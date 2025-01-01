Lines (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "Lines".

bool Lines() const

Valor de retorno

Valor da propriedade de objeto "Lines", atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna falso.

Lines (Método Set)

Define um novo valor para a propriedade "Lines".

bool Lines(

bool lines

)

Parâmetros

lines

[in] O novo valor para a propriedade "Lines".

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a flag não mudar.