SetTypeFilling

Define o tipo de preenchimento da ordem.

void  SetTypeFilling(
   ENUM_ORDER_TYPE_FILLING  filling      // order filling type
   )

Parâmetros

filling

[in]  tipo de preenchimento da ordem (valor do enumerador ENUM_ORDER_TYPE_FILLING).

Valor de retorno

Nenhum.