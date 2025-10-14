Quantum King EA

Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.

특별 출시 가격

라이브 신호:   여기를 클릭하세요

MT4 버전 : 여기를 클릭하세요

퀀텀 킹 채널:   여기를 클릭하세요

***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요!

정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요.

Quantum King EA는 구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다.

Quantum King EA는 M5 시간대의 AUDCAD 통화쌍을 위해 개발된 완전 자동화된 거래 시스템입니다.
그리드 전략의 구조와 마팅게일의 적응형 회복 논리를 결합하여 모든 시장 단계에서 거래를 지능적으로 관리하는 시스템을 형성합니다.

접근성과 일관성을 고려하여 설계된 Quantum King은 지속적인 수동 조작 없이 자본을 늘리고자 하는 트레이더에게 이상적입니다. 간편한 설정, 빠른 체결 속도, 균형 잡힌 성능으로 초보자와 숙련된 트레이더 모두에게 탁월한 선택입니다.

알고리즘은 변동성에 동적으로 적응하여 균형과 효율성을 유지하기 위해 그리드를 확장하거나 축소합니다. 이러한 지능적인 작동을 통해 Quantum King은 불필요한 노출을 최소화하면서 활발하게 거래할 수 있습니다.

AUDCAD에 맞게 특별히 최적화된 EA는 통화쌍의 안정적이고 반복적인 가격 변동을 활용해 정확하고 일관되게 수익을 창출합니다.

주요 특징

  • AUDCAD(M5) 완전 자동화 거래

  • 적응형 제어를 갖춘 그리드 + 마팅게일 하이브리드

  • 초보자와 전문가 모두를 위해 제작되었습니다

  • 최소 $200의 소액 입금으로 가능합니다.

  • 장기적 안정성과 자본 보존을 위해 최적화됨

  • 설치가 간편하고 즉시 거래 가능

추천사항

  • 통화 쌍: AUDCAD

  • 기간: M5

  • 최소 입금액: $200; 권장 금액: $500 이상

  • 계좌 유형: ECN, Raw 또는 Razor(매우 낮은 스프레드)

  • 레버리지: 1:100

  • 계좌 유형: 헤지

  • 추천 브로커: IC Markets, IC Trading
최상의 성과를 얻으려면 항상 낮은 스프레드 계좌를 사용하세요.
추천 브로커와 공식 설정 매뉴얼을 원하시면 개인적으로 연락해 주세요.

Quantum King EA는 구조, 지능, 접근성을 하나의 강력한 시스템으로 결합했습니다.
일관되고 효율적이며 항상 통제 하에 자신감을 가지고 거래할 수 있도록 설계되었습니다.

소규모로 시작하든 대규모 포트폴리오를 관리하든, Quantum King은 Quantum 시리즈의 우아함으로 개선된 전문가급 도구를 제공합니다.

자신감을 가지고 거래하세요. 균형 있게 거래하세요. 왕과 거래하세요 .

Laserjoe
Laserjoe 2026.01.05 00:27 
 

I bought the second member of the Quantum series: after the Emperor, I picked up the Quantum King as well. I’ve been using it on a live account for three weeks. Although it hasn’t taken many trades yet, every single one has been a winner. To be honest, I didn't expect much more activity given the ranging market in December. However, I ran a bunch of backtests that produced incredible results. I highly recommend it to everyone, and the developer is very helpful too. I can't wait for the market to pick up momentum!

Valdecir Nasato
Valdecir Nasato 2026.01.04 15:45 
 

Very satisfied with the product, uses the smart grid which doesn't affect your account. The buyer is very attentive.

lAndrasl
lAndrasl 2026.01.02 17:44 
 

After two and a half months of using it on a live account, I can clearly say that Quantum King EA is extremely stable. Even with medium and medium-high risk settings, I did not experience any large drawdowns. The robot is based on a grid + adaptive martingale strategy, but its position management is exceptionally intelligent. I have not seen such a safe and well-designed position-closing mechanism in any other EA. A big advantage for me is that it can be started even on a mini account, without requiring a large initial deposit. Thanks to its detailed customization options, it works perfectly alongside other EAs on the same account without interfering with them. Overall, it is a well-thought-out EA that reliably generates profits almost every trading day.

