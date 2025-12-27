O Índice de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) Composto da Caixin (Caixin Composite PMI) é um indicador da atividade industrial na China, que reflete as tendências de desenvolvimento de negócios no setor privado. Um estudo patrocinado pela Caixin e conduzido pelo provedor global de informações IHS Markit, é voltado para pequenas e médias empresas que não podem ser cobertas por estatísticas oficiais. Os dados são coletados de uma pesquisa com um grupo representativo de 400 empresas.

Os gerentes de compras podem acompanhar as mudanças nas condições de mercado mais rápido do que outros funcionários da empresa, pois seu trabalho se adianta às atividades de produção final do produto. Eles são uns dos primeiros a saber quando as condições de negociação irão mudar para melhor ou pior.

Os gestores de compras preenchem um questionário que caracteriza os principais parâmetros de suas atividades: preços pagos e recebidos, emprego, nível de produção, número de novos pedidos, etc. Os participantes da pesquisa dão uma avaliação relativa desses indicadores: eles cresceram, diminuíram ou permaneceram no mesmo nível. Subíndices individuais, calculados na base destas respostas, caracterizam a inflação, o emprego e outros indicadores importantes da atividade econômica. As respostas são reunidas na segunda metade de cada mês.

Para calcular o índice final, metade da porcentagem de respostas "no mesmo nível" é adicionada à porcentagem de respostas que avaliam os níveis atuais como "mais altos". Uma leitura do indicador acima de 50 significa que a maioria dos entrevistados caracterizam positivamente o ambiente de negócios. Um valor abaixo de 50 indica a deterioração das condições de negócios.

O PMI chinês é acompanhado de perto em todo o munto, já que a China é a segunda maior economia do mundo e o maior consumidor e produtor de metal. O crescimento do índice caracteriza positivamente a mudança nas condições de mercado e pode ter um impacto positivo sobre a cotação do euro.

Últimos valores: