China - Lucro Industrial Acumulado no Ano (Anual) (China Industrial Profit Year to Date y/y)
|Baixa
|0.1%
|
1.9%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Lucro Industrial Acumulado no Ano - Anual - (Industrial Profit YTD y/y) reflete a variação percentual no rendimento das empresas do setor industrial da China, excluindo suas despesas, desde o início do ano civil em comparação com o mesmo período do ano anterior. Uma leitura superior ao esperado pode ter um impacto positivo sobre o yuan.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "China - Lucro Industrial Acumulado no Ano (Anual) (China Industrial Profit Year to Date y/y)".