Laserjoe
Laserjoe 2026.01.05 00:27 
 

I bought the second member of the Quantum series: after the Emperor, I picked up the Quantum King as well. I’ve been using it on a live account for three weeks. Although it hasn’t taken many trades yet, every single one has been a winner. To be honest, I didn't expect much more activity given the ranging market in December. However, I ran a bunch of backtests that produced incredible results. I highly recommend it to everyone, and the developer is very helpful too. I can't wait for the market to pick up momentum!

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2026.01.05 10:06
Thank you very much for your continued trust and for choosing another tool from my lineup. That really means a lot to me. When someone comes back for a second EA, it tells me the work is delivering value, and I truly appreciate the confidence you’ve placed in what I build. One important thing to keep in mind is that this system, like all of my EAs, is designed with a quality-first approach. It doesn’t chase the market or force entries; it waits patiently for situations that meet strict probability criteria. I also want to point out that the end-of-year holiday period is generally not ideal for trading due to low liquidity and unpredictable movement. For those who still want to stay active during these times, testing on a demo account is the safest way to do so until normal market conditions return. Lastly, I’m always happy to assist and support users whenever needed — whether it’s setup, optimization, or general questions. I’m glad that came across in your experience, and I’m excited to see how things unfold once the market fully comes back. Thank you again for being part of the journey.
Valdecir Nasato 2026.01.04 15:45 
 

Very satisfied with the product, uses the smart grid which doesn't affect your account. The buyer is very attentive.

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2026.01.04 16:07
Thank you for your review, Valdecir! I’m glad to hear Quantum King is delivering reliable results for you. It’s designed to handle trades thoughtfully while protecting your account, and I’m happy that my support has been helpful throughout. If you ever have any questions, feel free to reach out to me anytime.
Michael Schnitzer 2026.01.04 11:16 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2026.01.04 16:04
Thank you so much for sharing your experience, Michael! I’m really glad to hear that Quantum King has proven to be such a reliable part of your trading. It’s rewarding to know it stands out among the tools you’ve used. A lot of thought and effort went into designing its behavior so that trades are handled in a calm, measured way, and that it can adapt to different market conditions without taking unnecessary risks. One of the main goals with Quantum King was to create an EA capable of navigating changing market dynamics while protecting capital and maintaining steady growth. Knowing that you’ve experienced that level of control and flexibility is exactly why the development process focused on quality and adaptability rather than quick, short-term gains. I’m also happy to hear that the support has been helpful. Making sure every question is addressed and that users feel confident while using the system has always been a priority, so it’s wonderful to know that approach makes a difference. Thank you for your recommendation and for placing your trust in my work. Feedback like yours is what keeps me motivated to continue refining these systems and supporting traders who value stability and long-term performance.
lAndrasl 2026.01.02 17:44 
 

After two and a half months of using it on a live account, I can clearly say that Quantum King EA is extremely stable. Even with medium and medium-high risk settings, I did not experience any large drawdowns. The robot is based on a grid + adaptive martingale strategy, but its position management is exceptionally intelligent. I have not seen such a safe and well-designed position-closing mechanism in any other EA. A big advantage for me is that it can be started even on a mini account, without requiring a large initial deposit. Thanks to its detailed customization options, it works perfectly alongside other EAs on the same account without interfering with them. Overall, it is a well-thought-out EA that reliably generates profits almost every trading day.

