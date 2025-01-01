DocumentaçãoSeções
CTradeCheckResultMargin 

CheckResultMargin

Obtém o valor do campo margem do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido.

double  CheckResultMargin() const 

Valor de retorno

O valor do campo margem (margem necessária para o funcionamento da negociação) do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido.