BackgroundMainColor (метод Get)

Возвращает цвет заголовка.

color  BackgroundMainColor()

Возвращаемое значение

Цвет заголовка.

BackgroundMainColor (метод Set)

Устанавливает цвет заголовка.

void  BackgroundMainColor(
   const color  clr      // цвет заголовка
   )

Параметры

clr

[in]  Цвет заголовка.