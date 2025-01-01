DocumentaçãoSeções
Objetos de Canais

Um grupo de objetos gráficos chamado "Channels".

Esta seção contém os detalhes técnicos de trabalhar com um grupo de classes de objetos gráficos chamado "Channels" e uma descrição dos componentes relevantes da Biblioteca Padrão MQL5.

Nome da classe

Objeto

CChartObjectChannel

Objeto gráfico "Equidistant Channel"

EquidistantCChartObjectRegression

Objeto gráfico "Linear Regression Channell"

CChartObjectStdDevChannel

Objeto gráfico "Standard deviations Channel"

CChartObjectPitchfork

Objeto gráfico "Andrew's Pitchfork"

