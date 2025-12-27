CalendárioSeções

China - Índice de Preços ao Consumidor (Anual) (China Consumer Price Index (CPI) y/y)

País:
China
CNY, Yuan chinês
Fonte:
Escritório Nacional de Estatísticas (National Bureau of Statistics)
Setor:
Preços
Moderada 0.7% 0.2%
0.2%
0.2%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Prévio
O Índice de Preços ao Consumidor - Anual - (Consumer Price Index (CPI) y/y) reflete a variação no nível de preços de bens de consumo e serviços, do ponto de vista dos agregados familiares, no mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

O indicador reflete de maneira abrangente a mudança no nível de preços. Ele inclui os preços ao consumidor para 262 tipos de bens e serviços, de 8 categorias básicas, comprados por residentes urbanos e rurais da China. Estas categorias incluem: alimentos (incluindo tabaco e álcool), vestuário, habitação, serviços públicos e energia, transportes e serviços públicos, educação, cultura e lazer, medicina. O cálculo do índice não leva em consideração impostos de renda e itens de investimento (ações, títulos, antiguidades, etc.).

O índice é calculado com base nos resultados de uma sondagem com mais de 88 000 pontos de venda, em 500 cidades e aldeias, em 31 províncias chinesas. Esta amostra inclui centros comerciais, supermercados, pontos de venda nos mercados, lojas online - varejistas de vários tipos e tamanhos.

O índice de preços ao consumidor é um dos principais indicadores econômicos para avaliar a inflação no país. O índice mostra como variam os preços do ponto de vista do consumidor. Em outras palavras, ele ajuda a estimar a mudança no custo de vida.

Além disso, o índice é usado para ajustar os salários e benefícios sociais. Além disso, o IPC é usado para ajustar a estrutura do imposto de renda, bem como no cálculo do real do PIB.

O crescimento do índice de preços ao consumidor tem um efeito positivo sobre as cotações do yuan.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "China - Índice de Preços ao Consumidor (Anual) (China Consumer Price Index (CPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
0.7%
0.2%
0.2%
out. 2025
0.2%
-0.3%
-0.3%
set. 2025
-0.3%
-0.1%
-0.4%
ago. 2025
-0.4%
-0.2%
0.0%
jul. 2025
0.0%
-0.1%
0.1%
jun. 2025
0.1%
0.0%
-0.1%
mai. 2025
-0.1%
-0.3%
-0.1%
abr. 2025
-0.1%
0.1%
-0.1%
mar. 2025
-0.1%
-0.4%
-0.7%
fev. 2025
-0.7%
0.1%
0.5%
jan. 2025
0.5%
0.1%
0.1%
dez. 2024
0.1%
0.3%
0.2%
nov. 2024
0.2%
0.5%
0.3%
out. 2024
0.3%
0.6%
0.4%
set. 2024
0.4%
0.9%
0.6%
ago. 2024
0.6%
0.6%
0.5%
jul. 2024
0.5%
0.6%
0.2%
jun. 2024
0.2%
0.8%
0.3%
mai. 2024
0.3%
0.6%
0.3%
abr. 2024
0.3%
0.8%
0.1%
mar. 2024
0.1%
0.1%
0.7%
fev. 2024
0.7%
-0.1%
-0.8%
jan. 2024
-0.8%
0.1%
-0.3%
dez. 2023
-0.3%
-0.6%
-0.5%
nov. 2023
-0.5%
0.2%
-0.2%
out. 2023
-0.2%
0.4%
0.0%
set. 2023
0.0%
-0.2%
0.1%
ago. 2023
0.1%
-0.4%
-0.3%
jul. 2023
-0.3%
0.0%
0.0%
jun. 2023
0.0%
0.3%
0.2%
mai. 2023
0.2%
0.1%
0.1%
abr. 2023
0.1%
-0.1%
0.7%
mar. 2023
0.7%
0.1%
1.0%
fev. 2023
1.0%
2.1%
2.1%
jan. 2023
2.1%
2.3%
1.8%
dez. 2022
1.8%
2.2%
1.6%
nov. 2022
1.6%
1.0%
2.1%
out. 2022
2.1%
2.3%
2.8%
set. 2022
2.8%
2.8%
2.5%
ago. 2022
2.5%
3.1%
2.7%
jul. 2022
2.7%
2.0%
2.5%
jun. 2022
2.5%
1.7%
2.1%
mai. 2022
2.1%
2.5%
2.1%
abr. 2022
2.1%
1.5%
1.5%
mar. 2022
1.5%
0.1%
0.9%
fev. 2022
0.9%
0.6%
0.9%
jan. 2022
0.9%
1.7%
1.5%
dez. 2021
1.5%
1.5%
2.3%
nov. 2021
2.3%
2.2%
1.5%
out. 2021
1.5%
1.6%
0.7%
