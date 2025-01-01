- Estrutura do Tipo Data
- Estrutura de Parâmetros de Entrada
- Estrutura de Dados Históricos
- Estrutura DOM
- Estrutura de Solicitação de Negociação (Trade)
- Estrutura de Resultados de Verificação de Solicitação
- Estrutura de Resultado de Solicitação de uma Negociação (Trade)
- Estrutura de uma Transação de Negociação
- Estrutura para Preços Correntes
- Estruturas do calendário econômico
A Estrutura de Resultados de uma Verificação de Solicitação de Negociação (MqlTradeCheckResult)
Antes de enviar uma solicitação de uma operação de negociação para um servidor de negociação, é recomendado verificá-la. A verificação é realizada usando a função OrderCheck(), para a qual a solicitação a ser verifica e uma variável estrutura do tipo MqlTradeCheckResult são passadas. O resultado da verificação será escrita nesta variável.
|
struct MqlTradeCheckResult
Descrição dos Campos
|
Campo
|
Descrição
|
retcode
|
balance
|
Valor de saldo após a execução da operação de negociação
|
equity
|
Valor de saldo a mercado após a execução da operação de negociação
|
profit
|
Valor do lucro flutuante após a execução da operação de negociação
|
margin
|
Margem requerida para a operação de negociação
|
margin_free
|
Margem livre que sobrará após a execução da operação de negociação
|
margin_level
|
Nível de margem que será definida após a execução da operação de negociação
|
comment
|
Comentário sobre o código da resposta, descrição do erro
