Calendário Econômico
China - Índice de Preços ao Consumidor (Anual) (China Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Moderada
|0.7%
|0.2%
|
0.2%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços ao Consumidor - Anual - (Consumer Price Index (CPI) y/y) reflete a variação no nível de preços de bens de consumo e serviços, do ponto de vista dos agregados familiares, no mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior.
O indicador reflete de maneira abrangente a mudança no nível de preços. Ele inclui os preços ao consumidor para 262 tipos de bens e serviços, de 8 categorias básicas, comprados por residentes urbanos e rurais da China. Estas categorias incluem: alimentos (incluindo tabaco e álcool), vestuário, habitação, serviços públicos e energia, transportes e serviços públicos, educação, cultura e lazer, medicina. O cálculo do índice não leva em consideração impostos de renda e itens de investimento (ações, títulos, antiguidades, etc.).
O índice é calculado com base nos resultados de uma sondagem com mais de 88 000 pontos de venda, em 500 cidades e aldeias, em 31 províncias chinesas. Esta amostra inclui centros comerciais, supermercados, pontos de venda nos mercados, lojas online - varejistas de vários tipos e tamanhos.
O índice de preços ao consumidor é um dos principais indicadores econômicos para avaliar a inflação no país. O índice mostra como variam os preços do ponto de vista do consumidor. Em outras palavras, ele ajuda a estimar a mudança no custo de vida.
Além disso, o índice é usado para ajustar os salários e benefícios sociais. Além disso, o IPC é usado para ajustar a estrutura do imposto de renda, bem como no cálculo do real do PIB.
O crescimento do índice de preços ao consumidor tem um efeito positivo sobre as cotações do yuan.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "China - Índice de Preços ao Consumidor (Anual) (China Consumer Price Index (CPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
