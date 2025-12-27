O Índice de Preços ao Produtor - Anual - (Producer Price Index (PPI) y/y) reflete a variação no valor dos bens manufaturados, do ponto de vista do fabricante, no mês de relatório em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O índice é composto por dois subíndices:

o índice de preços ao produtor reflete a mudança no preço que recebe a empresa industrial por sua produção em sua primeira venda;

o índice de preços ao produtor reflete a mudança nos preços dos bens adquiridos pela empresa como recursos intermediários para a produção do produto principal (por exemplo, combustível, energia, matérias-primas metálicas, matérias-primas químicas, madeira, materiais de construção, tecidos etc.).

Assim, o índice de preços ao produtor reflete uma mudança líquida no valor dos produtos manufaturados na China, do ponto de vista do produtor, ajustada pela variação nos custos da empresa durante a produção.

O cálculo do índice de preços ao produtor inclui preços de mais de 20 000 produtos de 1 638 categorias. O índice de preços ao produtor leva em consideração mais de 10 000 tipos de bens, divididos em 900 subclasses. O índice geral cobre toda a indústria do país, de acordo com a classificação industrial única do país.

Os preços para o cálculo do índice são coletados entrevistando as principais empresas (com uma receita operacional anual de 20 milhões de yuans) e empresas típicas (com uma receita operacional anual de menos de 20 milhões de yuans). A amostra estatística inclui cerca de 50 000 empresas em mais de 400 cidades do país.

Índice de preços ao produtor é considerado como um dos principais indicadores dos preços ao consumidor e, portanto, da inflação. Em relação ao IPC (índice de preços ao consumidor), ele é um indicador preliminar mais preciso, porque quando os preços aos produtores aumentam, os preços ao consumidor crescem aproximadamente na mesma medida. Estes dois índices estão intimamente correlacionados. O Banco do Povo da China largamente se orienta com base no índice de preços ao produtor, ao preparar as previsões de inflação.

O crescimento do PPI pode afetar positivamente as cotações do yuan, se o país não desencadear uma situação de hiperinflação.

