As Reservas Cambiais (Foreign Exchange Reserves) são a soma de toda a moeda estrangeira detida pelo Banco Popular da China. As reservas em moeda estrangeira incluem notas estrangeiras, depósitos bancários, títulos, letras do Tesouro e outros títulos do governo, bem como direitos especiais de saque emitidos pelo FMI e posição de reserva no FMI.

Entre as divisas que são incluídas nas reservas da China estão todas as moedas de reserva do mundo (o dólar estadunidense, que representa mais da metade das reservas, o euro, a libra britânica, o iene japonês, o franco suíço), bem como as unidades monetárias de outras grandes economias mundiais.

As reservas cambiais são usadas principalmente para garantir a flexibilidade e a sustentabilidade do sistema financeiro da China. Em primeiro lugar, a diversificação dos ativos financeiros protege contra choques bruscos. Em segundo lugar, as reservas cambiais são tradicionalmente usadas para controlar a moeda nacional. Na verdade, todas as moedas (em particular, o yuan) em si é apenas uma letra de câmbio de um Estado emissor com uma promessa de que seu valor será mantido. As reservas cambiais do país são formas alternativas de apoio ao yuan que garantem essa letra de câmbio. Em terceiro lugar, as reservas cambiais são amplamente usadas como instrumento de política monetária (o estado vende ou acumula ativos em moeda estrangeira, dependendo da direção em que deseja projetar sua própria taxa de câmbio).

Em março de 2018, as reservas de ouro e divisas da China foram as maiores do mundo. Estatísticas sobre elas são publicadas a cada três meses. O impacto deste indicador nas cotações do yuan é ambíguo e depende dos fatores que o acompanham.

Últimos valores: