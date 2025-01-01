Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosFerramentas Fibonacci
- CChartObjectFibo
- CChartObjectFiboTimes
- CChartObjectFiboFan
- CChartObjectFiboArc
- CChartObjectFiboChannel
- CChartObjectFiboExpansion
Ferramentas Fibonacci
Um grupo de objetos gráficos chamado "Fibonacci Tools".
Esta seção contém os detalhes técnicos de trabalhar com um grupo de objetos gráficos chamado "Fibonacci Tools" e uma descrição dos componentes relevantes da Biblioteca Padrão MQL5.
|
Nome da classe
|
Objeto
|
Objeto gráfico "Fibonacci Retracement"
|
Objeto gráfico"Fibonacci Time Zones"
|
Objeto gráfico "Fibonacci Fan"
|
Objeto gráfico "Fibonacci Arc"
|
Objeto gráfico "Fibonacci Channel"
|
Objeto gráfico "Fibonacci Expansion"
Veja também