China - Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Serviços Caixin (Caixin Services PMI) é um indicador do estado do setor de serviços da China. É calculado com base numa sondagem com gerentes responsáveis ​​pela compra, em mais de 400 empresas de serviços. A amostra de empresas é organizada de acordo com a contribuição da empresa para o PIB chinês e com o classificador padrão da indústria.

O indicador diz respeito à família de índices do PMI que são calculados pela agência internacional Markit. Na China, ele coopera com a empresa de informação e analítica Caixin.

No questionário, os participantes do levantamento avaliam como vários indicadores de negócios mudou em sua empresa no mês anterior: melhoraram, deterioraram-se ou não mudaram. O levantamento para o setor de serviços contém questões sobre atividades comerciais, novos pedidos, preços pagos e recebidos, emprego e expectativas de negócios. Com base nos resultados das respostas a estas questões, são formados índices difusos separados, dos quais só o PMI serviços é calculado.

Os sub-índices difusos individuais têm a característica dos indicadores principais: os gerentes de compras das empresas sentem as mudanças associadas a entregas, pedidos e outros parâmetros econômicos importantes, antes de todo o mundo. Portanto, sua avaliação do estado do mercado um passo à frente dos demais indicadores estatísticos, calculados após os fatos, quando a situação já tem mudado.

Uma leitura do índice acima de 50 indica um aumento geral na atividade comercial no setor de serviços, abaixo de 50 - um declínio. O crescimento do PMI serviços indica um maior desenvolvimento da indústria de serviços chinesa. Isso pode afetar favoravelmente a taxa de câmbio do yuan.

Últimos valores: