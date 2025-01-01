DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCTradeCheckResult 

CheckResult

Obtém a cópia da estrutura do resultado da verificação do último pedido.

void  CheckResult(
   MqlTradeCheckResult&  check_result      // reference
   ) const 

Parâmetros

check_result

[out]   Referente a estrutura de destino do tipo MqlTradeCheckResult.

Valor de retorno

Nenhum.