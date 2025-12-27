O Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Industrial (Manufacturing PMI) é um indicador alternativo do PMI chinês, que é calculado pelos órgãos de estatísticas estaduais. Seu cálculo é baseado nos resultados de um levantamento mensal feito com gerentes de compras de 3 000 fábricas na China.

O questionário inclui 13 perguntas sobre os seguintes aspectos no que diz respeito às condições de negócios no último mês: volume de produção, o número de novos pedidos, número de pedidos de exportação, número de pedidos pendentes, estoque de produtos acabados em armazéns, aprovisionamento, importação, preços de compra, preços de produtos, estoques de materiais, número de funcionários, qualidade de suprimentos e velocidade de recebimento de matérias-primas de fornecedores, expectativas de produção e de atividade de negócios para os próximos 6 meses.

Os entrevistados dão apreciação relativa, e não quantitativa, desses indicadores: "melhorou", "piorou", "não mudou". Como resultado, sub-índices auxiliares difusos são compilados, cada um dos quais é igual à porcentagem de respostas positivas mais metade das neutras. Sua tabela é apresentada na publicação do relatório detalhado do PMI. No entanto, ao calcular o PMI industrial, não são usados ​​esses 13 sub-índices, mas sim 5 chamados de índices de grupo. Seus pesos são determinados de acordo com o grau de influência individual na economia:

Novos pedidos - 30%;

Volume de produção - 25%;

Emprego - 20%;

Tempo de entrega de mercadorias dos fornecedores - 15%;

Estoques de matérias-primas - 10%.

O PMI é um dos principais indicadores do estado da economia do país em geral e do setor industrial em particular. Os gerentes de compras, em virtude de suas obrigações, são os primeiros a enfrentar mudanças nas condições de negócios e, portanto, o PMI pode servir como um indicador importante do estado do setor industrial do país.

Uma leitura do índice acima de 50 indica um aumento geral na atividade comercial no setor industrial, abaixo de 50 - um declínio. O crescimento do PMI industrial fala do desenvolvimento da indústria chinesa. Isso pode afetar favoravelmente a taxa de câmbio do yuan.

