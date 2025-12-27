Calendário Econômico
China - Reservas Cambiais (China Foreign Exchange Reserves)
|Baixa
|$3.346 tri
|$3.368 tri
|
$3.343 tri
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|$3.353 tri
|
$3.346 tri
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Reservas Cambiais (Foreign Exchange Reserves) são a soma de toda a moeda estrangeira detida pelo Banco Popular da China. As reservas em moeda estrangeira incluem notas estrangeiras, depósitos bancários, títulos, letras do Tesouro e outros títulos do governo, bem como direitos especiais de saque emitidos pelo FMI e posição de reserva no FMI.
Entre as divisas que são incluídas nas reservas da China estão todas as moedas de reserva do mundo (o dólar estadunidense, que representa mais da metade das reservas, o euro, a libra britânica, o iene japonês, o franco suíço), bem como as unidades monetárias de outras grandes economias mundiais.
As reservas cambiais são usadas principalmente para garantir a flexibilidade e a sustentabilidade do sistema financeiro da China. Em primeiro lugar, a diversificação dos ativos financeiros protege contra choques bruscos. Em segundo lugar, as reservas cambiais são tradicionalmente usadas para controlar a moeda nacional. Na verdade, todas as moedas (em particular, o yuan) em si é apenas uma letra de câmbio de um Estado emissor com uma promessa de que seu valor será mantido. As reservas cambiais do país são formas alternativas de apoio ao yuan que garantem essa letra de câmbio. Em terceiro lugar, as reservas cambiais são amplamente usadas como instrumento de política monetária (o estado vende ou acumula ativos em moeda estrangeira, dependendo da direção em que deseja projetar sua própria taxa de câmbio).
Em março de 2018, as reservas de ouro e divisas da China foram as maiores do mundo. Estatísticas sobre elas são publicadas a cada três meses. O impacto deste indicador nas cotações do yuan é ambíguo e depende dos fatores que o acompanham.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "China - Reservas Cambiais (China Foreign Exchange Reserves)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress