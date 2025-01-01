Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosFerramentas Elliott CChartObjectElliottWave3Lines CreateDegreeLinesSaveLoadType Lines (Método Get) Obtém o valor da propriedade "Lines". bool Lines() const Valor de retorno Valor da propriedade de objeto "Lines", atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna falso. Lines (Método Set) Define um novo valor para a propriedade "Lines". bool Lines( bool lines // flag value ) Parâmetros lines [in] O novo valor para a propriedade "Lines". Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, falso se a flag não mudar. Degree Save