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2026.01.02 18:23
Thank you for taking the time to leave such a detailed review. I’m glad to hear that Quantum King has been handling your trades so consistently, even when using higher-risk settings. That’s exactly the kind of reliable performance I aimed for when designing the EA. At the same time, I always suggest keeping the risk a little lower to stay on the safe side. I’m also happy that you noticed the way trades are managed. The position-closing system was designed to reduce unnecessary risk while still capturing profits efficiently, so it’s great to hear it’s working as intended. Your feedback on stability, safety, and customization really highlights the core strengths of Quantum King, and I’m happy it’s been working reliably for you. Thank you again for sharing such detailed insights—it really means a lot!
Bot King Quantum 2026.01.01 15:57 
 

The Quantum King EA was recommended to me by professional traders who tested nearly 4,000 robots over 6 years. They then told me that it was the most stable they had ever tested since November 2025, among these thousands of other professional robots for banks. For me, it wins all the time at 98%. He only made two losing trades by trying to anticipate the market at Christmas, and he won the morning after December 26, to make up for the losses on Christmas Day. It was impressive to watch. I wanted to see how he could work on such a difficult day when the markets are completely closed worldwide. I shouldn’t have started this on Christmas Day. He even managed to do it during a period impossible for a human brain to comprehend. Then he won when I should have cut him off until January 15. It is more stable than other robots I have seen; AUDCAD is the perfect currency pair for the long term. The broker COINEXX (a crypto expert, accepts Quantum EA) offers the best trades with no spread to support such a Quantum EA, with 20% commissions offered between referrers. At COINEXX, they know all the Quantum EAs and, as they explained to me, they had to work for 2 years to allow this type of Quantum King and Bitcoin EA to work perfectly. I recommend the VPS from MQL5, FXVM, or HOSTINGER if you want to buy other Quantum EAs later. The quality is outstanding, and Bogdan regularly updates the EAs. Have a good day everyone.

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2026.01.02 10:21
Thank you for taking the time to share your experience. I’m genuinely glad to hear that you’re satisfied with the performance and stability of Quantum King. I do want to clarify one technical point so there’s no confusion for other readers. Quantum King has never lost a grid cycle since it has been on the marketplace. What you described as “losing trades” were individual positions inside a grid. This is normal behavior for a grid-based strategy. What matters is the final outcome of the entire grid, and in this case, the grid closed in profit as designed. It’s also important to point out that running the EA during major holidays goes against the recommendations. Liquidity is extremely low during those periods, spreads and execution can behave abnormally, and results may not reflect normal market behavior. For this reason, I strongly advise pausing the EA during holidays. If someone is curious and insists on observing how the EA behaves in those conditions, a demo account is the appropriate place to do that. Thank you again for your feedback, and I’m happy to see Quantum King meeting your expectations when used within the recommended guidelines.
Serafin Perez 2025.12.31 16:56 
 

This is probably the second-best Bogdan expert I have, and I'm not just saying that because he's going to give me the Quantum Starman, which I bought a while ago. I've been testing this marvel for a few weeks now, and no other pair from the AUDCAD line can match it. But you only have to see the signal it posts to realize it's another stroke of genius.

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.31 17:20
Thank you very much for your review, Serafim! I’m genuinely glad to hear that Quantum King stands out for you and has earned a strong place among the EAs you already own from me. What I value most about your review is that it’s grounded in actual usage, not hype. Quantum King was built to be precise and selective, with a logic that becomes obvious once you watch how it enters and manages trades. The signals it produces aren’t random. They’re the result of carefully layered conditions meant to prioritize quality over frequency. I’m very pleased that you’re happy with its performance so far. That kind of confidence only comes with time, and it’s always rewarding to see the work validated through genuine user experience. Thank you again for the support and for recognizing the thought behind the system.
Alex Holloway 2025.12.30 16:16 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.31 10:01
Thank you, Alex, for taking the time to leave this review and for the trust you’ve placed in my work. I truly appreciate the fact that you’re already running Quantum Queen and decided to add Quantum King to your portfolio. I’m especially glad to hear that Quantum King managed to change your perspective on grid-based systems. I’ve never been interested in building a “classic” grid EA like most of what’s out there. The goal was always to create something far more refined, controlled, and intelligent — a system that uses grid logic selectively, not blindly. Knowing that someone who was originally skeptical of grid trading now sees the value in this approach means the design philosophy is coming through clearly. You also touched on something important: My EAs are premium products, and they’re built to stand apart from the mass-market EAs you’ll find everywhere else. I don’t aim to compete on hype, exaggerated claims, or risky behavior. Every Quantum EA is designed with long-term survivability, risk awareness, and consistency in mind — which is exactly why they can’t really be compared to the majority of EAs on the market. It’s clear you’re happy with how Quantum King has been performing so far, and that’s exactly what I want for every user — confidence in the system and peace of mind while it’s running. If you ever want help optimizing it across your different accounts, feel free to reach out. I’m always happy to help you get the most out of your setup.
Amit-AX 2025.12.29 14:08 
 

This is my 3rd EA from Bogdan and I only have one word for him 'Legend'! He has really restored my faith in EA after losing $5000 on multiple EAs that blew my account. I have been using Quantum Queen and was so pleased with it, I decided to buy the Quantum King and oh boy it does not disappointment. Even when trades goes other way this clever EA will come back and smoothly even out entries into Profit. It's worth mentioning that despite we all like profits, you also want an EA that help you protect your capital. I have had this EA now for 10 days and has already taken few trades and made me profits despite been holiday season and volatile market. Overall I am really pleased and I am now saving up to buy Quantum Baron!

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.31 09:57
Thank you so much for taking the time to write this — and for coming back for a third EA from me. That kind of trust isn’t something I ever take lightly. I’m really glad to hear that Quantum King has been a solid addition alongside Quantum Queen. Used together, they truly form what I like to call the ultimate royal combo — each EA has its own logic and strengths, and when combined, they complement each other very naturally instead of overlapping or fighting the same market conditions. I also want to point out something important, especially since you mentioned the timing. As you already know, this holiday period is not an ideal trading environment due to low liquidity and unpredictable volatility. My general recommendation is always to avoid live trading during these times — or, if someone insists on staying active, to do so on a demo account. That said, the fact that Quantum King has remained controlled and profitable even in these conditions is encouraging, and it shows why stability and risk awareness were key priorities in its design. I’m especially happy you noticed the capital-protection aspect. Making money is one thing, but protecting your account during difficult phases is what allows long-term growth. Quantum King was built to stay calm when price action becomes messy, rather than forcing outcomes or exposing the account to unnecessary risk. Thank you again for the support — and I love the plan. When you’re ready for Quantum Baron, I’ll make sure you’re set up properly so it fits your risk and complements the rest of your Quantum lineup.
やんやん 2025.12.28 11:59 
 

公開しているシグナル通りに取引できました。ただし、バックテストでは大きなDDの可能性もあるので慎重に自分で判断する取引をあわせることでより安全に運用できると思います。

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.28 12:25
Thank you for your feedback and for sharing your experience with Quantum King. Regarding the concern about a possible "large drawdown" in the backtest, it’s important to clarify, that Quantum King allows you to choose between 8 different risk levels. If you find the drawdown "large", you can always adjust the risk level to match your own risk tolerance. This is a user setting and not related to the the EA itself. My EAs are not designed for aggressive or reckless trading that puts accounts in danger. On the contrary, they are built and optimized for healthy, long-term account growth, with a strong focus on capital preservation, stability, and consistency. Proper risk and money management are essential when using any trading system. If you’re unsure how to apply the appropriate risk level or how to apply good money management, feel free to reach out, I’m always happy to help and guide you to ensure the EA is used in the most effective way possible.
sanji 55 2025.12.24 14:44 
 

so far its going good , the support is good too . lets see next year

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.25 16:28
Thank you for your review! Really happy to hear Quantum King has been treating you well so far. That’s exactly the kind of steady start I want people to have with it. And thank you for mentioning the support. A lot of sellers disappear the moment someone buys, but for me it’s the opposite: support is a priority, because an EA is only as good as the guidance behind it. Settings, broker conditions, account type, spreads, VPS, risk level. Those details matter, and I’d rather help you get it dialed in properly than leave you guessing. The goal with Quantum King isn’t a “one good week” system. It’s something you can run with confidence through different market conditions. If you ever have any questions, don’t hesitate to reach out. I’m always happy to help.
Sipsm 2025.12.19 12:22 
 

