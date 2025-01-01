DocumentaçãoSeções
Coloca a ordem pendente do tipo Sell Limit (vender pelo preço maior do que o preço atual de mercado) com parâmetros determinados.

bool  SellLimit(
   double                volume,                       // order volume
   double                price,                        // order price
   const string          symbol=NULL,                  // symbol
   double                sl=0.0,                       // stop loss price
   double                tp=0.0,                       // take profit price
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME  type_time=ORDER_TIME_GTC,     // order lifetime
   datetime              expiration=0,                 // order expiration time
   const string          comment=""                    // comment
   )

Parâmetros

volume

[in]  Volume da ordem.

price

[in]  Preço da ordem.

symbol=NULL

[in]  Símbolo da ordem Se o símbolo não for especificado, o símbolo atual será usado.

sl=0.0

[in]  preço para finalizar a perda do capital (Stop Loss).

tp=0.0

[in]  Preço do Take Profit.

type_time=ORDER_TIME_GTC

[in]  Ordem infinita (valor do enumerador ENUM_ORDER_TYPE_TIME).

expiration=0

[in]  Tempo de expiração da ordem (usado somente se type_time=ORDER_TIME_SPECIFIED).

comment=""

[in]  Comentário da ordem

Valor de retorno

verdadeiro - no caso do sucesso da verificação das estruturas, caso contrário - falso.

Observação

A conclusão bem sucedida do método SellLimit(...) nem sempre significa execução bem sucedida da operação de negociação. É necessário verificar o resultado da solicitação da negociação (código de retorno do servidor de negociação) usando o ResultRetcode() e o valor, retorno pelo ResultOrder().