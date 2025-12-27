CalendárioSeções

China - Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) não-manufatura (China Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

País:
China
CNY, Yuan chinês
Fonte:
Escritório Nacional de Estatísticas (National Bureau of Statistics)
Setor:
Negócio
Moderada 49.5 50.2
50.1
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
49.9
49.5
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) não-manufatura (Non-Manufacturing PMI) é um indicador alternativo do PMI chinês no setor de serviços, que é calculado por órgãos estaduais de estatística. Seu cálculo é baseado nos resultados de um levantamento mensal feito com gerentes de compras de 4 000 empresas de serviços na China.

O questionário inclui 10 perguntas sobre os seguintes aspectos no que diz respeito às condições de negócios no último mês: volume de produção, o número de novos pedidos, número de pedidos de exportação, número de pedidos pendentes, estoque de produtos acabados em armazéns, preços de compra, preços de serviços finais, número de funcionários, velocidade de recebimento de mercadorias de fornecedores, expectativas de negócios para os próximos 6 meses.

Os entrevistados dão apreciação relativa, e não quantitativa, desses indicadores: "melhorou", "piorou", "não mudou". Como resultado, sub-índices auxiliares difusos são compilados, cada um dos quais é igual à porcentagem de respostas positivas mais metade das neutras. É destes sub-índices que o PMI é compilado, no setor de não-manufatura.

O PMI é um dos principais indicadores do estado da economia do país em geral e do setor de serviços em particular. Os gerentes de compras, em virtude de suas obrigações, são os primeiros a enfrentar mudanças nas condições de negócios e, portanto, o PMI pode servir como um indicador importante do estado do setor de serviços do país.

Uma leitura do índice acima de 50 indica um aumento geral da atividade empresarial no setor de serviços, abaixo de 50 - um declínio. O crescimento do PMI não-manufatura fala do desenvolvimento deste setor da economia. Isso pode afetar favoravelmente a taxa de câmbio do yuan.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "China - Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) não-manufatura (China Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
49.5
50.2
50.1
out. 2025
50.1
50.3
50.0
set. 2025
50.0
50.6
50.3
ago. 2025
50.3
50.5
50.1
jul. 2025
50.1
50.3
50.5
jun. 2025
50.5
50.1
50.3
mai. 2025
50.3
50.0
50.4
abr. 2025
50.4
50.1
50.8
mar. 2025
50.8
49.5
50.4
fev. 2025
50.4
50.6
50.2
jan. 2025
50.2
51.9
52.2
dez. 2024
52.2
50.6
50.0
nov. 2024
50.0
50.1
50.2
out. 2024
50.2
51.5
50.0
set. 2024
50.0
51.2
50.3
ago. 2024
50.3
51.4
50.2
jul. 2024
50.2
51.3
50.5
jun. 2024
50.5
49.9
51.1
mai. 2024
51.1
51.2
51.2
abr. 2024
51.2
54.2
53.0
mar. 2024
53.0
51.4
51.4
fev. 2024
51.4
51.2
50.7
jan. 2024
50.7
44.0
50.4
dez. 2023
50.4
51.0
50.2
nov. 2023
50.2
50.9
50.6
out. 2023
50.6
50.8
51.7
set. 2023
51.7
50.8
51.0
ago. 2023
51.0
50.8
51.5
jul. 2023
51.5
50.8
53.2
jun. 2023
53.2
50.8
54.5
mai. 2023
54.5
50.7
56.4
abr. 2023
56.4
50.4
58.2
mar. 2023
58.2
50.0
56.3
fev. 2023
56.3
49.7
54.4
jan. 2023
54.4
51.0
41.6
dez. 2022
41.6
51.4
46.7
nov. 2022
46.7
51.7
48.7
out. 2022
48.7
51.9
50.6
set. 2022
50.6
52.0
52.6
ago. 2022
52.6
52.2
53.8
jul. 2022
53.8
52.3
54.7
jun. 2022
54.7
52.5
47.8
mai. 2022
47.8
50.7
41.9
abr. 2022
41.9
53.0
48.4
mar. 2022
48.4
53.2
51.6
fev. 2022
51.6
51.1
jan. 2022
51.1
53.2
52.7
dez. 2021
52.7
53.1
52.3
nov. 2021
52.3
53.0
52.4
out. 2021
52.4
52.9
53.2
