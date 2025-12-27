Calendário Econômico
China - Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Industrial Caixin (Caixin China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Moderada
|49.9
|50.1
|
50.6
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|50.1
|
49.9
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Industrial Caixin (Caixin Manufacturing PMI) é um indicador do estado do setor industrial da China. Ele é calculado com base numa sondagem com gerentes de compras de mais de 500 empresas de produção no país. A amostra de empresas é organizada de acordo com a contribuição da empresa para o PIB chinês e com o classificador padrão da indústria.
O indicador diz respeito à família de índices do PMI que são calculados pela agência internacional Markit. Na China, ele coopera com a empresa de informação e analítica Caixin.
O indicador é um índice composto por cinco subíndices individuais com os seguintes pesos:
- índice de novos pedidos - 0,3;
- volume de produção - 0,25;
- emprego - 0,2;
- tempo de recebimento de mercadorias de fornecedores - 0,15;
- estoques - 0,1.
No questionário, os participantes da sondagem avaliam como mudaram indicadores de negócios no mês anterior em suas empresas: melhoraram, pioraram ou não mudaram. O questionário para o setor manufatureiro contém perguntas sobre o volume de produção, novas encomendas (para o mercado interno e para exportação), pedidos diferidos, preços de insumos e produtos, velocidade de entrega de pedidos, estoque de bens finais, estoque de bens adquiridos, emprego e estimativas de intensidade de produção para o futuro próximo.
Com base nos resultados das respostas a estas questões, são formados índices difusos separados, dos quais só o PMI industrial é calculado de acordo com os pesos acima.
Os sub-índices difusos individuais têm a característica dos indicadores principais: os gerentes de compras das empresas sentem as mudanças associadas a entregas, pedidos e outros parâmetros econômicos importantes, antes de todo o mundo. Portanto, sua avaliação do estado do mercado um passo à frente dos demais indicadores estatísticos, calculados após os fatos, quando a situação já tem mudado.
Uma leitura do índice acima de 50 indica um aumento geral na atividade comercial no setor industrial, abaixo de 50 - um declínio. O crescimento do PMI industrial aponta para o desenvolvimento da indústria chinesa. Isso pode afetar favoravelmente a taxa de câmbio do yuan.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "China - Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Industrial Caixin (Caixin China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
