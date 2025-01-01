CheckResultProfit

Obtém o valor do campo lucro do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido.

double CheckResultProfit() const

Valor de retorno

O valor do campo de lucro (o valor lucro será após a execução da operação de negociação) do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido.