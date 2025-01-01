DocumentaçãoSeções
CheckResultRetcode

Obtém o valor do campo retcode do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido.

uint  CheckResultRetcode() const 

Valor de retorno

O valor do campo retcode (código de erro) do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido.