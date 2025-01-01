Objetos de Canais

Um grupo de objetos gráficos chamado "Channels".

Esta seção contém os detalhes técnicos de trabalhar com um grupo de classes de objetos gráficos chamado "Channels" e uma descrição dos componentes relevantes da Biblioteca Padrão MQL5.

Nome da classe Objeto CChartObjectChannel Objeto gráfico "Equidistant Channel" EquidistantCChartObjectRegression Objeto gráfico "Linear Regression Channell" CChartObjectStdDevChannel Objeto gráfico "Standard deviations Channel" CChartObjectPitchfork Objeto gráfico "Andrew's Pitchfork"

