A Estrutura de Resultados de uma Verificação de Solicitação de Negociação (MqlTradeCheckResult)

Antes de enviar uma solicitação de uma operação de negociação para um servidor de negociação, é recomendado verificá-la. A verificação é realizada usando a função OrderCheck(), para a qual a solicitação a ser verifica e uma variável estrutura do tipo MqlTradeCheckResult são passadas. O resultado da verificação será escrita nesta variável.

struct MqlTradeCheckResult

{

uint retcode; // Código da resposta

double balance; // Saldo após a execução da operação (deal)

double equity; // Saldo a mercado (equity) após a execução da operação

double profit; // Lucro flutuante

double margin; // Requerimentos de Margem

double margin_free; // Margem livre

double margin_level; // Nível de margem

string comment; // Comentário sobre o código da resposta (descrição do erro)

};

Descrição dos Campos

Campo Descrição retcode Código de retorno balance Valor de saldo após a execução da operação de negociação equity Valor de saldo a mercado após a execução da operação de negociação profit Valor do lucro flutuante após a execução da operação de negociação margin Margem requerida para a operação de negociação margin_free Margem livre que sobrará após a execução da operação de negociação margin_level Nível de margem que será definida após a execução da operação de negociação comment Comentário sobre o código da resposta, descrição do erro

