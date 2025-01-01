DocumentaçãoSeções
Define o modo de cálculo da margem de acordo com as configurações da conta atual.

void  SetMarginMode()

valor de retorno

Não.

Observação

O modo de cálculo da margem é indicado no ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE.

 

 