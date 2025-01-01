DocumentaçãoSeções
Obtém do tipo de preenchimento da ordem, utilizado no último pedido.

ENUM_ORDER_TYPE_FILLING  RequestTypeFilling() const 

Valor de retorno

O tipo de preenchimento da ordem (valor do enumerador ENUM_ORDER_TYPE_FILLING), utilizado no último pedido.