SetDeviationInPoints

Define o desvio permitido.

void  SetDeviationInPoints(
   ulong  deviation      // deviation
   )

Parâmetros

deviation

[in]  Desvio permitido.

Valor de retorno

Nenhum.