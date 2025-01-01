SetAsyncMode

Define o modo assíncrono para operações de negociação.

void SetAsyncMode(

bool mode

)

Parâmetros

mode

[in] Flag de modo assíncrono.

Valor de retorno

Nenhum.

Observação

Este modo é usado para operações de negociação assíncrona, sem esperar pela resposta do servidor de negociação a um pedido enviado (ver OrderSendAsync).