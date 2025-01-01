ДокументацияРазделы
ScaleX

Масштабирует значение по оси X.

virtual int  ScaleX(
   double  x      // значение по оси X
   )

Параметры

x

[in]  Реальное значение по оси X.

Возвращаемое значение

Значение в пикселях.

Примечание

Масштабирует реальное значение в пиксели для отображения на графике.