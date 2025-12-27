Calendário Econômico
China - Índice Composto de Gestores de Compras (China Composite Purchasing Managers Index (PMI))
|Moderada
|49.7
|
50.0
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
49.7
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Atividade dos Gerentes de Compras Composto (Composite PMI) é um relatório mensal resumido sobre como mudam as condições de trabalho de empresas privadas nos setores de manufatura e de serviços. O índice é calculado com base numa entrevista com representantes de várias empresas. Cada resposta é ponderada de acordo com o tamanho da empresa e sua contribuição para o volume total da produção ou dos serviços do subsetor a que pertence. Assim, a maioria das grandes empresas fazem uma contribuição maior para o cálculo do índice. O índice reflete as condições dos negócios privados no país. Uma leitura acima do nível de 50 pode ter um impacto positivo sobre as cotações do yuan.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "China - Índice Composto de Gestores de Compras (China Composite Purchasing Managers Index (PMI))".