I have been using Quantum King EA for a while now and performance is great, very good with entries and position management. The author is always available and ready to help. Thanks

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.19 17:19
Thank you for taking the time to share your experience. It’s great to know that Quantum King has been delivering results you’re comfortable with and that the overall approach feels reliable rather than aggressive.
A strong emphasis is placed on controlling risk and managing positions thoughtfully, not just finding entries. Just as important, providing consistent and responsive support is a top priority, users should always feel guided and never left on their own. I truly appreciate the trust and your continued confidence in Quantum King.
Ontongtrader 2025.12.18 23:17 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.19 17:28
Thank you for your review! I’m glad to have you with us and appreciate you sharing that positive energy. Starting something new always comes with expectations, and the goal is to make sure the experience feels smooth, clear, and well supported as things progress. As time goes on, you’ll be able to judge the system based on consistency and how it performs across different market conditions. If you ever need guidance or have questions along the way, feel free to reach out to me, I'm always happy to help!
Beetle 2025.12.14 16:01 
 

I use the QUANTUM KING EA since the beginning. The performance is outstanding! By far the best I know.

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.15 14:34
Thank you very much for your review! Someone who has been using the EA since its early days has seen far more than just a good streak. They’ve seen how it reacts when markets change, when conditions get difficult, and when many systems usually fail. What matters most to me is that it has continued to deliver in a way that stands out compared to other tools you’ve tried. That tells me the logic behind it is doing what it’s supposed to do: staying disciplined instead of chasing the market or relying on luck. Thank you for the trust and for taking the time to leave feedback. It’s users like you who confirm that the work behind it is paying off.
dhidz lang 2025.12.13 16:34 
 

QUANTUM KING! this is the true king in all EA i have experience... i discover a lot of good things from this EA in fact i am making hundreds of dollar gain up to date by using this EA and following the trade entries as a signal for my MANUAL trades! thanks to the author of this EA... you are truly a KING mindset! more power

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.14 11:51
Thank you for sharing your experience with Quantum King! What I’m most glad about is that it’s clearly exceeding what you hoped for, not just “doing okay.” When someone gets to the point where they can rely on the entries and feel confident enough to use them as guidance for discretionary decisions, it tells me the logic is showing up clearly in live conditions and not just looking good on paper. Quantum King isn’t designed to react randomly to short-term noise. It follows a defined logic that allows it to stay aligned with market direction and focuses on high-probability opportunities consistently. Over time, that disciplined approach is what creates steady results rather than one-off wins. For long-term success, the key is simply letting the system do what it was built to do without intervention. Consistency in execution, stable risk parameters, and patience allow the strategy to unfold properly and compound as intended. Thank you for trusting Quantum King!
Maicel Brand 2025.12.11 12:01 
 

This EA is very famous. A new Cash Cow. Gratulation Bogdan. It runs with more than extreme fixed settings and earn 20% in 3 months. Crazy...

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.11 19:19
Thank you very much for your review, Maicel! Hearing that the EA has turned into a true cash-producing machine for you is incredibly motivating. The results you’ve achieved over the past three months really highlight both the EA’s capability and your confidence in letting it operate as designed. Your trust and support mean a lot. Every trader who believes in Quantum King gives the project the strength to keep evolving, and I genuinely appreciate that you’ve placed your confidence in the King. Congratulations on your impressive 20% growth. That kind of steady progress is something to be proud of. I’m excited to see how far you’ll take it from here, and I’m grateful to have you on this journey with the King.
14028975 2025.12.10 13:03 
 

Quantum king is really reliable. I have run for 1 month, it make great profit, good job!

