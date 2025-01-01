DocumentaçãoSeções
Obtém o tipo de preenchimento da ordem (como string), utilizado no último pedido.

string  RequestTypeFillingDescription() const 

Valor de retorno

O tipo de preenchimento (como string) da ordem, utilizado no último pedido.