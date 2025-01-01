DocumentaçãoSeções
Ferramentas Fibonacci

Um grupo de objetos gráficos chamado "Fibonacci Tools".

Esta seção contém os detalhes técnicos de trabalhar com um grupo de objetos gráficos chamado "Fibonacci Tools" e uma descrição dos componentes relevantes da Biblioteca Padrão MQL5.

Nome da classe

Objeto

CChartObjectFibo

Objeto gráfico "Fibonacci Retracement"

CChartObjectFiboTimes

Objeto gráfico"Fibonacci Time Zones"

CChartObjectFiboFan

Objeto gráfico "Fibonacci Fan"

CChartObjectFiboArc

Objeto gráfico "Fibonacci Arc"

CChartObjectFiboChannel

Objeto gráfico "Fibonacci Channel"

CChartObjectFiboExpansion

Objeto gráfico "Fibonacci Expansion"