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.10 13:49
Thank you for sharing your experience. Hearing that you’ve been using Quantum King for a full month and already seeing solid profit means a lot. The whole idea behind building this EA was to create something that can perform consistently without requiring people to constantly babysit or guess what to do next, so it’s great to know it’s doing exactly what it was built for. I’m constantly tracking performance and looking at ways to make the strategy even more efficient, especially during market changes. I’m glad it’s working well for you, and I hope it continues to be a valuable tool in your trading journey.
Thara Tantitaranukul 2025.12.10 08:38 
 

Quantum King has been generating consistent good trades result since the very first week of using. The Quantum Series truly gain my trust.

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.10 08:47
Thank you so much for your review, Thara! It’s really encouraging to hear that Quantum King started delivering solid trade outcomes so early on in your journey with it. What matters most to me is what you mentioned about trust. In this space, trust isn’t built through marketing or promises, but through what you actually see happening in your account over time. Knowing that the Quantum Series has earned your confidence through real results, not just expectations, is exactly the kind of outcome I aim for. I genuinely appreciate you being part of this community and sharing your experience openly. If you ever feel like sharing more details about how you use Quantum King, or if there’s anything you’d like to see improved or added in the future, I’m always open to hearing it.
smp1990 2025.12.09 10:41 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.09 10:55
Thank you very much for your review and for trusting my products from the very beginning. It truly means a lot to see loyal customers like you not only continue using my EAs, but also confidently add new releases as soon as they come out. Your support has played a big part in helping Quantum King grow, and I genuinely appreciate it. It’s great to hear that you’ve already recovered your investment through the profits generated, especially while using conservative risk settings. That’s exactly what Quantum King was designed for: steady, controlled growth without forcing traders to take unnecessary risks. Regarding the one small loss you mentioned, I appreciate you pointing it out. It’s important to clarify, that Quantum King has never lost a grid since it's on the market. The $3 loss you noticed comes from a single position inside a grid cycle, and that’s completely normal. Those small individual exits are part of the strategy and this is exactly how the system is meant to work. Thank you as well for recognizing my responsiveness. I do my best to be there when someone has a question or needs help, and it’s rewarding to know that effort makes a difference for you. Once again, thank you for your loyalty, your feedback, and your trust. I’m really glad Quantum King is doing its job for you, and I’ll continue working hard to keep it that way. Wishing you more consistent and stress-free profits ahead!
Ksaim 2025.12.08 21:05 
 

Must say this bot exceeded my expectations been using it for a week now and honestly looks amazing and the backtest results backs it and so far the live performance is showing the results so honestly underrated bot that I believe is in the same level as quantum queen hype

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.09 08:25
Thank you for taking the time to share your experience. It’s really great to hear that Quantum King didn’t just meet your expectations, but actually went beyond them. Many traders start by trusting the backtests, but the real satisfaction comes when the live market shows the same results, so it’s encouraging to know you’re already seeing that level of consistency. I also appreciate your comment about Quantum King being on the same level as the hype around Quantum Queen. That kind of feedback means a lot. At the same time, it’s important to keep in mind that every EA in the Quantum series has its own purpose. They aren’t meant to be compared against one another, because each one is developed for a specific currency pair, uses its own unique strategy, and is optimized for different market behavior. Instead of competing, they’re meant to complement one another, and that’s what makes the lineup so effective. I’m genuinely glad to see Quantum King performing the way you expected and even better. Thank you again for the support and for calling it underrated. Feedback like yours helps other traders understand its true potential.
kan chik 2025.12.05 14:31 
 

I've used it for a month, and it's consistent with the backtest results."

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.05 15:21
Thank you for your feedback! Hearing that the live performance is lining up with what you saw in the backtest is really important to me, because that’s exactly how the EA is designed. The logic is built so it behaves the same way in real conditions as it does in testing, not just look good in a demo. When results in the market follow the same structure as the past testing, it shows that the strategy isn’t based on tricks, but on rules that actually hold up when the market is moving tick by tick. That kind of alignment is what gives traders confidence to keep using it and to trust the process over time, instead of wondering if the EA will suddenly behave differently once it’s on a live chart. Thank you for trusting Quantum King!
