A Estrutura de Resultados de uma Verificação de Solicitação de Negociação (MqlTradeCheckResult)

Antes de enviar uma solicitação de uma operação de negociação para um servidor de negociação, é recomendado verificá-la. A verificação é realizada usando a função OrderCheck(), para a qual a solicitação a ser verifica e uma variável estrutura do tipo MqlTradeCheckResult são passadas. O resultado da verificação será escrita nesta variável.

struct MqlTradeCheckResult
  {
   uint         retcode;             // Código da resposta
   double       balance;             // Saldo após a execução da operação (deal)
   double       equity;              // Saldo a mercado (equity) após a execução da operação
   double       profit;              // Lucro flutuante
   double       margin;              // Requerimentos de Margem
   double       margin_free;         // Margem livre
   double       margin_level;        // Nível de margem
   string       comment;             // Comentário sobre o código da resposta (descrição do erro)
  };

Descrição dos Campos

Campo

Descrição

retcode

Código de retorno

balance

Valor de saldo após a execução da operação de negociação

equity

Valor de saldo a mercado após a execução da operação de negociação

profit

Valor do lucro flutuante após a execução da operação de negociação

margin

Margem requerida para a operação de negociação

margin_free

Margem livre que sobrará após a execução da operação de negociação

margin_level

Nível de margem que será definida após a execução da operação de negociação

comment

Comentário sobre o código da resposta, descrição do erro

