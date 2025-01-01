CheckResultMarginFree

Obtém o valor do campo margin_free do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido.

double CheckResultMarginFree() const

Valor de retorno

O valor do campo margin_free (margem livre que ficará após a execução da operação de negociação) do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido.