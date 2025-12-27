CalendárioSeções

China - Lucro Industrial Acumulado no Ano (Anual) (China Industrial Profit Year to Date y/y)

País:
China
CNY, Yuan chinês
Fonte:
Escritório Nacional de Estatísticas (National Bureau of Statistics)
Setor:
Negócio
Baixa 0.1%
1.9%
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
O Lucro Industrial Acumulado no Ano - Anual - (Industrial Profit YTD y/y) reflete a variação percentual no rendimento das empresas do setor industrial da China, excluindo suas despesas, desde o início do ano civil em comparação com o mesmo período do ano anterior. Uma leitura superior ao esperado pode ter um impacto positivo sobre o yuan.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "China - Lucro Industrial Acumulado no Ano (Anual) (China Industrial Profit Year to Date y/y)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
0.1%
1.9%
out. 2025
1.9%
3.2%
set. 2025
3.2%
0.9%
ago. 2025
0.9%
-1.7%
jul. 2025
-1.7%
-1.8%
jun. 2025
-1.8%
-1.1%
mai. 2025
-1.1%
1.4%
abr. 2025
1.4%
0.8%
mar. 2025
0.8%
-0.3%
fev. 2025
-0.3%
-3.3%
dez. 2024
-3.3%
-4.7%
nov. 2024
-4.7%
-4.3%
out. 2024
-4.3%
-3.5%
set. 2024
-3.5%
0.5%
ago. 2024
0.5%
3.6%
jul. 2024
3.6%
3.5%
jun. 2024
3.5%
3.4%
mai. 2024
3.4%
4.3%
abr. 2024
4.3%
4.3%
mar. 2024
4.3%
10.2%
fev. 2024
10.2%
-2.3%
dez. 2023
-2.3%
-4.4%
nov. 2023
-4.4%
-7.8%
out. 2023
-7.8%
-9.0%
set. 2023
-9.0%
-11.7%
ago. 2023
-11.7%
-15.5%
jul. 2023
-15.5%
-16.8%
jun. 2023
-16.8%
-18.8%
mai. 2023
-18.8%
-20.6%
abr. 2023
-20.6%
-21.4%
mar. 2023
-21.4%
-22.9%
fev. 2023
-22.9%
-4.0%
dez. 2022
-4.0%
-3.6%
nov. 2022
-3.6%
-3.0%
out. 2022
-3.0%
-2.3%
set. 2022
-2.3%
-2.1%
ago. 2022
-2.1%
-1.1%
jul. 2022
-1.1%
1.0%
jun. 2022
1.0%
1.0%
mai. 2022
1.0%
3.5%
abr. 2022
3.5%
8.5%
mar. 2022
8.5%
5.0%
fev. 2022
5.0%
34.3%
dez. 2021
34.3%
38.0%
nov. 2021
38.0%
42.2%
out. 2021
42.2%
44.7%
set. 2021
44.7%
49.5%
ago. 2021
49.5%
57.3%
jul. 2021
57.3%
66.9%
jun. 2021
66.9%
83.4%
12
