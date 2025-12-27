CalendárioSeções

China - Reservas Cambiais (China Foreign Exchange Reserves)

País:
China
CNY, Yuan chinês
Fonte:
Banco Popular da China (The People's Bank of China)
Setor:
Dinheiro
Baixa $​3.346 tri $​3.368 tri
$​3.343 tri
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
$​3.353 tri
$​3.346 tri
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
As Reservas Cambiais (Foreign Exchange Reserves) são a soma de toda a moeda estrangeira detida pelo Banco Popular da China. As reservas em moeda estrangeira incluem notas estrangeiras, depósitos bancários, títulos, letras do Tesouro e outros títulos do governo, bem como direitos especiais de saque emitidos pelo FMI e posição de reserva no FMI.

Entre as divisas que são incluídas nas reservas da China estão todas as moedas de reserva do mundo (o dólar estadunidense, que representa mais da metade das reservas, o euro, a libra britânica, o iene japonês, o franco suíço), bem como as unidades monetárias de outras grandes economias mundiais.

As reservas cambiais são usadas principalmente para garantir a flexibilidade e a sustentabilidade do sistema financeiro da China. Em primeiro lugar, a diversificação dos ativos financeiros protege contra choques bruscos. Em segundo lugar, as reservas cambiais são tradicionalmente usadas para controlar a moeda nacional. Na verdade, todas as moedas (em particular, o yuan) em si é apenas uma letra de câmbio de um Estado emissor com uma promessa de que seu valor será mantido. As reservas cambiais do país são formas alternativas de apoio ao yuan que garantem essa letra de câmbio. Em terceiro lugar, as reservas cambiais são amplamente usadas como instrumento de política monetária (o estado vende ou acumula ativos em moeda estrangeira, dependendo da direção em que deseja projetar sua própria taxa de câmbio).

Em março de 2018, as reservas de ouro e divisas da China foram as maiores do mundo. Estatísticas sobre elas são publicadas a cada três meses. O impacto deste indicador nas cotações do yuan é ambíguo e depende dos fatores que o acompanham.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "China - Reservas Cambiais (China Foreign Exchange Reserves)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
$​3.346 tri
$​3.368 tri
$​3.343 tri
out. 2025
$​3.343 tri
$​3.357 tri
$​3.339 tri
set. 2025
$​3.339 tri
$​3.322 tri
$​3.322 tri
ago. 2025
$​3.322 tri
$​3.289 tri
$​3.292 tri
jul. 2025
$​3.292 tri
$​3.293 tri
$​3.317 tri
jun. 2025
$​3.317 tri
$​3.279 tri
$​3.285 tri
mai. 2025
$​3.285 tri
$​3.271 tri
$​3.282 tri
abr. 2025
$​3.282 tri
$​3.212 tri
$​3.241 tri
mar. 2025
$​3.241 tri
$​3.198 tri
$​3.227 tri
fev. 2025
$​3.227 tri
$​3.200 tri
$​3.209 tri
jan. 2025
$​3.209 tri
$​3.217 tri
$​3.202 tri
dez. 2024
$​3.202 tri
$​3.214 tri
$​3.266 tri
nov. 2024
$​3.266 tri
$​3.284 tri
$​3.261 tri
out. 2024
$​3.261 tri
$​3.279 tri
$​3.316 tri
set. 2024
$​3.316 tri
$​3.228 tri
$​3.288 tri
ago. 2024
$​3.288 tri
$​3.214 tri
$​3.256 tri
jul. 2024
$​3.256 tri
$​3.246 tri
$​3.222 tri
jun. 2024
$​3.222 tri
$​3.271 tri
$​3.232 tri
mai. 2024
$​3.232 tri
$​3.252 tri
$​3.201 tri
abr. 2024
$​3.201 tri
$​3.252 tri
$​3.246 tri
mar. 2024
$​3.246 tri
$​3.208 tri
$​3.226 tri
fev. 2024
$​3.226 tri
$​3.221 tri
$​3.219 tri
jan. 2024
$​3.219 tri
$​3.200 tri
$​3.238 tri
dez. 2023
$​3.238 tri
$​3.172 tri
$​3.172 tri
nov. 2023
$​3.172 tri
$​3.104 tri
$​3.101 tri
out. 2023
$​3.101 tri
$​3.123 tri
$​3.115 tri
set. 2023
$​3.115 tri
$​3.142 tri
$​3.160 tri
ago. 2023
$​3.160 tri
$​3.175 tri
$​3.204 tri
jul. 2023
$​3.204 tri
$​3.167 tri
$​3.193 tri
jun. 2023
$​3.193 tri
$​3.208 tri
$​3.177 tri
mai. 2023
$​3.177 tri
$​3.221 tri
$​3.205 tri
abr. 2023
$​3.205 tri
$​3.177 tri
$​3.184 tri
mar. 2023
$​3.184 tri
$​3.198 tri
$​3.133 tri
fev. 2023
$​3.133 tri
$​3.203 tri
$​3.184 tri
jan. 2023
$​3.184 tri
$​3.126 tri
$​3.128 tri
dez. 2022
$​3.128 tri
$​3.071 tri
$​3.117 tri
nov. 2022
$​3.117 tri
$​3.043 tri
$​3.052 tri
out. 2022
$​3.052 tri
$​3.010 tri
$​3.029 tri
set. 2022
$​3.029 tri
$​3.048 tri
$​3.055 tri
ago. 2022
$​3.055 tri
$​3.077 tri
$​3.104 tri
jul. 2022
$​3.104 tri
$​3.031 tri
$​3.071 tri
jun. 2022
$​3.071 tri
$​3.123 tri
$​3.128 tri
mai. 2022
$​3.128 tri
$​3.102 tri
$​3.120 tri
abr. 2022
$​3.120 tri
$​3.196 tri
$​3.188 tri
mar. 2022
$​3.188 tri
$​3.194 tri
$​3.214 tri
fev. 2022
$​3.214 tri
$​3.197 tri
$​3.222 tri
jan. 2022
$​3.222 tri
$​3.236 tri
$​3.250 tri
dez. 2021
$​3.250 tri
$​3.257 tri
$​3.222 tri
nov. 2021
$​3.222 tri
$​3.241 tri
$​3.218 tri
out. 2021
$​3.218 tri
$​3.185 tri
$​3.201 tri
123
