, quando a situação já tem mudado.

Uma leitura do índice acima de 50 indica um aumento geral na atividade comercial no setor industrial, abaixo de 50 - um declínio. O crescimento do PMI industrial aponta para o desenvolvimento da indústria chinesa. Isso pode afetar favoravelmente a taxa de câmbio do yuan.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "China - Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Industrial Caixin (Caixin China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
49.9
50.1
50.6
out. 2025
50.6
51.2
set. 2025
51.2
50.6
50.5
ago. 2025
50.5
50.6
49.5
jul. 2025
49.5
50.7
50.4
jun. 2025
50.4
49.2
48.3
mai. 2025
48.3
50.9
50.4
abr. 2025
50.4
50.8
51.2
mar. 2025
51.2
50.7
50.8
fev. 2025
50.8
50.7
50.1
jan. 2025
50.1
51.4
50.5
dez. 2024
50.5
50.6
51.5
nov. 2024
51.5
49.5
50.3
out. 2024
50.3
50.2
49.3
set. 2024
49.3
51.1
50.4
ago. 2024
50.4
50.7
49.8
jul. 2024
49.8
51.6
51.8
jun. 2024
51.8
51.3
51.7
mai. 2024
51.7
51.1
51.4
abr. 2024
51.4
50.9
51.1
mar. 2024
51.1
50.8
50.9
fev. 2024
50.9
50.2
50.8
jan. 2024
50.8
50.1
50.8
dez. 2023
50.8
50.3
50.7
nov. 2023
50.7
50.4
49.5
out. 2023
49.5
50.8
50.6
set. 2023
50.6
50.1
51.0
ago. 2023
51.0
49.8
49.2
jul. 2023
49.2
50.7
50.5
jun. 2023
50.5
50.2
50.9
mai. 2023
50.9
49.7
49.5
abr. 2023
49.5
50.8
50.0
mar. 2023
50.0
50.4
51.6
fev. 2023
51.6
49.1
49.2
jan. 2023
49.2
49.2
49.0
dez. 2022
49.0
49.3
49.4
nov. 2022
49.4
48.6
49.2
out. 2022
49.2
48.7
48.1
set. 2022
48.1
49.9
49.5
ago. 2022
49.5
51.0
50.4
jul. 2022
50.4
49.9
51.7
jun. 2022
51.7
47.0
48.1
mai. 2022
48.1
47.0
46.0
abr. 2022
46.0
49.2
48.1
mar. 2022
48.1
49.7
50.4
fev. 2022
50.4
49.9
49.1
jan. 2022
49.1
50.3
50.9
dez. 2021
50.9
50.2
49.9
nov. 2021
49.9
50.2
50.6
out. 2021
50.6
49.5
50.0
