SetAsyncMode

Define o modo assíncrono para operações de negociação.

void  SetAsyncMode(
   bool  mode      // asynchronous mode flag
   )

Parâmetros

mode

[in]  Flag de modo assíncrono.

Valor de retorno

Nenhum.

Observação

Este modo é usado para operações de negociação assíncrona, sem esperar pela resposta do servidor de negociação a um pedido enviado (ver OrderSendAsync).