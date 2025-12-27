O Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) não-manufatura (Non-Manufacturing PMI) é um indicador alternativo do PMI chinês no setor de serviços, que é calculado por órgãos estaduais de estatística. Seu cálculo é baseado nos resultados de um levantamento mensal feito com gerentes de compras de 4 000 empresas de serviços na China.

O questionário inclui 10 perguntas sobre os seguintes aspectos no que diz respeito às condições de negócios no último mês: volume de produção, o número de novos pedidos, número de pedidos de exportação, número de pedidos pendentes, estoque de produtos acabados em armazéns, preços de compra, preços de serviços finais, número de funcionários, velocidade de recebimento de mercadorias de fornecedores, expectativas de negócios para os próximos 6 meses.

Os entrevistados dão apreciação relativa, e não quantitativa, desses indicadores: "melhorou", "piorou", "não mudou". Como resultado, sub-índices auxiliares difusos são compilados, cada um dos quais é igual à porcentagem de respostas positivas mais metade das neutras. É destes sub-índices que o PMI é compilado, no setor de não-manufatura.

O PMI é um dos principais indicadores do estado da economia do país em geral e do setor de serviços em particular. Os gerentes de compras, em virtude de suas obrigações, são os primeiros a enfrentar mudanças nas condições de negócios e, portanto, o PMI pode servir como um indicador importante do estado do setor de serviços do país.

Uma leitura do índice acima de 50 indica um aumento geral da atividade empresarial no setor de serviços, abaixo de 50 - um declínio. O crescimento do PMI não-manufatura fala do desenvolvimento deste setor da economia. Isso pode afetar favoravelmente a taxa de câmbio do yuan.

Últimos valores: