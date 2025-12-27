CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

China - Índice de Preços ao Produtor (Anual) (China Producer Price Index (PPI) y/y)

País:
China
CNY, Yuan chinês
Fonte:
Escritório Nacional de Estatísticas (National Bureau of Statistics)
Setor:
Preços
Moderada -2.2% -2.2%
-2.1%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Índice de Preços ao Produtor - Anual - (Producer Price Index (PPI) y/y) reflete a variação no valor dos bens manufaturados, do ponto de vista do fabricante, no mês de relatório em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O índice é composto por dois subíndices:

  • o índice de preços ao produtor reflete a mudança no preço que recebe a empresa industrial por sua produção em sua primeira venda;
  • o índice de preços ao produtor reflete a mudança nos preços dos bens adquiridos pela empresa como recursos intermediários para a produção do produto principal (por exemplo, combustível, energia, matérias-primas metálicas, matérias-primas químicas, madeira, materiais de construção, tecidos etc.).

Assim, o índice de preços ao produtor reflete uma mudança líquida no valor dos produtos manufaturados na China, do ponto de vista do produtor, ajustada pela variação nos custos da empresa durante a produção.

O cálculo do índice de preços ao produtor inclui preços de mais de 20 000 produtos de 1 638 categorias. O índice de preços ao produtor leva em consideração mais de 10 000 tipos de bens, divididos em 900 subclasses. O índice geral cobre toda a indústria do país, de acordo com a classificação industrial única do país.

Os preços para o cálculo do índice são coletados entrevistando as principais empresas (com uma receita operacional anual de 20 milhões de yuans) e empresas típicas (com uma receita operacional anual de menos de 20 milhões de yuans). A amostra estatística inclui cerca de 50 000 empresas em mais de 400 cidades do país.

Índice de preços ao produtor é considerado como um dos principais indicadores dos preços ao consumidor e, portanto, da inflação. Em relação ao IPC (índice de preços ao consumidor), ele é um indicador preliminar mais preciso, porque quando os preços aos produtores aumentam, os preços ao consumidor crescem aproximadamente na mesma medida. Estes dois índices estão intimamente correlacionados. O Banco do Povo da China largamente se orienta com base no índice de preços ao produtor, ao preparar as previsões de inflação.

O crescimento do PPI pode afetar positivamente as cotações do yuan, se o país não desencadear uma situação de hiperinflação.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "China - Índice de Preços ao Produtor (Anual) (China Producer Price Index (PPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
-2.2%
-2.2%
-2.1%
out. 2025
-2.1%
-2.0%
-2.3%
set. 2025
-2.3%
-2.2%
-2.9%
ago. 2025
-2.9%
-3.0%
-3.6%
jul. 2025
-3.6%
-3.3%
-3.6%
jun. 2025
-3.6%
-4.0%
-3.3%
mai. 2025
-3.3%
-3.3%
-2.7%
abr. 2025
-2.7%
-2.8%
-2.5%
mar. 2025
-2.5%
-1.8%
-2.2%
fev. 2025
-2.2%
-2.4%
-2.3%
jan. 2025
-2.3%
-2.5%
-2.3%
dez. 2024
-2.3%
-1.9%
-2.5%
nov. 2024
-2.5%
-2.2%
-2.9%
out. 2024
-2.9%
-3.3%
-2.8%
set. 2024
-2.8%
-2.9%
-1.8%
ago. 2024
-1.8%
-1.3%
-0.8%
jul. 2024
-0.8%
-1.1%
-0.8%
jun. 2024
-0.8%
-0.7%
-1.4%
mai. 2024
-1.4%
-1.8%
-2.5%
abr. 2024
-2.5%
-2.4%
-2.8%
mar. 2024
-2.8%
-1.2%
-2.7%
fev. 2024
-2.7%
-2.1%
-2.5%
jan. 2024
-2.5%
-3.5%
-2.7%
dez. 2023
-2.7%
-3.7%
-3.0%
nov. 2023
-3.0%
-3.6%
-2.6%
out. 2023
-2.6%
-3.0%
-2.5%
set. 2023
-2.5%
-1.5%
-3.0%
ago. 2023
-3.0%
-3.3%
-4.4%
jul. 2023
-4.4%
-6.8%
-5.4%
jun. 2023
-5.4%
-6.2%
-4.6%
mai. 2023
-4.6%
-3.9%
-3.6%
abr. 2023
-3.6%
-1.7%
-2.5%
mar. 2023
-2.5%
-1.7%
-1.4%
fev. 2023
-1.4%
-2.9%
-0.8%
jan. 2023
-0.8%
-1.2%
-0.7%
dez. 2022
-0.7%
-0.6%
-1.3%
nov. 2022
-1.3%
-1.5%
-1.3%
out. 2022
-1.3%
-1.1%
0.9%
set. 2022
0.9%
0.2%
2.3%
ago. 2022
2.3%
2.4%
4.2%
jul. 2022
4.2%
8.0%
6.1%
jun. 2022
6.1%
4.6%
6.4%
mai. 2022
6.4%
6.5%
8.0%
abr. 2022
8.0%
6.5%
8.3%
mar. 2022
8.3%
10.4%
8.8%
fev. 2022
8.8%
10.6%
9.1%
jan. 2022
9.1%
8.7%
10.3%
dez. 2021
10.3%
11.7%
12.9%
nov. 2021
12.9%
14.7%
13.5%
out. 2021
13.5%
11.4%
10.7%
1234
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido